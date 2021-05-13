Интересные фильмы на любой вкус: На что стоит пойти в кино в мае, чтобы получить море удовольствия

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Украинцев в мае ожидают новинки из разных жанров, в том числе - комедийные мультфильмы

Адаптивный карантин в Украине ослабили, поэтому возобновили работу не только магазины, спортивные залы и рынки, но и кинотеатры. На время жестких противоэпидемических ограничений украинцам пришлось отказаться от развлечений, а теперь можно наверстать. К тому же, в мае ожидается немало кинопремьер. А каких именно, далее в материале "Першого Незалежного".

100% Волк

Премьера 6 мая

Комедийный мультфильм, приключения, семейный / Австралия, Бельгия

Режиссер: Алекс Стадерманн

13-й летний парень Фредди Люпин вырос в семье оборотней. И вот скоро ночь, когда Фредди впервые станет волком. Но вместо радости у него лишь разочарование – он превратился не в волка, а в милого розового пуделя и тут же оказывается в собачьем приюте. Первая мысль Фредди – что угодно, но нужно бежать... Но случайно он выясняет обстоятельства, при которых погиб его отец, и оказывается, что враги хотят уничтожить его семью. Самое время доказать, что Фредди – настоящий, 100-процентный волк.

Поколение Вояджер

Премьера 6 мая

Приключения, триллер, фантастика / США, Чехия, Румыния, Великобритания

Режиссер: Нил Бёргер

В главных ролях: Колин Фаррелл, Тай Шеридан, Айзек Хэмпстед-Райт

Ресурсы планеты Земля иссякли и люди вынуждены были искать, как выжить. Ученые нашли планету, которая выглядит пригодной для жизни. Но чтобы долететь до нее, нужно потратить 86 лет. Для полета на космическом корабле организовали поселение из 30-ти парней и девушек, которые родились в результате искусственного оплодотворения и не знают своих родителей. Всю жизнь они должны провести на космическом корабле, а выселиться на новую планету смогут только их внуки.

Минамата

Премьера 6 мая

Биография, драма / США

Режиссер: Эндрю Левитас

В главных ролях: Джонни Депп, Билл Найи, Хироюки Санада

События фильма начинаются в 1971 году. В нью-йоркской квартире пьянствует известный фотограф Юджин Смит. Он не может забыть события Второй мировой войны. В это время переводчица с японского Эйлин предлагает ему снять сенсационный материал в Японии. В рыбацких поселениях у залива Минамата люди страдают от неизвестной болезни. Из-за вредных выбросов в воду, которую пьют местные, у детей поражена нервная система…

Четвертый

Премьера 6 мая

Боевик, фантастика / Австралия

Режиссер: Марк Тойя

В главных ролях: Нил МакДонаф, Бретт Тутор, Хосе Росете





Современное оружие-боевых роботов с искусственным интеллектом испытывают в Камбодже. При поддержке коррумпированного агента ЦРУ, сюда направляют четырех киборгов – они должны уничтожить местных наркоторговцев. Но вместе с преступниками роботы убили почти все местное поселение. Случайными свидетелями этих событий стали бывший морской пехотинец и группа американских студентов-медиков, которым удалось сбежать. Но разработчики роботов должны уничтожить всех, кто видел новое оружие.

Ганзель, Гретель и Агентство магии

Премьера 13 мая

Комедийный мультфильм, семейный, фэнтези / Россия, США

Брат и сестра Гретель и Ганзель живут разными жизнями. Гретель – образцовая агент Отдела Магической Безопасности, а Ганзель – полная ее противоположность. Однажды в королевстве при странных обстоятельствах исчезает Король. И для того, чтобы распутать таинственное дело, волшебникам нужно объединиться и противостоять могущественной ведьме.

Нечестивые

Премьера 13 мая

Ужасы / США

Режиссер: Эван Спилиотопулос

В главных ролях: Джеффри Дин Морган, Кэри Элвес, Уильям Сэдлер

В маленьком городке Новой Англии происходят сверхъестественные события. Журналист берется за расследование необычных явлений, чтобы дать толчок своей карьере. Но дело выходит за пределы здравого смысла и становится настоящим кошмаром.

