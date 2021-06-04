Исследовательские миссии на Венеру: Когда и кто планирует изучить атмосферу "адской" планеты

О полетах человека на Венеру речь пока не идет

Венера. Фото: NASA

Соединенные Штаты Америки планируют исследовать состав атмосферы второй планеты от Солнца. К 2030 году планируют отправить две новые миссии на Венеру. О таких планах заявили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

О цели исследования и подготовке к запуску миссий на "адскую" планету подробнее в материале "Першого Незалежного".

Что известно о будущих миссиях NASA на Венеру

В феврале 2021 года NASA предварительно отобрало четыре концепции миссии на Венеру, после чего была проведена экспертная оценка, которая окончательно одобрила две — DAVINCI+ и VERITAS. Конечно, о полетах человека на Венеру речь не идет. Только сверхмощные механизмы могут выдержать бешеное давление и чрезвычайно высокие температуры поверхности Венеры.

В космическом агентстве отметили на каждую миссию потратят около 500 миллионов долларов. Правда, не исключено, что финансирование может быть меньше — такое уже было в практике NASA. Пока американцы готовятся к полету на Венеру, и подготовка эта будет длительной – запуск миссии запланирован на 2028-2030 годы.

Миссия DAVINCI+ должна исследовать химический состав атмосферы Венеры — пути ее формирования и развития, а также вероятность формирования океана на планете. Для этого на Венеру отправят зонд для изучения химического состава атмосферы. К тому же миссия передаст первые изображения уникальных геологических объектов планеты максимально высокого качества.

Задача миссии VERITAS-составить карту поверхности планеты. Она необходима для понимания геологической истории Венеры и причин ее кардинальных отличий от Земли. Для этого на орбиту Венеры отправят спутник, который будет анализировать геологию и топографию планеты.

Пока что обе миссии конкурируют за финансирование проекта по исследованию ледяного спутника Нептуна - Тритона и миссии по изучению одного из спутников Юпитера.

Запускать космический аппарат на Венеру можно раз в 19 месяцев, когда планета расположена ближе всего к Земле и космический аппарат имеет возможность приземлиться на ее поверхность. Чтобы добраться до Венеры с Земли, зонду понадобится несколько месяцев.

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Венеру исследуют не только США

Кроме NASA, исследования Венеры планируют "Роскосмос", Европейское космическое агентство и Индийская организация космических исследований. "Роскосмос" готовит миссию "Венера-Д" с 2003 года. В планах российских ученых – исследование почвы, атмосферы и эволюции Венеры с помощью посадочных и орбитальных космических аппаратов. Сначала "Венеру-Д" – совместный проект с NASA-должны были запустить в 2015 году, но отложили до 2020-го. В конце концов россияне заявили, что будут работать над своей инициативой сами, без международной кооперации.

Индийская организация по космическим исследованиям в 2023 году планирует запустить в космос спутник Shukrayaan-1, который будет изучать химический состав атмосферы Венеры. В то же время Европейское космическое агентство разрабатывает орбитальную миссию EnVision, запланированную на 2032 год. Европейцы хотят создать радиолокационную карту Венеры и исследовать ее атмосферу, чтобы лучше понять, как на нее влияет геологическая активность и почему планета в своей эволюции пошла другим путем, чем Земля.

Параллельно исследовать Венеру хочет и частная новозеландская компания Rocket Lab уже в 2023 году. Она собирается вывести на орбиту Венеры зонд с помощью космической платформы "Фотон", разработанной на базе ракеты "Электрон". Зонд пройдет через атмосферу и передаст данные на "Фотон", а космическая платформа – на Землю.

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История исследований Венеры

Более полувека назад Венеру активно исследовали СССР и США. С 1960-х годов американские и советские исследователи отправляли в Венеру космические аппараты для сбора данных о составе ее атмосферы и магнитном поле. Однако эти исследования не были слишком продуктивными - поверхность Венеры сурова к аппаратам. Лишь два из них смогли сделать снимки поверхности. При этом наличие внеземной жизни на этой планете не исследовали.

По состоянию на 2021 год Венеру изучает только один космический аппарат — автоматическая межпланетная станция Агентства по аэрокосмическим исследованиям Японии Akatsuki. Она начала исследовать планету в 2015 году, но исследования эти довольно поверхностные, потому что у Akatsuki нет инструментов, способных изучать химический состав атмосферы.

Что невероятного мы знаем о Венере

Несмотря на то, что ранее NASA неоднократно отклоняло предложения по изучению Венеры, финансируя другие проекты, человечеству известно немало об "адской" планете. В последний раз NASA исследовало Венеру в 1990-х годах с космическим аппаратом "Магеллан".

Венера - вторая планета в Солнечной системе и третий по яркости на небосклоне объект после Солнца и Луны. Земля и Венера формировались в одно время – примерно 4 миллиарда лет назад – и сперва были похожи, имея умеренную температуру. Однако позже Венера, которая находится ближе к Солнцу, чем Земля, стала разогреваться, а ее атмосфера наполнялась углекислым газом.

Теперь атмосфера Венеры содержит на 90% больше углекислого газа, чем атмосфера Земли, и состоит из углекислого газа с примесями азота и других веществ, которые образуют парниковый эффект. Температура поверхности составляет около + 470 °С, а давление такое сильное, что может раздавить субмарину.

В 2020 году международная группа ученых с помощью комплекса радиотелескопов ALMA нашла на Венере токсичное вещество фосфин, а значит, там может существовать жизнь.

Дело в том, что фосфин хоть и не гарантирует, что на Венере существует жизнь, и все же является одним из биомаркеров. На Земле его производят анаэробные организмы, способные жить без атмосферного кислорода (некоторые виды бактерий, дрожжей, простейших и червей).

Больше всего фосфина нашли вблизи экватора Венеры, на высоте 53-61 километр над поверхностью – там, где температура не слишком высокая и не слишком низкая.

Ранее фосфин обнаруживали в атмосферах Юпитера и Сатурна — вероятнее всего, на этих планетах он образовался вследствие воздействия высокой температуры и давления. Вместе с тем на Венере нет атмосферных условий для самостоятельного образования фосфина, его могли бы выработать лишь анаэробные бактерии. Это предположение и стало основой для версии о наличии жизни на Венере.

Точно узнать о происхождении фосфина на Венере можно при условии исследования планеты с помощью роботизированных миссий.

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Если наличие фосфина подтвердится, единственной рабочей теории о его происхождении будет наличие на планете Венера живых организмов.









