И сома поймать, и с семьей отдохнуть: Топ мест Украины для рыбалки и туризма

От дельты Дуная до Шацких озер и усадеб в Полтавской области

Рыболовный туризм Фото из открытых источников

Рыбалка уже давно стала одним из видов туризма. Она позволяет временно изменить повседневную локацию, а также набраться сил и энергии. И такой вид досуга предполагает не только вылов рыбы. Сегодня на территориях специальных угодий есть другие услуги. Здесь можно брать в аренду лодки или дома. Есть все условия для того, чтобы провести время с семьей.

Какая рыба водится в прудах на базах отдыха, сколько стоит такой способ побыть подальше от города и почему стоит обязательно брать детей и жену, читайте далее в нашем материале.

Форелевое хозяйство

Расположено в селе Колочава на Закарпатье. Является уникальным местом для отдыха. Здесь можно увидеть несколько бассейнов с радужной форелью. В водоемах рыбу выращивают в течение двух лет. Эта местность – одна из самых экологических в Карпатах, ведь сама форель является индикатором чистоты и не пригодна к жизни в грязной воде. Удочки брать с собой не нужно. Их выдают и рассказывают, как лучше рыбачить. Вылов обычно взвешивают. За 100 граммов рыбы нужно будет заплатить 45 грн. Только что выловленную форель предлагают приготовить по особому рецепту.

Форелевые ставки в с. Колочаве на Закарпатье Фото из открытых источников

Напоследок, кроме отдыха в хозяйстве, можно путешествовать по селу. В самой Колочаве есть несколько мест, которые точно стоит посетить:

Музей-скансен "Старое село" – здесь можно увидеть тысячи экспонатов культуры и быта, которые охватывают 300-летнюю историю;

Музей архитектуры и быта "Старое село" в Колочаве Фото из открытых источников

Колочавская узкоколейка – музей, состоящий из раритетного паровоза и десяти вагонов. Реконструирует историю карпатской узкоколейки. В каждом из вагонов отражен процесс транспортировки при разной власти;

Экспонаты музея Колочавской узкоколейки Фото из открытых источников

Церковь Святого Духа – музей-памятник деревянной сакральной архитектуры конца XVIII века, является одним из самых выдающихся сооружений на Закарпатье.

Церковь Святого Духа В С. Колочаве Фото из открытых источников

В с. Колочаве туристов также ждут еще 7 музеев, "Школа овцеводства" и походы в горы.

"Воеводино"

Это еще одно форелевое хозяйство. Оно расположено в с. Турья Пасека на Закарпатье. Отдых здесь отличается свежим воздухом и видами на карпатские горы. В хозяйстве можно ловить не только несколько видов форели, но и раков, карпов, дунайского лосося и тому подобное. Всего в этом месте ежегодно выращивают более 15 тонн рыбы. Оборудование тоже предоставляют, а потому удочки не нужны. За 1 кг улова нужно отдать от 120 до 300 грн. Есть возможность приготовить рыбу в ресторане.

Рыбалка в форелевом хозяйстве "Воеводино" Фото из открытых источников

В хозяйстве предлагают немало других видов досуга: верховую езду, аренду велосипедов, прогулки по лесу, бассейн. Можно поиграть в теннис.

Настоящей жемчужиной является парк Шенборна в Воеводино. В нем расположено озеро Тур, посреди которого виден островок-копия контуров Австо-Венгерской империи во времена Габсбургов. Водоем окружен фонарями и гербами государств, в которые входило когда-то Закарпатье.

А еще неподалеку есть кельтский сад и календарь друидов.

Парк Шенборна на курорте " Воеводино" Фото из открытых источников

Центр семейной рыбалки "Белые камни"

Расположен недалеко от метро "Выдубичи" в Голосеевском районе Киева. В центре есть несколько озер. Можно рыбачить с берега или вымосток. В водоемах водятся щуки, карпы, амуры, даже сомы. Рядом нередко есть накрытые беседки, где можно отдохнуть. Для гостей также обустроены мангалы.