Гнев человеческий

Премьера 13 мая

Боевик, триллер / Великобритания, США

Режиссер: Гай Ричи

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Холт Маккеллани, Джеффри Донован

Банда грабителей обворовывает инкассаторские машины на улицах Лос-Анджелеса. Решительный англичанин Хилл стремится установить правосудие и выявить заказчиков серии ограблений. Виновники, как бы они ни пытались скрыться, почувствуют на себе гнев Хилла и его умение мстить.

Лига монстров

Премьера 13 мая

Комедийный мультфильм, семейный / США

Режиссер: Хамиш Грив

В мире вместе с людьми живут монстры. Правда, они безопасны и приветливы к людям. Периодически они борются друг с другом на ринге и это самый популярный спорт. Парень по имени Винни занимается тренировкой монстров. Он стремится привести к победе монстра-аутсайдера, в чью силу никто не верит.

Сверхъестественное

Премьера 13 мая

Боевик, криминал, триллер / США

Режиссер: Джо Силл

В главных ролях: Карен Фукухара, Кристин Вудс, Мияви

Детектив Стелла Мерфи работает в отделе убийств. Когда она возвращается из отпуска, то начинает расследование странного убийства женщины – обугленное тело жертвы нашли на заброшенном складе, но поблизости нет признаков пожара. Женщина жила с матерью и дочерью-подростком. Стелла объединяется с Нори и пытается собрать как можно больше информации о деле. Однако ситуация становится непонятной, когда оказывается, что юная Нори обладает сверхъестественной силой.

Пила: Спираль

Премьера 13 мая

Детектив, триллер, ужасы / США, Канада

Режиссер: Даррен Линн Боусман

В главных ролях: Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон, Морган Дэвид Джонс

Детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца – ветерана правоохранительных органов. И вот наконец Бэнксу и его напарнику поручают расследовать серию жестоких убийств, похожих на преступления прошлых лет.

Неизведанная земля

Премьера 13 мая

Драма / США

Режиссер: Робин Райт

В главных ролях: Робин Райт, Ким Диккенс, Уоррен Кристи

У Эди есть неописуемое желание побыть в одиночестве. Недавно она хотела совершить самоубийство, но сестра отговорила ее от этого. Эди не хочет видеть людей и поэтому уезжает так далеко, как только может – в маленькую избушку на склоне горы. Помог ей добраться сюда местный охотник Мигель. Однако когда через некоторое время он возвращается, то находит Эди едва живую, замерзшую и голодную. Он обещает, что уйдет лишь тогда, когда научит ее выживать в таких условиях.

Ангел мести

Премьера 13 мая

Боевик, криминал, триллер / США

Режиссер: Джордж Галло

В главных ролях: В ролях: Морган Фримен, Руби Роуз, Патрик Малдун, Джули Лотт, Ник Валлелонга, Джоэл Майкли

Бывший полицейский Дэймон живет в одиночестве в просторном поместье. Он – продажный полицейский, поэтому и имеет такой дом. Однако в свое время Деймон получил травму, которая приковала его к инвалидной коляске. Ухаживает за ним женщина Виктория. Подумав над некоторыми событиями прошлого, Деймон планирует вернуть себе деньги, которые находятся у пятерых разных групп людей. Для этого он нанимает Викторию и шантажирует ее, похитив ее 10-летнюю больную дочь Лили.

Звездный рубеж

Премьера 13 мая

Боевик, фантастика / США

Режиссер: Эдвард Дрейк

В главных ролях: Брюс Уиллис, Фрэнк Грилло, Аделаида Кейн, Локлин Манро, Люк Уилсон

Семь космических спецназовцев решают первыми нанести удар по обнаруженной инопланетной цивилизации, когда выясняется, что пришельцы готовятся уничтожить все человечество.

