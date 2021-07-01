Ивана Купала, апостолов Петра и Павла и звездопад Южных дельта-Акварид: Главные праздники и астрономические явления июля-2021

В июле украинцам придется работать 22 дня

Июль Pixabay

Лето в разгаре - начинается второй месяц сезона. В этот период отметим немало крупных религиозных праздников, таких как Рождество Иоанна Предтечи и День апостолов Петра и Павла. Также закончится Петров пост и можно будет употреблять продукты животного происхождения.

Рассказываем подробнее на какие государственные, международные и религиозные праздники стоит обратить внимание.

Сколько будем отдыхать в июле

Второй месяц лета принесет украинцам немало праздников и памятных дат, однако ни одна из них не добавит выходных.

Всего в 31-дневном июле украинцы получат 9 дней для отдыха: 5 суббот и 4 воскресенья. Работать же в этом месяце придется 22 дня.

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Государственные и международные праздники июля

В середине лета будем отмечать преимущественно профессиональные праздники. К примеру, отметим День налоговика Украины (2 июля), День бухгалтера (16 июля), День системного администратора (30 июля).

К тому же, 6 июля будет довольно интересный праздник - Всемирный день поцелуя. Чем не повод поцеловать того, кто давно нравится. А вот 11 июля просто наслаждение для сладкоежек. В этот день отмечается Всемирный день шоколада - отличный повод забыть о диете и полакомиться вкусненьким.

Также в июле отпразднуем следующие даты:

1 июля - День архитектуры Украины

2 июля - Международный день спортивного журналиста

4 июля - День Военно-морских сил Украины (День флота Украины), День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День работников морского и речного флота

5 июля - День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов

7 июля - День работника природно-заповедного дела

11 июля - День рыбака, Всемирный день народонаселения,

12 июля - Всемирный день бортпроводника

15 июля - День украинских миротворцев

18 июля - День металлурга, Международный день Нельсона Манделы

20 июля - Международный день шахмат

22 июля - День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований

25 июля - День зубного техника, День работников торговли

26 июля - День парашютиста

28 июля - Международный день борьбы с гепатитами, День PR-специалиста

29 июля - День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины

29 июля - День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины 30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы, День системного администратора

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Религиозные праздники июля

Второй месяц лета порадует верующих восточного обряда значительными религиозными праздниками. Первое из них - Рождество Иоанна Предтечи, посвященное рождению пророка Иоанна Крестителя. Оно отмечается 7 июля. Этот день еще известен, как Ивана Купала.

Вторым значительным праздником является День апостолов Петра и Павла - 12 июля. Святой Павел был одним из двенадцати апостолов Христа, виднейшим христианским миссионером и одним из первых богословов христианства. Святой Петр был старшим учеником Иисуса Христа и первым епископом Рима в течение 33 – 67 лет.

Среди других главных религиозных праздников стоит отметить следующие:

24 июля – равноапостольной Ольги.

26 июля – Собор Архангела Гавриила.

28 июля – Равноапостольного великого князя Владимира и День крещения Киевской Руси – Украины.

Также до 12 июля продлится Петров пост. Он был установлен в первые века христианства в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия. Традиция Апостольского поста получила дополнительное распространение в связи со строительством храмов во имя первоверховных апостолов Петра и Павла в Константинополе и Риме.

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Астрономические интересности июля

А вот значительных астрономических явлений в середине лета ожидать не стоит.

4 июля Меркурий будет в крупнейшей западной элонгации. Планета достигнет этого момента в 21.6 градусах от Солнца. Это лучший период для наблюдения Меркурия, потому что он в самой высокой точке над горизонтом в утреннем восточном небе. Искать планету стоит низко над горизонтом незадолго до восхода солнца.

10 июля - Новолуние. Спутник не освещается солнечным светом, поэтому не появится в ночном небе. Фаза наступит в 04:16. Это лучший период для поиска слабых небесных формирований, вроде галактик и звездных скоплений, потому что нет отвлекающего лунного освещения.

24 июля - полнолуние. Спутник окажется на противоположной стороне планеты, и будет полностью освещаться солнечными лучами. Фаза наступит в 05:36. Древние индейские племена прозвали его оленьим, потому что самцы оленей начинали выращивать новые рога. Также называли Луной грома или сена.

Полнолуние Pixabay

28 июля - Южные дельта-Аквариды. Это средней силы метеорный поток, где на пик приходится до 20 метеоров в час. Создается остаточным материалом современных комет Марсдена и Крахта. Происходит ежегодно с 12 июля по 23 августа. В этот период максимум наступит с ночи 28 июля на утро 29-го. Многие объекты не получится рассмотреть, так как помешает почти полная Луна.