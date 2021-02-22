Индийская вакцина от коронавируса едет в Украину: В чем эффективность и опасность Covishield

Украина ждет незначительного количества доз индийской вакцины, чтобы хотя бы начать вакцинацию Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Украины вылетел в Индию – контролировать доставку вакцины

Вакцинация в Украине до сих пор не стартовала, хотя должна была бы начаться еще 15 февраля. Вакцины, о которых договорилось украинское правительство с Китаем, застряли где-то на полпути из-за "логистических и бюрократических вопросов", как сказали в Минздраве.

Вместе с тем имеем запасной вариант – индийские вакцины, о доставке которых договорились быстро и без проблем. Чтобы их привезли без задержки, 21 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов улетел в Индию и проконтролировал загрузку ценного груза в самолеты с завода-производителя в индийском городе Пуне.

Далее рассказываем об особенностях индийской вакцины, ее обещанной эффективности и сроках начала украинской вакцинации, которой все мы уже давно заждались.

Об индийской вакцине Covishield

Долгожданная индийская вакцина Covishield может спасти старт волны прививок в Украине, который провален правительством в целом и Министерством здравоохранения в частности. Неделя "просрочки" начала массовой вакцинации по стране – это серьезный промах официальных ведомств. Поэтому, чтобы спасти ситуацию, из Индии в Украину уже летит самолет с первой партией вакцины Covishield производства Serum Institute India. Ожидается, что это будут 500 000 доз вакцины, по крайней мере так обещали в посольстве Индии в Украине.

Вакцину Covishield изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии Oxford-Astra Zeneca (Великобритания). Институт является крупнейшим в мире производителем вакцин, который производит около 50 миллионов доз в месяц. А непосредственно Индия создает 60% всех вакцин в мире, в стране сконцентрировано 6 основных производителей вакцин.

Фото из открытых источников

Принцип действия вакцины Covishield. Ее делают из ослабленной версии вируса простуды (известного как аденовирус) шимпанзе. Ученые несколько модифицировали его, чтобы он был больше похож на коронавирус. При этом он не способен вызывать болезни.

Когда вакцина оказывается в организме пациента, то побуждает иммунную систему самостоятельно вырабатывать антитела и готовит ее для атаки на любую коронавирусную инфекцию. Поэтому, если после прививки человек подхватит настоящий коронавирус, организм быстро его распознает и уже будет знать, как с ним бороться, потому что будет иметь антитела. Прививку вакциной Covishield делают дважды, с интервалом 4-12 недель.

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Преимущества вакцины Covishield. Препарат можно безопасно хранить при температуре от 2°С до 8°С. Это – одно из самых больших его преимуществ по сравнению с другими вакцинами, так как облегчает ее развозку по странам и регионам и использование в медицинских учреждениях. Для сравнения – вакцину Pfizer-BioNTech необходимо хранить при температуре -70 ° С и перемещать лишь ограниченное количество раз.

Так, более эффективными считаются вакцины производства фирмы Pfizer – Biontech и компаний AstraZeneca (уже оплаченные из госбюджета) и Novavax. Однако в условиях отсутствия других вакцин, индийская хотя бы позволит открыть общую кампанию вакцинации, а тогда должны "подтянуться" и другие вакцины.

Эффективность Covishield. Конечно, клинические испытания вакцины проводились, как и принято, в три фазы. Во время этого процесса определяют, вызывает ли вакцина хорошую иммунную реакцию и не имеет ли неприемлемых побочных эффектов.

Поэтому после испытаний Институт сыворотки крови, который является производителем индийской вакцины, уверяет, что Covishield высокоэффективна, и это подкрепляют данные исследований III фазы, в Бразилии и Великобритании.

При этом международные клинические испытания вакцины показали, что при введении пациенту половины дозы, а затем полной дозы, эффективность составила 90%.

Однако, согласно неопубликованным данным, более длительный промежуток между первой и второй дозами увеличивает общую эффективность прививки. Дело в том, что в подгруппе, которой делали прививки именно таким образом, эффективность вакцины после первой дозы составляла 70%.

