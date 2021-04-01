Инсайды речного туризма: Преимущества, недостатки, цена и скрытые изюминки

Чем особенны путешествия по Днепру, Днестру и Десне

Типичный круизный лайнер Фото из открытых источников

В Украине планируют запустить новые речные туристические маршруты по направлениям Киев – Канев и Киев – Чернобыль. На днях об этом сообщили в Мининфраструктуры. Более того отметили, что восстановление водных путей и реформа речных перевозок - приоритетные задачи в 2021 году.

Разбираемся, почему чиновники обратили внимание на речной туризм именно сейчас, станет ли он более популярным и какие услуги сейчас предлагают путешественникам в Украине.

Наследство со времен СССР

История водного туризма берет начало с середины XIX века. В это время судоходные компании перевозили эмигрантов из Европы в Америку. Полупустые пассажирские лайнеры нужно было наполнять людьми. Таким образом, около 1835 года уже организовывали рейсы с целью отдыха. В 1867 г. пароход "Квакер Сити" отправился в круиз из Нью-Йорка в Палестину и Европу.

Речной туризм не обошел и СССР. В те времена круизы по Днепру были достаточно популярны. Также путешествовали по Черному морю. Круизы проходили по местам грандиозных строек, охватывали столицы республик и тому подобное. Ежегодно организовали более 8 тысяч путешествий. После распада СССР немало маршрутов местного значения отошли новым независимым государствам. На содержание некоторых не было больше средств.

Пассажирский лайнер времен СССР Фото из открытых источников

Перспективы и проблемы развития водного туризма

Круизы в Украине были не новинкой после 1991 года. Особое место занимали международные. Они охватывали такие страны как Турцию, Австралию, и тому подобное. Нередко круизы предоставляли возможность увидеть Гавайи, Аляску, Панамский канал и Средиземное море. Одной из самых популярных дестинаций также был Крым. До 2014 года количество лайнеров, которые заходили в украинские порты постоянно увеличивалось. Впрочем, после аннексии полуострова многие компании прекратили путешествия.

По состоянию на сегодня перевозчики в Украине предлагают немного вариантов круизов на теплоходах. Преимущественно это речные маршруты по Днепру от Киева до Одессы. Планируют развивать их и в Черниговской области на Десне. Можно брать небольшие обзорные экскурсии в таких крупных городах, как столица. Учитывая ситуацию с закрытыми границами, открытие туристических маршрутов может стать толчком для развития внутренних путешествий. Это положительно повлияет и на грузоперевозки по стране.

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Речной теплоход в Украине Фото из открытых источников

Все о речных круизах: преимущества и особенности

Речной туризм отличается от обычного. Круизы начинаются обычно в крупных городах с многочисленным количеством достопримечательностей. В Европе, например, это Будапешт, в Украине – Киев или Одесса. Теплоходы имеют меньшие габариты, чем пассажирские лайнеры. Это позволяет проходить под мостами. Чаще всего, на борту работает ресторан, а каюты имеют балконы или окна.

Речные круизы предусматривают прибытие в новый порт ежедневно. Обычно туристам предлагают экскурсии по городу. Иногда путешествие предполагает самостоятельный осмотр или просто отдых на ваш выбор. В стоимость речных круизов входят также туры в древние замки, мастер-классы и тому подобное. Сезон начинается с апреля и продолжается до октября. Туры могут длиться от одного дня до нескольких недель.

Что и за сколько предлагают современные украинские компании

Днепр. Сейчас один из самых популярных речных маршрутов Украины – это Киев-Одесса. Его продолжительность – 13 дней. Он позволяет посетить такие места:

Киев. В городе туристам обещают прогулку по Подолу, посетить Софийский собор. Экскурсия также предусматривает ознакомление с самой известной святыней Украины - Киево-Печерской лаврой.

Комлекс Киево-Печерской Лавры с видом на левый берег Фото из открытых источников

Запорожье. Здесь обычно демонстрируют остров Хортицу, где когда-то строили фортификационные укрепления казаки. Есть возможность посетить некогда крупнейшую гидроэлектростанцию Европы - ДнепроГЭС.

Пейзажи острова Хортица Фото из открытых источников

Херсон. Сама экскурсия по городу не предвидится. Компания предлагает прогулку на катере по каналам и посещение порта, который основали еще в ХVIII веке.

Херсонский порт. Фото uk.wikipedia.org

Вилково. Расположено в Одесской области. Его часто называют "украинской Венецией". Здесь вместо улиц каналы. Подавляющее большинство населения занимается рыбалкой.

Город Вилково Одесской области - " украинская Венеция" Фото из открытых источников

Одесса. Здесь теплоход остается два дня. В первый - для туристов организуют экскурсию по известным достопримечательностям, которые включают Морской вокзал, Потемкинскую лестницу и тому подобное. На следующий день вы можете ознакомиться с городом самостоятельно.

Морской вокзал в Одессе Фото из открытых источников

Кременчуг. Город в Полтавской области. В порт теплоход заходит на пути назад. Здесь вы получите возможность посмотреть на типичную жизнь небольшого региона в Полтавской области.

Канев. Это последняя остановка перед Киевом. Именно здесь похоронен известный украинский поэт Т. Г. Шевченко на Чернечей горе.

Тарасова гора в Каневе Фото из открытых источников

Стоимость такого круиза начинается от 25 200 грн. В цену входят различные фольклорные концерты и мастер-классы по приготовлению блюд украинской кухни во время путешествия.

Стоит не забывать, что есть кратковременные туры. Один из таких это маршрут от Киева до белорусского города Мозырь. Судно "Рассвет" в конце апреля прошлого года уже перевозило пассажиров. Некоторые теплоходы используют как привычный транспорт. Например, в Киеве летом курсирует речной трамвай по маршруту Подол – Оболонь. Всего за 150 грн можно 1,5 часа наслаждаться пейзажами столицы.

Днестр. В Ивано-Франковской области нет моря. Но есть порт "Раковец". Он расположен в нескольких часах езды от областного центра. В нем все обустроено для туристов.

Сюда приезжают ради корабля "Юрий". Его спроектировали специально для мелких вод Днестровского каньона. Пока он плывет, вам готовят вкусные карпатские блюда. Туристический маршрут обычно охватывает следующие достопримечательности:

Руины Раковецкого замка ХVII вв.;

Старые мосты и туннели;

Природа Днестровского каньона, где когда-то было Сарматское море.

Аренда корабля вполне за сутки стоит 10 000 грн. Если вы хотите просто в небольшой тур, то это обойдется в пределах 1200-1600 грн.

Корабль " Юрий" Фото из открытых источников

Десна. Пока туристические маршруты популярны только в пределах областного центра. Там есть несколько теплоходов, на которых можно наслаждаться природой Чернигова 1,5 часа. Обычно на бортах типичных кораблей есть только необходимые вещи - буфет, спасательные жилеты и музыка. Билеты стоят в пределах 20-35 грн.

Теплоход на реке Десна в Чернигове Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о видах путешествий, в котором рассказывается об эко и индустриальном туризме и интересных локациях страны.

Также есть материал о паспортах вакцинации в ЕС, где можно прочитать о нюансах путешествий за границу и новых правилах въезда и выезда в Украину.