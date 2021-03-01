Индексация пенсий и запись на прививку: Топ изменений, которые ждут украинцев в марте

С началом нового месяца украинцев ожидает много интересных и иногда не очень приятных сюрпризов

Иллюстративное фото фото из открытых источников

Первый месяц весны принесет хорошую новость пенсионерам – им проведут индексацию выплат, однако доплаты будут не слишком большими.

Среди других изменений: ожидается повышение стоимости железнодорожных билетов – их цена будет увеличиваться ежемесячно до конца года.

А тем временем Украина понемногу выходит из локдауна на международном уровне – в марте будет восстановлена часть авиарейсов в другие страны.

О главных изменениях первого месяца весны рассказываем подробнее.

Индексация пенсий

Кабинет министров Украины принял решение о повышении выплат пенсионерам с 1 марта на 11%. Индексация пенсий коснется не менее 8 миллионов граждан.

В министерстве заверили, что пенсии вырастут в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения будет составлять 100 гривен.

В Украине с 1 марта повысят размер пенсий Фото из открытых источников

Отмечалось, что минимальная пенсия составит 2200 лицам, которые имеют страховой стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

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Увеличение стоимости билетов

АО "Укрзалізниця" с марта 2021 года планирует повысить стоимость проезда в поездах внутреннего следования. Индексация будет происходить ежемесячно на 2%.

К примеру, постепенно с начала весны по декабрь 2021 года стоимость плацкарта из Киева во Львов вырастет с 190 до 232 гривен.

Фото из открытых источников

В компании рассчитывают получить дополнительные доходы в размере 557,9 млн грн. В целом прогнозируют, что в этом году ее доходы от перевозки пассажиров составят 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана 2020 года и почти в 2 раза больше ожидаемого итога текущего года.

Восстановление авиаперелетов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") с марта возобновит часть рейсов, которые ранее были отменены из-за карантина. Также по наиболее популярному направлению будет увеличена частота рейсов.

В частности, с начала весны будут возобновлены полеты из Киева в Женеву и Прагу, а с конца месяца – из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев. Также будет восстановлено сообщение между Одессой и Стамбулом.

В авиакомпании отметили, что планируется увеличение частоты рейсов до 6 в неделю по направлению Киев – Дубай.

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Новые платежки за газ

В марте украинцы получат платежки за газ со сниженной ценой, ведь новый тариф начал действовать с февраля 2021 года.

Фото из открытых источников

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко еще в январе отметил, что объективно цена на газ в 6,99 грн за кубометр могла быть уже в первом месяце года. Однако в Украине нет юридического механизма, который позволил бы отрегулировать тариф задним числом.

Запись на вакцинацию

Уже весной украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19. В Офисе президента рассказали, что онлайн-система для регистрации в очередь на прививку готова к работе.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что было решено запустить ее с первого месяца весны.

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Старт программы "Доступная ипотека"

Первый ипотечный кредит под 7% Минфин обещает выдать вместе с уполномоченными банками уже в начале марта.

Всего в профильном ведомстве планируют выдать кредитов на 5 миллиардов гривен. По словам министра финансов Сергея Марченко, ипотекой под 7% смогут воспользоваться 5 тысяч семей.

Воспользоваться программой смогут граждане, которые планируют приобрести как собственную квартиру, так и соорудить свой дом. Главное, чтобы жилье не было построено до 2015 года.

Центр противодействия дезинформации

В Украине в первый месяц весны начнет работать Центр противодействия дезинформации. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что инициатива связана с созданием Центра противодействия дезинформации, который в первую очередь будет в сотрудничестве с другими украинскими организациями противостоять российской пропаганде.

По словам главы ведомства, Минкультуры и информполитики намерено вместе с фактчекинговыми организациями работать над созданием общей платформы для того, чтобы можно было не только выявлять фейки и манипуляции, но и противодействовать им с помощью положительных украинских нарративов.

Вызовы марта

Вероятно, в этом месяце повысят цены на проезд в столичных маршрутках. Информация о новой стоимости появилась в сети еще в середине января. Тогда в общественном союзе "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" отметили, что столичные маршрутки не готовили подорожание проезда.

Фото из открытых источников

"Пока стоимость проезда в киевских маршрутках дорожать не будет, как бы ни было сложно перевозчикам. Мы понимаем, что от локдауна пострадали все сферы экономики, и платежеспособность людей сильно снизилась. Будем сдерживать рост цен. Мы знаем, что с февраля дорожает проезд в Киевской области. В Киеве мы пока максимально сдерживаем этот процесс", – сообщил глава ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

Он отметил, что до 1 марта в Киеве никто поднимать стоимость проезда в столичных маршрутках не будет.

Однако далее не исключено, что стоимость проезда пересмотрят.

Подробнее об изменении стоимости проезда в общественном транспорте можно узнать здесь.

Также, по данным ученых Национальной академии наук Украины, в начале весны стоит ожидать увеличение суточного прироста больных коронавирусом. "Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6275 (Prophet) и 5612 (SEIR-U) в течение недели 23 февраля - 1 марта 2021 года", - сообщили в академии.

В то же время эксперты отметили, что в течение недели 2-8 марта среднее количество новых случаев COVID-19 составит 6 820.

Ожидание марта

А вот для ценителей техники Apple начало весны может принести приятные новости. СМИ сообщили, что Apple готовит в этом месяце пресс-конференцию, посвященную запуск новых продуктов. Инсайдеры даже назвали дату презентации – 16 марта.

Фото из открытых источников

По слухам, состоится анонс нового поколения iPad и iPad mini. И новинки получат серьезные обновления. Также информаторы прогнозируют усовершенствованные версии AirTags и Apple Card (ее представили ранее, но теперь карта будет доступна в большем количестве стран).

Правда, официального подтверждения этой информации нет.