"Игра в кальмара" захватила мир: Почему жестокие игры привлекают детей и как этому противостоять

Школьникам нужны не запреты, а цифровая компетентность, умение ориентироваться на безопасный контент и удовлетворение возрастных потребностей

Netflix

В прошлом месяце вышел в прокат корейский сериал "Игра в кальмара", в котором переплетается мир взрослых и детей. Герои проходят простые, детские, испытания, однако проигравшие теряют самое ценное - жизнь.

Сериал не только о жестокости и малодушии, но и о человечности, честности, праве выбора. Сериал не детский, однако его сюжет, а особенно игры, дети знают и воссоздают их в реальности.

Чем опасны детские развлечения и чего опасаются родители и учителя рассказываем подробнее.

Бешеный успех "Игры в кальмара"

Игра началась с одноименного корейского сериала, который Netflix презентовал 17 сентября. А сейчас в продаже уже появилось немало одежды, в том числе и детской, с символами из "Игры в кальмара". Такую продукцию можно найти и в Украине.

Своей популярностью сериал "взорвал" не только площадку Netflix, но и социальные сети. Это одна из самых обсуждаемых тем на данный момент. Кроме того, в Instagram и TikTok множество видеофрагментов из сериала, а также видео, где фанаты пытаются повторить те же игры.

Netflix

По мотивам сериала уже создают онлайн-игры, квесты, запускают челленджи и даже проводят мастер-классы, на которых учат готовить показаны в сериале сладости. В интернете-сотни мемов с персонажами оттуда.

Коротко о сериале

Герои сериала - люди, которые находятся на грани и не могут расплатиться со своими долгами. Им предлагают простой шанс заработать: в течение шести дней нужно сыграть в шесть детских игр. Победитель, который дойдет до конца и не будет нарушать устав получит крупный денежный приз. На первый взгляд все кажется довольно просто, поэтому 456 незнакомцев соглашаются с условиями договора. Во время первой игры они узнают, что у заманчивого предложения есть еще одно правило - выбыв, игрок тут же умирает.

Герои перед соревнованием Netflix

Организаторы соревнований - это анонимы, которые контролируют ситуацию, глядя на многочисленные мониторы. Сами игроки находятся в огромном бараке, который напоминает тюремную камеру. Они выходят оттуда лишь для того, чтобы отправиться на очередную удивительную локацию, где им озвучат порядок следующих действий. Игроков окружают солдаты, одетые в одинаковую форму, чьи лица невозможно разглядеть за черными масками с изображением геометрических фигур.

Netflix

Описывая идею сериала, шоураннер Хван Дон Хек рассказал, что он хотел написать историю, которая стала бы аллегорией или байкой о современном капиталистическом обществе, где конкуренция превращается в борьбу за жизнь. В сериале такая борьба за выживание происходит в рамках детских корейских игр. Герои вынуждены хитрить, объединяться, полагаться на удачу и в конце концов решать, готовы ли они пересечь черту, потеряв человечность.

Чем привлекают "игры на выживание"

Сюжет о человеке, который вынужден добывать деньги ради спасения себя или близких или просто спасать жизнь в игре, не нов.

Более 65 лет назад о таком писал Роберт Шекли ("Премия за риск"), впоследствии — Стивен Кинг ("Бегущий человек") и другие писатели. В кино можно уже говорить о отдельный поджанр: "Королевская битва", "Голодные игры", "Страшная воля богов", "Бегущий в лабиринте", "Что бы вы сделали?", "Крысиные гонки", "3%", "Круг", "Арена".

Популярность таких лент имеет несколько причин. Во-первых, представляет крайне обостренную, но знакомую каждому картину конкуренции, социального неравенства, потребности сопротивляться острому стрессу и выживать. Во-вторых, реальность такого кино напоминает реальность компьютерных игр-шутеров, поэтому игрокам это кажется знакомым опытом. В-третьих, смертельные игры вроде "Синего кита" или слухи о подпольных боях и тотализаторах с рабами подпитывают интерес к такому кино.

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Влияние сериала на детей

И хотя лента имеет возрастные ограничения 18+, дети все же узнали о сюжете сериала, а кое-кто просмотрел кинопродукт. И дети начали воспроизводить игры из сериала в реальной жизни, а для остроты ощущений, бьют проигравших.

Netflix

У тинейджеров - другая опасность: за эти считанные дни все чаще в соцсетях появляются кричащие видео о "настоящей игре", "все, как в сериале, но на самом деле", "Играй с нами в кальмара". О воплощении призывов в реальности речь пока не идет. Однако родители опасаются появления реальных смертельно опасных игр или "групп суицида". Подростки, которые хотят окунуться в атмосферу, могут откликнуться на запрос какого-нибудь "куратора" или просто психически больного человека "в реальности поиграть в кальмара".

А украинский психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев перечислил последствия просмотра детьми подобных сериалов и фильмов:

1. Демонстрация жестоких сцен буквально атакует незрелую психику ребенка. Это инструкция для агрессивного поведения и в некотором роде - оправдание антисоциальных действий.

2. Уменьшается способность к сочувствию, сопереживанию за счет снижения чувствительности к жестокости. Убили понравившегося персонажа - ну и ладно, смотрим дальше.

3. Формируются искаженные представления о действительности, о морали, о самом себе. Дети дезориентированы - да, игра страшная, но победитель же молодец, кучу денег заработал!

4. Возникает тревожность, нарушается сон. Это последствия стресса, перенесенного во время просмотра ребенком жестоких сцен.

По его словам, возрастное ограничение 18+ вполне оправданно.

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Как уберечь детей от влияния сериала

Очевидно, запретами и ограничением проблему не решить, ведь ребенку могут показать видео друзья. Специалисты советуют обратить внимание на то, что именно привлекает ребенка. Больше за показной агрессией скрываются другие нужды. Для учащихся начальной школы это потребность в родительском внимании, принятии, совместном досуге. А для тинейджеров - расширение круга прав и обязанностей по сравнению с детством, уважение к выбору и интересам подростка. Школьникам нужны не запреты, а цифровая компетентность, умение ориентироваться на безопасный контент. Тогда ни одна игра не будет пугать родителей и учителей.