Пончары: Глобальное закругление

Премьера 20 мая

Комедийный мультфильм / США, Канада, Китай

Режиссеры: Дэвид Силверман, Реймонд С. Перси

Бесконечность

Премьера 20 мая

Фантастика / США

Режиссер: Антуан Фукуа

В главных ролях: Марк Уолберг, Дилан О'Брайен, Руперт Френд

Эван Майклс имеет необычную болезнь - он подробно помнит все, что с ним происходило в двух прошлых жизнях. Пытаясь понять, что с ним происходит, Эван находит древнее тайное общество "Когномина", члены которого также помнят о своих прошлых жизнях.

Коробка

Премьера 20 мая

Драма, мюзикл / Южная Корея

Режиссер: Ян Джон-ун

В главных ролях: Пак Чханёль, Чо Даль Хван

Это фильм об уличном музыканте, который знакомится с музыкальным продюсером, и вместе они отправляются в путешествие, которое перевернет их жизни.

Академия Магии

Премьера 20 мая

Мультфильм, фэнтези / США

Режиссер: Йорген Клюбен

На свое шестнадцатилетие Аура узнает, что имеет магические способности и новый учебный год проведет в Академии Магии. Там она обретет новых друзей и получит много увлекательных приключений. Но не все так безоблачно – в школе магии есть свои секреты и Аура должна раскрыть правду.

Аммонит

Премьера 20 мая

Драма, мелодрама / Великобритания, Австралия, США

Режиссер: Фрэнсис Ли

В главных ролях: Сирша Ронан, Кейт Уинслет, Фиона Шоу

События фильма разворачиваются в 1840-е годы в Лайм-Риджесе –небольшом городке в Англии. Там живет Мэри Эннинг, палеонтолог-любитель и коллекционер окаменелостей. Интерес людей к ее работе давно прошел, теперь она живет с того, что продает туристам в качестве сувениров свои находки.

К ней приезжает палеонтолог с женой Шарлоттой. Он хочет отправиться дальше с археологической экспедицией и оставляет больную жену возле Мэри и просит заботиться о ней.

Это биографическая лента о жизни Мэри Эннинг, которую относят к 10 самым влиятельным женщинам-ученым мира. Из-за социального положения и пола она не смогла получить полноценное образование, а ее открытия не воспринимались всерьез.

Позволь ему уйти

Премьера 20 мая

Драма, криминал, триллер / США

Режиссер: Томас Безуча

В главных ролях: Кевин Костнер, Даян Лейн

После потери сына бывший шериф Джордж Блекледж и его жена Маргарет оставляют спокойную жизнь и отправляются в Дакоту, чтобы спасти внука. Но встретившись с опасным врагом, супруги рискнут всем ради безопасности семьи.

Плохие дороги

Премьера 20 мая

Драма / Украина

Режиссер: Наталья Ворожбит

В главных ролях: Зоя Барановская, Владимир Гурин, Марина Климова

Фильм состоит из пяти новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения. Пять разбитых дорог-пять историй о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных.

Тихое место-2

Премьера 27 мая

Триллер, ужасы / США

Режиссер: Джон Красински

В главных ролях: Эмили Блант, Милли Симмондс, Килиан Мерфи

Жизнь семьи фермеров была полной идиллией, но на людей стали охотиться безжалостные монстры. Выжить можно лишь если не выдавать себя ни единым звуком. Но если тебя услышат, ты погибнешь.

Круэлла

Премьера 27 мая

Комедия криминал / США

Режиссер: Крейг Гиллеспи

В главных ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Марк Стронг

События фильма происходят на фоне панк-рокового Лондона 1970-х годов. Это история о становлении одной из самых известных злодеек – Круэллы де Виль. Глава известного Дома моды вытаскивает Эстеллу, молодого и неизвестного дизайнера, из небытия.

Изгнание

Премьера 27 мая

Ужасы / Великобритания

Режиссер: Кристофер Смит

В главных ролях: Джон Хеффернан, Джессика Браун-Финдли, Шон Харрис

События происходят в 1930-е годы в Англии. Священник с женой и дочерью переезжает на новое место службы в имение Борло. Ему нужно возродить веру жителей небольшого городка, которая пошатнулась после таинственных смертей. Ходят легенды, что поместье Борло — самое проклятое место на земле. Чтобы раскрыть тайну, семьи священника объединяет силы с оккультистом и исследователем паранормальных явлений Гарри Прайсом.