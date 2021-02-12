Изменения в организации работы Нацполиции: Что предусматривает инициатива и как будет работать на практике

В Нацполиции убеждены, что изменения повысят уровень полицейской доступности в регионах

Фото из открытых источников

В Украине планируют реорганизовать работу Нацполиции - отделения полиции будут разделены на два типа, а количество руководителей уменьшится.

О предполагающих изменениях в силовой структуре рассказываем подробнее.

Почему необходима реформа полиции

На днях в Министерстве внутренних дел Украины представили новую модель организации работы Национальной полиции. Изменения продиктованы не только новым административно-территориальным устройством государства, но и прежде всего необходимостью создания единого пространства безопасности, оперативного реагирования на вызовы и доступностью полицейских услуг.

"В Украине успешно прошла административно-территориальная реформа: 490 районов ликвидировано, зато создано 119 и 17 на временно оккупированных территориях. Поэтому сначала было решено отталкиваться именно от этих нововведений. Но мы не просто следовали новообразованным районам, а провели детальный анализ. В результате у нас появилось 132 районных подразделения полиции – управления и отделы. Чтобы максимально охватить население полицейской защитой, в их составе мы создали отделы, отделения и секторы полицейской деятельности", - рассказал председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Сообщалось, что перед запуском новой модели организации работы был проведен совершенный анализ, изучена оперативная обстановка и определено нагрузка на каждого работника полиции, учтенная численность и плотность населения в том или ином районе.

Он отметил, что полицейские услуги становятся доступнее, увеличивается полицейское присутствие. "Полицейское присутствие – это о том, как быстро полицейский прибудет на помощь и как благодаря профилактике уменьшается количество совершенных правонарушений. Изменив подход к организации деятельности полиции, мы скорректировали полицейское присутствие там, где его практически не было", - сообщил Клименко.

К тому же, введенные изменения усилят криминальный блок и следствие там, где фиксировали перегрузки. К тому же, у Нацполиции отметили, что новая модель работы полиции введена, чтобы в любом населенном пункте страны люди могли получить одинаково качественный сервис полицейский и чувствовали себя в безопасности.

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Что предусматривает реформа полиции

Одним из изменений является то, что отделение полиции поделят на два типа: одни будут иметь в штате следственные подразделения и уголовный розыск, а у других останется лишь дознание и превентивные службы.

Такой шаг объясняется тем, что преступления небольшой тяжести теперь являются уголовными проступками. Их могут расследовать полицейские офицеры общины, участковые и работники ювенальной превенции. Поэтому не все небольшие подразделения нуждаются в своей структуре в криминальной полиции и следствии. Ведь населения на той территории обслуживания в принципе немного и криминогенная ситуация спокойная.

Типы отделений Нацполіція

Отмечалось, что секторы полицейской деятельности - это небольшие подразделения полиции, где будет работать лишь превенция – то есть группы реагирования, которые оперативно выезжают на вызовы по 102, а также участковые офицеры полиции, которые непосредственно работают с населением.

Пространство безопасности Нацполіція

В Нацполиции рассказали, что одна из основных идей изменения модели управления – это создание на базе каждого района единого пространства безопасности. Если раньше все территориальные подразделения были отдельными структурными единицами и выполняли задания исключительно на определенных отдельных территориях управлений, отделов или отделений, то теперь основным осталось районное подразделение, а все остальные структурные единицы – в его подчинении. В распоряжении руководителя районного подразделения - все наряды полиции и группы реагирования на территории района, поэтому он самостоятельно может определять их дислокацию в зависимости от оперативной необходимости.

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Как изменения повлияют на работу полиции

В силовой структуре акцентировали, что указанное укрупнение подразделений позволит руководителю лучше контролировать личный состав. Это повлияет и на уровень профессиональной подготовки сотрудников полиции.

"Мы усовершенствовали учебные программы для полицейских и усилили контроль за их проведением. Каждый работник полиции должен понять, что от его личных достижений зависит результат совместной работы всей структуры и уровень доверия граждан", - отметил глава Нацполиции.

Обещают, что сокращения количества территориальных подразделений полиции и личного состава не произойдет. В то время, как сокращены 1000 руководителей, а их должности передали в службы, которые чаще всего коммуницируют с людьми.

В Нацполиции сообщили, что сейчас в государстве создано 26 областных главных управлений Нацполиции, 646 территориальных подразделений и 500 полицейских станций.

К сведению, в государстве уже работают 450 полицейских офицеров общины. Они обслуживают 275 объединенных территориальных общин, непосредственно проживают на территории обслуживания, хорошо знают жителей и их проблемы. И главное – могут быстро прийти на помощь. Всего в Украине создано 1470 объединенных территориальных общин, поэтому амбициозная цель силовой структуры обеспечить в каждой ОТГ как минимум по одному полицейскому офицеру общины.

В течение прошлых двух лет открыто почти 500 полицейских станций, в которых размещаются полицейские офицеры общины и участковые.

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Какие еще реформы предусмотрены

В 2021 году Министерство внутренних дел Украины планирует сосредоточиться на трех важных реформах - развитии санавиации, осовременивании гидрометеорологической службы и продвижении масштабных безопасностных проектов при поддержке западных партнеров.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, главная цель этих планов - сохранение жизни украинцев.

Развитие санавиации предполагает создание системы аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД. Планируется, что это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи. Аваков убежден, по меньшей мере 7 млн украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к медицинской помощи в особых ситуациях.

Цель реформы гидрометеорологической службы ГСЧС создать возможность раннего обнаружения и прогнозирования таких опасных гидрометеорологических процессов, как ураганы, шквалы, смерчи, град, наводнения, гололед дорожного покрытия.

В рамках безопасности проектов продолжается активное сотрудничество МВД с Францией по усилению морской безопасности и охраны государственной границы Украины.