Изменения в трудовом законодательстве: Как будут работать е-трудовые и когда исчезнут их бумажные аналоги

Чтобы новация заработала, нужно урегулировать ряд вопросов

Через 5 лет в Украине должны полностью отказаться от бумажных трудовых книжек в пользу электронных аналогов. Соответствующий закон, принятый в феврале этого года, вступил в силу.

О правилах учета трудового стажа и подробностях внедрения е-трудовых в Украине подробнее в материале "Першого Незалежного".

Как будут функционировать электронные трудовые книжки

Тщательность и правильность заполнения и хранения трудовой книжки – залог своевременного назначения пенсии и корректности ее начисления. Поэтому все время с момента появления бумажных трудовых книжек отделы кадров хранили их, а сами работники опасались испортить или потерять.

Теперь правительство намерено максимально уменьшить бумажный документооборот в стране, поэтому бумажные трудовые понемногу отходят в прошлое. Первый шаг к этому Верховная Рада сделала в феврале этого года, приняв закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

Согласно ему, в Украине вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. Кроме этого, документ регулирует и автоматическое назначение пенсии по возрасту через электронный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Для того чтобы новый механизм учета стажа и ведения электронных трудовых книжек заработал на практике, необходимо урегулировать алгоритм накопления, обработки и использования данных об отработанных годах и месте работы лица, исчисления страхового стажа, заключения трудового договора, назначения пенсий, а также установить условия доступа к этой информации.

В Государственный реестр общеобязательного государственного соцстрахования должны быть внесены следующие данные:

основное место работы;

права на земельную долю (пай) члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия;

обучение лиц в высших учебных заведениях, а также их образование и стаж;

стажировка студентов и учащихся высших и профессионально-технических учебных заведений;

принятие присяги государственного служащего, прокурора, должностного лица местного самоуправления;

присвоение, изменение и лишение ранга государственного служащего;

ранги дипломатических служащих;

трудовую деятельность кандидатов на должности членов Кабинета министров Украины, члена Счетной палаты, члена Высшего совета правосудия, прокуроров, директора Украинского института книги.

Украинцы смогут посмотреть свои электронные трудовые книжки на сайте Пенсионного фонда или лично обратившись в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Узнать информацию об электронных трудовых можно по телефонам: 0 (800) 50-37-53; (044) 281-08-70; (044) 281-08-71.

Несмотря на то что закон о е-трудовых уже вступил в силу, Украина перейдет на электронные трудовые книжки не сразу. Реестр застрахованных лиц будет формировать и вести Пенсионный фонд Украины. В течение пяти лет ПФУ должен внести в реестр недостающую информацию о гражданах на основании данных, предоставленных страхователем (работодателем) или застрахованным лицом (работником). В течение пяти лет в Украине будет функционировать и бумажная трудовая книжка, и электронная ее версия. После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки вернут работникам лично под подпись.

Персонифицированные сведения, внесенные в электронную учетную карточку лица, будут храниться в течение всей жизни человека, а после его смерти – еще в течение 75 лет.

Зачем нужны электронные трудовые

Информация в трудовой книжке о трудовых отношениях сейчас поступает в Пенсионный фонд от работодателей. Это данные о должности, профессиональных признаках работы, трудовом стаже, заработной плате, а также приказах о принятии и увольнении с работы. Чтобы назначить пенсию, от человека необходимо получить всю эту информацию. А е-трудовые, надеются в Пенсионном фонде, дадут возможность не требовать этих данных от лица, а автоматически назначить ему пенсию (если он пожелает и даст на это согласие).

Реформа учета трудовой деятельности работника заключается в постепенном отказе от бумажных трудовых книжек. В перспективе это создаст возможности для:

уменьшение расходов работодателей на ведение бумажного документооборота;

упрощение доступа к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной потери трудоспособности;

учет данных образования и квалификации, которую имеет работающее население и которую приобретают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, которые существуют на рынке труда, и планирования подготовки (переподготовки) специалистов по актуальным направлениям;

устранение возможных рисков и негативных последствий потери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.

Влияние е-трудовых на назначение пенсий

Электронная трудовая книжка дает возможность получить пенсию автоматически, теперь не придется лично обращаться в Пенсионный фонд.

Удобство е-трудовых. В Пенсионном фонде отмечают, что введение электронной трудовой облегчит жизнь будущим пенсионерам. Дело в том, что е-трудовая даст возможность в случае достижения человеком пенсионного возраста назначать ему пенсию автоматически.

Процедура назначения пенсий. Если работник хочет выйти на пенсию позже, электронная трудовая позволит это сделать. Если бумажная трудовая книжка в течение трех месяцев не предоставляется для оцифровки, будет считаться, что человек хочет выйти на пенсию позже. А если не сообщать ничего, но электронная цифровая со всей информацией уже имеется, пенсию назначат автоматически. Чтобы выйти на пенсию позже (так выплата будет больше), нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Назначение/перерасчет пенсии осуществляется по обращению лица. Человек должен подать в территориальный орган Пенсионного фонда заявление и другие документы, необходимые для назначения/перерасчета пенсии. Также можно обратиться и через законного представителя недееспособного лица или лица, чья дееспособность ограничена, малолетнего или несовершеннолетнего лица.

Когда застрахованное лицо достигло пенсионного возраста, пенсию по возрасту ему назначают автоматически на основании данных, имеющихся в системе персонифицированного учета. Начисление происходит автоматически, если человек не сообщил о желании получать пенсию с более позднего возраста.

Если в системе персонифицированного учета нет данных о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган Пенсионного фонда информирует лицо об этом и о необходимости предоставления таких сведений.