Известная и неизвестная Тернопольская область: Топ туристических локаций для отдыха и не только

От Бучачской ратуши до замков XIII века и дворцов

Почаевская лавра в Тернопольской области Фото из открытых источников

Все знают, что Тернополь – "файне місто". В нем открыли первое в Украине певческое поле, останавливался известный французский писатель Оноре де Бальзак и просто есть на что посмотреть туристам.

Тернопольская область тоже довольно интересная. Здесь расположено немало замков, которые берут начало еще с XIII века. Есть локации, как в фантастических фильмах, и заповедники на сотни километров. Так что куда и как путешествовать по Тернопольской области, читайте далее в нашем материале.

Кременецкий замок

Расположен в г. Кременец на горе высотой 397 м, которая имеет два названия: Замковая и Бона. Фортификационное оборонительное сооружение впервые упоминается в 1227 году. Согласно Галицко-Волынской летописи ее пытались захватить войска венгерского короля Андраша II. Это было безуспешно. Во время осады хана Батыя город также не могли взять. В 1259 г. кременецкие укрепления разрушили.

С XIV в. город Кременец имел немало разных владельцев. Все они пытались восстановить укрепления. Окончательно сделал это волынский князь Любарт. В 1529 году город получил Виленский епископ Янус. Он распорядился провести ремонт замковых укреплений. После него владелицей была жена великого князя литовского Сигизмунда и – королева Бона Сфорца Арагонская. На это время в замке были 2 моста на цепях, дворец, несколько башен. До наших времен дошли боковые оборонительные стены и готическая арка-заезд. Видна также 2-х ярусная надвратная башня.

Кременецкий замок с высоты птичьего полета на Тернопольщине Фото из открытых источников

Бережанский замок

Расположен в г. Бережаны. Это памятник оборонной архитектуры XVI в. Его также называют "Восточным Вавелем". Сооружение считается самым выдающимся защитным сооружением эпохи Ренессанса. Оно было построено не на высокой горе, а в глубокой речной долине на острове. В 1570 г. замок укрепили и расширили.

За несколько десятков лет его перестроили итальянские архитекторы в соответствии с новоголландской системой. Возникли дополнительные фортификационные укрепления. Возвели 4 бастиона, а въезд организовывали через равелин. Подступы к оборонному комплексу защищала вода. 3 из 4 башен этого времени сохранились до сих пор. Внутренний двор был в стиле итальянского палаццо.

В течение последующих веков владельцы менялись. К интерьеру прилагались картины живописи и не только. После Первой мировой войны замок был почти разрушен до основания. Восстанавливать его начали только во времена независимости Украины после 1991 года. Процесс продолжается довольно медленно.

Карстовые озёра Синее и Бездна

Расположены в с. Окно Гусятинского района. Температура воды в них всегда колеблется в пределах +11-12 °С. Даже в морозы озера не покрываются льдом. На поверхности водоросли. Они влияют на цвет воды. В зависимости от периода суток он может быть голубым, синим, черным или даже фиолетовым.

Ночью озера светятся. Они являются остатками рифов Сарматского моря, которое было здесь около 20 миллионов лет назад. Сначала водоемов было почти 20, а после мелиорации в 1980-х годах осталось только 2. Точная глубина неизвестна. Местные лишь знают, что глубина достигает 4 метров, но есть ответвления подземных источников.

Карстовые озера Синее и Бездна в селе Окно Тернопольской области Фото из открытых источников

Почаевская лавра

Расположена в городе Почаев Тернопольской области. Это самая большая православная святыня Волыни и вторая по размерам после Киево-Печерской лавры. Ее ежегодно посещают тысячи. Почаевская лавра впервые упоминается в 1527 году. И по преданию она была основана в 1240-х беглецами из Киево-Печерской лавры.

За время пребывания храма в составе Речи Посполитой основным религиозным течением был католицизм. Вокруг церкви есть немало легенд. В одной из них говорится, что чудотворная икона Божией Матери помогла отбить турок в 1657 году. На территории лавры также есть источник со святой водой и мощи святых. Можно взглянуть на икону Почаевской Богородицы, которую подарил митрополит Неофит в XVI ст.

