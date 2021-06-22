Из кафе на больничную койку: Как избежать пищевого отравления летом

Пищевое отравление Фото из открытых источников

В июне массовые отравления из-за питания в общественных заведениях произошли в трех областях Украины

Лето только набирает обороты, а в Украине уже зафиксировали несколько случаев массового пищевого отравления. В жаркие дни такие ситуации нередки, ведь солнце и высокая температура могут значительно сократить срок "жизни" готового блюда.

Какие инциденты уже случились в Украине и как уберечься от пищевого отравления летом рассказываем дальше.

Где зафиксировали вспышки инфекций

С начала июня массовые отравления людей зафиксировали в трех областях. В первые дни месяца в Одесской области в детском санатории отравились 30 детей. В пгт Сергеевка было зарегистрировано групповое заболевание гастроэнтероколитом (одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого отделов кишечника, желудочно-кишечного тракта. Сопровождается гипертермией, рвотой, диареей, внутренними болями и спазмами, - ред.).

В Центре общественного здоровья рассказали, что в санатории заболели 30 детей в возрасте до 15 лет. Они жаловались на боль в животе, тошноту, общую слабость, рвоту, понос, повышение температуры тела в пределах 37,5-39 градусов.

Среди больных - 17 детей со средним течением болезни, и 13 детей с легким течением.

"Эпидрасследование установило, что причиной вспышки стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима в учреждении, а также нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей на территории учреждения", - добавили в ЦОЗ.

Чуть позже, 16 июня, на плохое самочувствие начали жаловаться граждане в Харькове. В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 07:00 19 июня с подозрением на пищевое отравление в лечебные учреждения госпитализированы 67 человек (из них 14 детей), которые употребляли пищу с сети ресторанов, преимущественно суши.

По состоянию на 21 июня число пострадавших возросло до 85 человек, из них 81 человек был госпитализирован. Диагноз больных - острый энтероколит.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Харьковский городской совет призвала владельцев ресторанов "Якитория" и " Мафия", где массово отравились люди, помочь в их лечении.

Похожий инцидент произошел и в Ивано-Франковском районе - там госпитализировали 11 человек с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция.

Сообщалось, что все пациенты 17 июня употребляли пищу в гостинично-развлекательном комплексе "Діброва" в с. Диброва Ивано-Франковского района.

Как отмечается, сейчас состояние здоровья пострадавших оценивают как средней степени тяжести. Провели комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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Что не стоит употреблять в кафе летом

Питание в общественных заведениях в жару - это такая себе лотерея. Даже у проверенного и надежного кафе или ресторана могут случиться досадные случаи с поставкой партии несвежих продуктов или ненадлежащими условиями хранения готовых блюд.

Есть определенные продукты, которые вообще не стоит заказывать, когда на улице слишком жарко, а именно:

салаты с майонезом или подобными соусами

продукты, не прошедшие термическую обработку

вяленые мясо и рыбу

полупрожаренные стейки;

продукты, имеющие ограниченный срок хранения (кондитерские и кулинарные изделия, молочные продукты и т. п).

Если же решили поесть в заведении общественного питания, то стоит внимательно присмотреться к виду блюда, которое вам принесли. Засохшая корка на еде, увядающие овощи или странный на вид соус свидетельствуют о том, что заготовки для блюда были сделаны давно и могут быть несвежими, и потенциально опасными.

Если блюдо вызывает сомнения, следует попросить документы, подтверждающие качество продуктов. Потребитель имеет законное право получить документы, подтверждающие качество продукции. Заведение нарушает закон, если скрывает от потребителей эту информацию. Если же в заведении отказывают в предоставлении информации о поставщике и дате поставки, стоит ссылаться на закон "О защите прав потребителей".

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Как получить компенсацию в случае отравления в кафе

Доказать вину заведения общественного питания (кафе, ресторана) сложно, однако возможно. Первым неоспоримым фактом пребывания человека в таком месте является чек - это непосредственный договор с другой стороной. Поэтому, посетив соответствующее заведение не стоит сразу избавляться от чека.

Если указанного документа нет, следует заручиться поддержкой свидетелей посещения ресторана и заказа конкретных блюд.

Далее нужно получить медицинскую документацию, которая подтвердит факт пищевого отравления. И прежде чем обращаться в суд, стоит попробовать урегулировать вопрос с администрацией заведения в досудебном порядке.

Для этого нужно написать заявление на имя руководства ресторана по соблюдению общих правил, установленных делопроизводством, указав те обстоятельства, которые произошли в заведении, обязательно предоставить доказательства (медицинскую справку из учреждения здравоохранения об отравлении).

В случае, если администрация заведения общественного питания упорно не признает свою вину, необходимо обратиться в территориальный орган Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы).

Если заведение питания отказывается компенсировать расходы в связи с отравлением и не признает своей вины, потребитель имеет право обратиться за защитой прав и интересов в суд.

Если пострадавший докажет факт отравления именно в ресторане, а не дома, то учреждение должно компенсировать полную стоимость медикаментов, которая была потрачена на лечение и возмещение морального ущерба.