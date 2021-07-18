Иммунизация населения против COVID-19: В каких странах прививка является обязательной и как проходит вакцинация в Украине

Фото из открытых источников

С начала вакцинальной кампании, первую дозу препарата в Украине получили 2 638 939 людей, а две дозы — 1 422 536. По сравнению с другими странами - это незначительное количество

Еще год назад единственным способом "борьбы" с коронавирусом правительства всех стран считали лишь жесткий карантин и безоговорочный масковый режим. Теперь в мире продолжается иммунизация населения от COVID-19 - и уже есть первые успехи. Первый этап вакцинации прошел на всех континентах и показал неплохую эффективность вакцин, поэтому некоторые страны думают над внедрением обязательной вакцинации – для того, чтобы не допустить новой вспышки заболеваемости коронавирусом.

Рассказываем, какие именно страны ввели обязательную вакцинацию от коронавируса и какая ситуация с иммунизацией в Украине по состоянию на середину июля.

Где введена обязательная вакцинация от коронавируса

В России обязательная вакцинация от коронавируса введена в 30 регионах. Сначала обязательную вакцинацию ввели в Москве – там сотрудники некоторых отраслей бизнеса должны сделать прививку по меньшей мере 60% сотрудников. Такое правило касается работников общественного питания, торговли, индустрии красоты, бытовых услуг, общественного транспорта, такси, охраны здоровья, образования, искусства, жилищно-коммунального хозяйства, экскурсионных бюро, санитарно-курортных организаций. Кое-где государство обязывает вакцинироваться исключительно государственных служащих.

Фото из открытых источников

С другой стороны, в России необходимы прививки не только работникам крупных компаний, но и посетителям общественных заведений. Без прививки не пускают в рестораны, кафе, кинотеатры, театры. К примеру, с 28 июня при посещении заведений общественного питания, баров, концертов и других массовых мероприятий (численностью более 500 человек) в Москве необходимо предъявлять специальный QR-код. С 12 июля такое же правило начало действовать для летних веранд заведений.

При этом QR-код не нужен для посещения заведений общественного питания при гостиницах, хостелах, столовых при предприятиях и учебных заведениях при условии, если доступ посторонних лиц туда запрещен.

Сотрудники заведений сканируют QR-код на входе, сверяя данные с документом, удостоверяющим личность человека. Можно предъявлять как распечатанный, так и сохраненный в электронном виде. Бумажные справки или сертификаты без QR-кодов не принимаются.

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Обязательную вакцинацию для всех совершеннолетних жителей страны ввели в Таджикистане. Аналогичные правила и в Туркменистане, хотя правительство страны утверждает, что у них нет ни одного случая инфицирования коронавирусом.

В Казахстане недавно также была введена выборочная обязательная вакцинация. Прививки должны сделать сотрудники магазинов, заведений общественного питания, салонов красоты, фитнес-клубов, музеев, театров, гостиниц, сфер транспорта, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.

В Индонезии еще в феврале этого года ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. При этом непривитым гражданам грозит штраф. Между тем в Саудовской Аравии обязательно должны вакцинироваться все работники государственных и частных учреждений.

Несмотря на недавнюю печальную картину с заболеваемостью коронавирусом, в Индии ввели обязательную вакцинацию только в одном штате – Гуджарат. Сделать прививки от COVID-19 должны работники, которые постоянно контактируют с людьми. К примеру, в местном технологическом университете заявили, что непривитых студентов не допустят к экзаменам.

В Европе также думают над введением обязательной вакцинации. Например, во Франции в обязательном порядке должны сделать прививки медицинские работники, сотрудники домов престарелых и социальные работники. Кроме того, в стране внедряют новые меры в рамках политики борьбы с коронавирусом – это будут ограничения для непривитых граждан.

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В Греции до сентября этого года должны вакцинироваться медики и сотрудники домов для пожилых людей. В Италии согласно новому, недавно принятому закону, все медицинские работники должны быть обязательно вакцинированы, иначе их отстранят от работы без сохранения заработной платы.

В Латвии чиновники приняли решение ввести обязательную вакцинацию для работников отраслей здравоохранения, образования и социального ухода. В Великобритании с октября будут в обязательном порядке прививать сотрудников домов для пожилых людей.

Еще в июне в Беларуси рассматривали вопрос обязательной вакцинации от COVID-19. Так, Александр Лукашенко заявил, что не планируется вводить обязательную вакцинацию трудовых коллективов, потому что такой необходимости пока нет. Зато рекомендуют сделать прививку медицинским работникам.

Кроме того, Совет министров Беларуси определил порядок посещения иностранными гражданами страны, чтобы сделать прививку от COVID-19. Также Лукашенко подписал указ, который позволяет с 15 июля гражданам 73 стран без виз въезжать в Беларусь для вакцинации от коронавируса. Такие лица могут приехать в Беларусь через все КПП на границе, предварительно зарегистрировавшись на специальном сайте.

Если иностранец не явился на вакцинацию, то специалисты Минздрава Беларуси, пограничники и правоохранители будут выяснять причину и решать, разрешать ли лицу въезд в страну еще раз. Кроме того, если иностранец не придет сделать прививку без объективной причины, то не сможет больше зарегистрироваться в системе.

Как проходит вакцинация в Украине

В Украине пока что не планируют вакцинировать население принудительно: по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, сейчас есть достаточный спрос на добровольную вакцинацию.

За последние сутки, 17 июля, в Украине медики вакцинировали 50 435 человек, из них первую дозу получили 34 079, а полностью иммунизированы — 16 356. Вообще же от начала вакцинальной кампании, первую дозу препарата получили 2 638 939 людей, а две дозы — 1 422 536 (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Коронавирус в регионах

По состоянию на середину июля Украина получила свыше 5,6 млн доз различных вакцин, в том числе 2,4 млн доз CoronaVac, почти 1,7 млн доз Comirnaty и почти 1,6 млн доз AstraZeneca от разных производителей. По данным правительства, заключены договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за средства государственного бюджета, в дополнение к закупленным за деньги прошлогоднего бюджета 1,9 млн доз вакцин.

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По информации Минздрава, после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей к концу лета – ими планируется вакцинировать 5 млн граждан.