Между тем, группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявила, что с утверждением индийской вакцины несколько поспешили, так как производитель не закончил "переходное исследование" вакцины на индийцах. Некоторые эксперты говорят, что нет оснований полагать, что такое исследование не будет иметь успеха, особенно с учетом того, что уже завершенные клинические испытания включали людей всех возрастов и этнического происхождения.

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Об индийской вакцине Covaxin

Индийский регулятор, контролирующий оборот лекарственных средств, дал зеленый свет еще одной вакцине – Covaxin, произведенной местной фармацевтической компанией Bharat Biotech. Было заявлено, что вакцина одобрена для "ограниченного использования в чрезвычайных ситуациях, представляющих общественный интерес, как меру пресечения, в режиме клинического испытания, особенно в контексте заражения мутантными штаммами". Правда, эксперты были возмущены - как вакцину могли разрешить для экстренного использования, если ее испытания еще не завершены. Однако и производитель, и регулятор уверяют, что Covaxin безопасна и гарантирует надежный иммунный ответ.

Производитель заявляет, что уже имеет 20 миллионов доз Covaxin, а к концу года хочет сделать 700 миллионов доз. Пока речь не идет о ее массовой доставке в Украину, но расскажем немного и о ней.

Эта вакцина – инактивированная, а значит, изготовлена из убитых коронавирусов, поэтому ее можно безопасно вводить в организм. После попадания в организм человека вакцины, иммунные клетки распознают мертвый вирус и начинают вырабатывать антитела против него. Вакцину можно хранить при температуре от 2°С до 8°С. Две дозы прививки нужно делать с интервалом в четыре недели.

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Зачем Украине индийская вакцина?

Индия получила разрешение на экстренное использование двух вакцин против COVID-19: Covishield и Covaxin. Сейчас экспортируют исключительно вакцину Covishield. Интересно, что часть отправляется в ряд стран как бесплатный "подарок", а часть – по коммерческим соглашениям, подписанным между производителем и правительствами стран. Одни из первых партий вакцин уже отправили в Бутан, Бангладеш, Непал, Мьянму, на Мальдивы и Сейшелы. На очереди - Шри-Ланка, Афганистан, Маврикий и Бразилия.

Еще в начале февраля глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что Украина заключила соглашения на поставки в Украину 12 млн доз вакцины от COVID-19, произведенные по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute в Индии, а разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и NovaVax (США).

Максим Степанов Слово и Дело

Так, Украина стала одной из первых стран в мире, которые получат вакцину Covishield. При этом, сообщается, что это стало возможно благодаря хорошим отношениям между правительством Украины и дипломатами посольства Индии. В ведомстве подчеркнули, что именно личной просьбе украинского президента Владимира Зеленского и постоянные контакты с Министерством здравоохранения позволили Украине получить индийскую вакцину уже в феврале.

Какие вакцины уже имеет Украина?

Никаких. Сперва в Министерстве здравоохранения и Офисе президента говорили, что первую прививку против коронавируса в Украине сделают 15 февраля, затем – до 20 февраля. Однако до сих пор вакцинация в нашей стране не началась.

Еще месяц назад в Минздраве отмечали, что Украина начнет вакцинацию со 117 тысяч доз вакцины Biontech от компании Pfizer. Также письмом от COVAX Минздрав Украины получил подтверждение поставки более 2,5 миллионов доз вакцины от компании AstraZeneca. Кроме этого, Украина должна получить еще 22 миллиона доз вакцин: в рамках COVAX нам привезут 8 миллионов бесплатных доз, а с компаниями AstraZeneca и Novavax заключено соглашение о закупке 12 миллионов доз. Также Украина ожидает 2 миллиона доз китайских вакцин от Sinovac и определенное количество избыточных доз, перепроданных нам Польшей. Однако, пока из этого перечня мы не имеем ничего.

Подробнее об эпопее с вакцинированием в Украине, которое так до сих пор и не началось, можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.