Инвестняни в Украине: Как работает новация и какие сферы интересуют инвесторов

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Наиболее интересны для инвесторов в Украине - промышленная переработка и агропереработка

Для привлечения инвестиций в Украину власти решили создать так называемых инвестиционных нянь, цель которых - упростить деятельность инвесторов. Сейчас в портфеле "инвестнянь" находится 23 проекта.

Об инвестиционной привлекательности Украины и помощи инвесторам рассказываем подробнее.

Кто такие "инвестняни" в Украине

Под термином "инвестнянь" имеется в виду закон о поддержке крупных инвестиций. Документ вступил в силу 13 февраля 2021 года.

Закон предусматривает поддержку украинским и иностранным инвесторам, которые инвестируют более 20 миллионов евро и создают не менее 80 рабочих мест. При этом средняя зарплата работников должна быть на 15% больше, чем средняя в регионе, где будет осуществлена инвестиция.

В то же время общий объем государственной поддержки устанавливают в специальном инвестиционном договоре, однако она не может превышать 30 процентов от суммы инвестиций в проект.

Срок реализации инвестпроекта не должен превышать пять лет, а заявителем на получение договора не могут быть юридические лица, бенефициарные владельцы акций которых являются резидентами России, и юрлица, зарегистрированные в РФ.

Предполагается, что поддержка будет оказываться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях, здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере. Также планируется создать специальное учреждение, которое будет заниматься сопровождением инвестпроектов и помощью инвесторам.

При этом обеспечение строительства объектов смежной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи и тому подобное), необходимых для реализации инвестпроекта, за счет бюджетных средств начнется только с 1 января 2022 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что ключевой "инвестняней" определено учреждение UkraineInvest, где работают 9 человек. Это молодые специалисты со знанием 2-3 языков и, как правило, с западными образованиями. Они закрепляются за инвесторами и помогают им преодолевать не только бюрократические тернии, но и предоставляют общую информацию.

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Что известно о проектах, которые ведут инвестиционные няни

В июле UkraineInvest получил 23 заявки на инвестпроекты от потенциальных инвесторов. Последний из документов был принят 11 августа. Денис Шмыгаль сообщил, что, инвесторы планируют вложить в Украину, составляет более двух миллиардов долларов.

По словам исполнительного директора UkraineInvest Сергея Цивкача, наиболее интересными для инвесторов являются промышленная переработка и агропереработка. "Оба направления подпадают под одну сферу экономики — "перерабатывающая отрасль". По производству / перерабатывающей промышленности сейчас у нас в работе 9 проектов на общую сумму $516 млн. Еще 9 проектов, но уже на сумму $534 млн, — это агропереработка. Логистика — 5 проектов на сумму $531 млн, остальное — транспорт и туризм на $38 млн”, - уточнил Цивкач.

При этом, в список не попали крупные проекты, например, по добыче железной руды. Такие проекты могут быть на общую сумму более $1 млрд и их рассматривают отдельно.

Больше заявок инвестняни хотели бы видит в сфере R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

"Только недавно мы разговаривали с представителем украинского бизнеса из сферы IT и кибербезопасности. Говорили о том, что было бы интересно начать такой проект. Еще один проект, который может попасть под нашу программу, — это американский университет American University Kyiv, который строится сейчас в Киеве. Предварительно там инвестиций больше чем $20 млн. Таких проектов мы бы тоже хотели видеть больше, потому что это способствует развитию науки, инноваций, создает устойчивое поколение профессионалов в нашей стране", — подчеркнул Цивкач.

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В апреле в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировали что до конца года заявок от инвесторов будет до сотни. При этом воспользоваться специальными условиями могут как иностранные, так и отечественные инвесторы.