Индия на грани коронавирусного апокалипсиса: Что происходит в стране и чего ждать миру

"Индийский" штамм коронавируса может оказаться в Украине в конце мая

Массовая кремация людей, умерших от COVID-19 REUTERS

В Индии сложилась ужасная ситуация с распространением коронавирусной болезни. Ежедневно фиксируется более 300 тыс. новых случаев заболевания, а количество летальных исходов - более 2 тыс. человек. Больницы в стране переполнены, не хватает лекарств и кислорода. В Дели строят импровизированные погребальные костры.

О ситуации в стране и вероятных последствиях "индийского" штамма коронавируса для мира рассказываем далее.

Ситуация с коронавирусом в Индии

Сейчас Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех выявленных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений. Так, шестой день подряд фиксируют более 300 тысяч больных COVID-19 в сутки. 27 апреля коронавирус обнаружили у 323 144 человек, умер 2771 больной.

По всей стране фиксируют чрезвычайно высокий уровень летальности от COVID-19. Ежедневно количество лиц, болеющих COVID-19, растет на несколько сотен тысяч человек. В стране не хватает кислорода, лекарств, больницы переполнены.

В понедельник, 26 апреля, к борьбе с болезнью были привлечены вооруженные силы страны. В частности, из военных резервов будут направлять кислород в больницы, а военные медики в отставке присоединятся к гражданским медикам.

А столице Индии, городе Нью-Дели, на днях провели массовую кремацию лиц, которые умерли от COVID-19. Местные крематории постоянно работают в режиме максимальной нагрузки и не справляются с постоянным потоком тел.

Крематории в столице Индии Дели строят импровизированные погребальные костры, потому что в городе не хватает места для кремации.

Отмечалось, что в крематории Сараи Кейл Хан построили не менее 27 новых очагов и еще десятки – в близлежащем парке. Чиновники также ищут дополнительное пространство возле русла городской реки Ямуна.

Фото из открытых источников

Крематорий Газипур в Восточном Дели поставил еще 20 костров на автостоянке.

Кроме того, сообщалось, что власти Дели вырубила деревья в городских парках для разжигания погребальных костров. Родственников умерших также попросили помочь с кремациями, складывая дрова и помогая в других ритуалах.

Персонал крематориев работает круглосуточно. Одно из официальных лиц сообщило газете Indian Express, что кремации ждут от трех до четырех часов. На сжигание каждого тела уходит до шести часов.

При этом, в большинстве регионов Индии не действует запрет на проведение массовых мероприятий. В частности, там продолжается фестиваль Кумбха Мела, во время которого паломники проводят массовое омовение в реке Ганг.

Почему возникла вспышка коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вспышка COVID-19 в Индии была вызвана "идеальным штормом" массовых собраний более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.

Один из вариантов коронавируса, который циркулирует в Индии – B1617 – считается более заразным. Однако официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич предостерег от того, чтобы считать мутацию вируса единственной причиной волны в стране. По его словам, причина, по которой мутации ответственны за рост количества заражений, неясна, поскольку есть и другие факторы – такие как массовые собрания.

ВОЗ также заявила, что на систему здравоохранения Индии оказывали ненужное давление и люди, которые в панике направлялись в больницы, когда они могли вылечиться от COVID-19 дома – ведь лишь около 15% пациентов с COVID-19 нуждаются в госпитализации.

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Помощь Индии

Ряд европейских стран, Пакистан и США присылают Индии помощь в связи со вспышкой коронавируса в стране.

США отправляют сырье, необходимое Индии для производства вакцины AstraZeneca, а также терапевтические препараты, наборы для экспресс-диагностики, аппараты ИВЛ и защитное оборудование для передовых рабочих.

Кроме того, Британия отправляет в Индию 495 кислородных концентраторов, 120 неинвазивных вентиляторов и 20 ручных вентиляторов.

Франция и Германия также собираются отправить кислород в ближайшие дни.

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Новая угроза миру?

Эксперты убеждены, что условия в Индии не способствуют глобальной борьбе с ковидом, а высокое количество и плотность населения в стране являются идеальным инкубатором для мутаций этого вируса. И мутации в таких идеальных условиях могут значительно продлить и усилить тяжесть пандемии во всем мире.

Новые варианты вируса из Великобритании, Бразилии и Южной Африки уже вызвали проблемы во время этой пандемии, распространившись по всему миру.

Профессор физики и биологии и эксперт по моделированию инфекционных болезней Гаутам Менон предупредил, что вирусы будут продолжать мутировать и развиваться, чтобы избежать иммунитета, который может дать предыдущая инфекция или прививка.

По его мнению, вакцины все еще должны быть эффективными против этих новых вариантов, но это может измениться в будущем".

К тому же, по мнению специалистов то, что происходит в Индии, несомненно, распространится по всему миру, тем более, что страна вполне может похвастаться самой крупной в мире диаспорой. "Индийский" штамм уже обнаружили в Турции.

По мнению главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, Украина также может оказаться в плену "индийской" мутации коронавируса. По его словам, такая мутация COVID-19 может попасть в страну уже в конце следующего месяца.

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Поэтому актуальным остается соблюдение противоэпидемических мер - избегать скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться масками, перчатками и антисептиками.