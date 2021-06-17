Как море: Топ водоемов Украины от водохранилищ до озер, где можно отдохнуть с семьей

Салтовское море в Харьковской области, виды на Днестр и скрытые озера Киевской области

Река Днестр Фото из открытых источников

Даже опытных туристов Украина не перестает удивлять природой, которая становится особенно очаровательной в летний период. Именно в это время можно собираться в путешествие и отправляться в самые отдаленные уголки. А еще летом обычно жарко, а потому хочется отдохнуть у реки, озера или даже водохранилища.

В нашем государстве таких мест в изобилии, но о существовании многих из них некоторые даже не догадываются. Поэтому возле каких водоемов можно улучшить здоровье, разбить палатки или просто устроить пикник, читайте далее в нашем материале.

Солотвинские озера

Расположены в пгт Солотвино Закарпатской области. Это группа антропогенных озер. Они считаются одними из самых соленых в Украине. Самый большой водоем – Кунигунда. Раньше здесь добывали соль. С течением времени у озер появился курорт. Сегодня сюда приезжают со всех уголков Украины. Лечебные свойства воды – одна из самых главных причин путешествия. Для туристов здесь есть гостиницы, базы отдыха и кафе. Некоторые разбивают целые палаточные городки.

Солотвинские озера Фото из открытых источников

Соленое озеро возле Антоновки

Антоновка – это село Красноградского района в Харьковской области. Рядом с ним есть соленое озеро техногенного происхождения. Образовалось оно в 1962 году. Перед этим здесь добывали нефть и газ. И произошла авария, после которой образовался каньон. Постепенно его заполнила вода. Она получила бирюзовый цвет. Поначалу в озере вообще не было жизни. Но постепенно вода опресняется. И все больше людей приезжают сюда отдыхать на выходные.

Соленое озеро возле с. Антоновки на Харьковщине Фото из открытых источников

Печенежское водохранилище

Расположено в Волчанском районе Харьковской области. Его можно увидеть на одной из чистейших рек страны – Северском Донце. Водохранилище создали в 1962 году на месте предыдущего – Кочетоцкого. Сейчас оно имеет длину 65 километров. Берет начало от поселка Печенеги и простирается до реки Старица. Иногда водоем называют Салтовским морем – это обусловлено близостью к с. Старый Салтов.

На берегах есть обустроенные природные пляжи. Вокруг водохранилища уже давно высадили сосновые леса. Туда можно ходить в походы по грибы и за ягодами. В водохранилище также водятся щуки, окуни и судаки. Вдоль береговой линии расположены отели, санатории и детские лагеря.

Печенежское водохранилище Фото из открытых источников

Хринницкое водохранилище

Расположено в пределах Демидовского и Гороховского районов Ровенской и Волынской областей соответственно. Имеет площадь 1830 гектаров. Глубина колеблется в пределах 2-6 метров. Создано в 1957 году на реке Стыр. Если вы хотите отдохнуть здесь, то стоит ехать в с. Хренники Ровенской области. В этой местности можно найти разнообразные базы отдыха, чистые пляжи и даже палаточный городок для туристов. Кроме того, в водохранилище встречается около 28 видов рыб. Это окуни, щуки, лещи, караси, сазаны и сомы. Рыбачить здесь можно бесплатно в любое время, кроме весны.

Хрінницьке водохранилище Фото из открытых источников

Долина реки Рось

Расположена в живописном селе Крещатик Черкасской области. В нем живет около 300-400 человек. Возле поселения есть общезоологический заказник "Остров Плавучий". Кроме того, именно в селе река Рось впадает в Днепр. Здесь вы будете видеть старые лодки на берегу, базы отдыха и пляжи. Это одно из самых интересных мест для пикников в регионе.

Долина реки Рось Фото из открытых источников

Озеро Бучак

Расположено в одноименном селе Каневского района. Является жемчужиной Черкасской области, но имеет довольно печальную историю. Во второй половине ХХ века здесь хотели построить Каневскую гидроэлектростанцию. Для этого разрушали экосистему и выселяли людей. Но строительство прекратили из-за недостатка средств.

На месте нижнего котлована электростанции образовалось озеро. Оно имеет глубину 30 метров и очищается за счет природных источников. В нем есть живые организмы, а пейзажи вокруг привлекают немало путешественников каждый год.

Озеро Бучак в Каневском районе Черкасской области Фото из открытых источников

Озеро Ведро в Киеве

Расположено на территории Национального природного парка "Голосеевский" между Днепровским и Столичным шоссе. Входит в бассейн реки Вита. Водоем можно увидеть посреди леса. Вокруг него нет застроек или домиков. Мусора нет, а вода чистая. На авто сюда не подъехать, но следы указывают на то, что здесь нередко бывают с велосипедами.

Озеро ведро в Киеве ZeFt

Отдых на Днестре

Большая Слободка – это село Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Оно впервые упоминалось еще в 1460 году. Территория этого поселения относится к Национальному природному парку "Подольские Товтры". Именно здесь впадает река Мукша в Днестр. Для туристов есть большая и песчаная набережная. Можно найти прекрасные виды на холмах. На берегах обустроены футбольные и волейбольные площадки, аттракционы и тому подобное.

Днестр-третья по длине река Украины Фото из открытых источников

Южный Буг

Это одна из самых длинных рек Украины. Она известна своими порогами, которые возникли из-за выхода на поверхность Украинского кристаллического щита. Поэтому пороги и стремительные течения – именно об этом водоеме. Если вы хотите отдохнуть на ее берегах, то стоит посетить город Хмельник Винницкой области. Именно здесь есть немало санаториев, аллей и парков. Это одно из лучших мест для улучшения собственного здоровья.

Бакота

Напоследок, если вы хотите увидеть самые живописные части реки Днестр, то стоит поехать в Бакоту. Это затопленное село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Преимущественно весь период ХХ века в нем жили люди. И его история оборвалась в 1981 году – именно тогда начали строить Новоднестровскую ГЭС.

Людей выселили. Сегодня здесь можно увидеть только берега Днестра. В одном месте также есть остатки келий и захоронений монахов, заброшенные фруктовые сады, и тому подобное. Путешественники отовсюду приезжают сюда, чтобы посмотреть на природу.

Напоминаем, что ранее выходил материал об инсайдах речного туризма, в котором рассказывается о преимуществах и недостатках круизов и их ценах в Украине.

Также есть материал об отдыхе у моря в палатках, где можно прочитать о Кинбурнской косе, островах Джарылгач и Хорлы.