Свято-Успенская Почаевская лавра в Тернопольской области Фото из открытых источников

Плебановский виадук

Часть железнодорожного пути на оврагах и расщелинами зовется виадук. В Украине таких конструкций совсем немного – только 5. Один из них расположен недалеко от города Теребовли в Тернопольской области. Его построили в конце XIX века. Проектом руководили австрийские инженеры.

Виадук имеет 9 арок, высоту 30 метров и длину более 100 м. Его основная функция – сообщение Тернополя с Копычинцами. Сегодня здесь курсирует немного поездов. Это памятник государственного уровня. Виадук часто сравнивают с тем, что мы видели в фильмах о Гарри Поттере.

Плебановский виадук на Тернопольщине Фото из открытых источников

Село Касперовцы

Расположен на реке Серет в Чертковском районе. Является туристической жемчужиной Тернопольской области. Многие путешественники едут сюда, чтобы взглянуть на Церковь святого Георгия XVII в. Рядом также есть Касперовский замок, который сегодня почти полностью разобран.

Самым интересным местом является Касперовское водохранилище, которое образовано от одноименной гидроэлектростанции. Рядом с ним можно увидеть рекреационную зону площадью более 800 гектаров. Здесь есть базы отдыха, а также места для отдыха в палатках. Там, где течет река Тупа, расположен небольшой каньон.

Село Касперовцы Тернопольской области Фото из открытых источников

Национальный природный парк "Днестровский каньон"

Расположен на территории Тернопольской области. Охватывает несколько районов: Борщевский, Залещицкий, Бучачский и Монастырской. Днестровский каньон является одним из крупнейших в Европе и растянут на 250 километров.

Именно здесь расположен целый комплекс из десятков пещер. Самая известная из них – "Оптимистическая" неподалеку с. Королевка. Внутри туристы могут увидеть озеро, сталактиты и арт-музей из минералов. Достопримечательность занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире гипсовая пещера.

Парк также отличается немалым количеством краснокнижных растений. А на просторах леса водятся лисы, белки, зайцы и барсуки. Там можно услышать и пение соловья. Среди других птиц встречаются дятлы, кукушки, серые и белые цапли, черные аисты, ястребы и тому подобное.

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Пейзажи Днестровского каньона на Тернопольщине Фото из открытых источников

Другие интересные места Тернопольской области, какие стоит посетить

Дендропарк в Раю. Также известен как Бережанский. Расположен в с. Рай. Основан в XVIII веке. Имеет площадь 5 гектаров. Здесь растут клены, ясени, белая восточная сосна, а также дубы. Туристы могут увидеть и образцовую достопримечательность эпохи классицизма Тернопольской области – Раевский охотничий дворец.

Язловецкий дворец. Можно увидеть в селе Язловец. Это памятник архитектуры национального значения в ренессансно-барочном стиле. Построен из кирпича и камня. Имеет три этажа. Особенно отличается портал дворца, имеющий рельефные изображения.

Язловецкий дворец в ренессансно-барочном стиле на Тернопольщине Фото из открытых источников

Бучачская ратуша. Расположена в городе Бучач. По официальным данным возведена в 1750 году. Сегодня считается одной из красивейших ратуш Западной Украины. Аналогов среди других сооружений, которые возводили в тот же период, нет.

Бучацкая ратуша в Тернопольской области Фото из открытых источников

Подгорянский монастырь. Впервые упоминается на письме в 1650 году. Впрочем, его построили еще в XII в. на территории села Подгора. Монастырь расположен на берегу р. Гнизна. Ранее был известен благодаря иконе Божией Матери Теребовлянской, которая защищала сооружение от нападений турецких войск. Сегодня монастырь включает оборонительные и церковные сооружения. Сохранились остатки келий, башни крепости и врата. Это исторический памятник национального значения.

Подгорянский монастырь на территории села Подгора Фото из открытых источников

Белокриницкий дворец. Расположен в селе Белокриница. Им когда-то владели разные украинские, польские и литовские роды: Вишневецкие, Збаражские, Радзивилы, и тому подобное. Дворец возвели в XVI веке. Это памятник архитектуры англо-готического стиля с элементами ренессанса.

Белокриницкий дворец в Тернопольской области Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Тернополе, в котором рассказывается об истории города, острове любви и других достопримечательностях.

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