Здесь предоставляют возможность ловить рыбу не только взрослым, но и детям. Также на территории есть мини-зоопарк, в котором разрешено кормить животных и птиц. Как и в предыдущих локациях, тут предлагают приготовить выловленную рыбу. Рыбалка для женщин бесплатная. Если вы желаете остаться на весь день, то это будет стоить 500-600 грн. Это место является уникальным уголком природы, которое скрыто посреди киевских мегаполисов.

Рыбалка в центре семейной рыбалки "Белые камни" в Киеве Фото из открытых источников

Рыбалка в дельте Дуная

Лучшим местом для этого является г. Вилково Одесской области, которое уже давно зовется "украинской Венецией". Здесь можно порыбачить в дельте Дуная. Именно эта река является экологическим сердцем Европы. Самой популярной базой для рыбаков в г. Вилково является "Тортуга". Видов рыб тоже немало. Можно выловить щуку, карася, судака, осетров, и тому подобное. Но это нужно делать с егерем на лодке, что стоит от 1200 грн.

Также возле города Вилково расположен Дунайский биосферный заповедник, часть которого внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь встречаются экзотические животные и редкие рыбы. Некоторые из них находятся под угрозой исчезновения. В заповеднике гнездятся необычные птицы: белохвостые орланы и пеликаны.

Птицы в Дунайском биосферном заповеднике Фото из открытых источников

Шацкие озера

Это группа озер, в которую входит самое глубокое озеро в Украине – Свитязь. Рыбачить разрешено не на всех. Можно только на крупнейших – Пулемецком, Люцимире и нескольких других. В водах водятся щуки, карпы, судаки. Настоящим талисманом являются угри. Некоторые из них достигают в длину до одного метра. Всем стоит заранее ознакомиться с правилами вылова и местами, где можно это делать, на официальном сайте.

Рыбалка на одном из водоемов Шацкого парка Фото из открытых источников

В вопросах рыбалки пользуется популярностью отель Casa de Greta, ведь расположен достаточно близко к озерам. Но отдых здесь обойдется более чем в 2000 грн в сутки, а потому опытные туристы рекомендуют отдыхать в палатках.

В городке Шацк стоит посетить Музей фауны, где есть более 400 видов животных и птиц, а также Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Неподалеку от этого населенного пункта есть такие места:

Усадьба Гутовских – архитектурный памятник конца XIX – начала ХХ веков в селе Пища. Здесь можно увидеть сам дом, мельницу 1890 года и часовню;

Усадьба Гутовских в селе пища район.шацьк

Село Островье – здесь можно увидеть церковь, построенную в начале XVIII века, это памятник архитектуры местного значения;

Церковь Святой Варвары в селе Островье Фото из открытых источников

Куда еще можно поехать на рыбалку

Село Елизаветовка. Расположено в Днепропетровской области. Самой известной достопримечательностью здесь является Елизаветинский котлован – затопленный карьер. Его чаще зовут "голубыми озерами". Вода здесь чистая и есть пляжи рядом. Можно выловить карася, окуня, щуку. Рядом есть базы отдыха. Город Каменское, что неподалеку, имеет тоже немало достопримечательностей:

Костел святого Николая (построен в 1895-1897 годах в неоготическом стиле);

Костел Святого Николая в Каменском Днепропетровской области Фото из открытых источников

Технический музей под открытым небом – воспроизводит основные этапы развития города, имеет экспонаты, связанные с индустриализацией края.

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Экспонаты Технического музея под открытым небом в г. Каменское Днепропетровской области find-way.com.ua

"Охотничья усадьба" в Полтавской области. Расположена в селе Яреськи. Здесь можно порыбачить на реке Псел. Кроме того, на территории есть чаны и бани. Также проводят корпоративы. В отличие от других мест в усадьбе можно выловить плотву.

"Охотничья усадьба" В С. Яреськи на Полтавщине Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал об экотуризме в Житомирской области, в котором рассказывается об усадьбах недалеко от города с беседками, свежим воздухом и услугами верховой езды.

Также есть материал об отдыхе в палатках в Украине, где можно прочитать о малоизвестных, но не менее интересных локациях Херсона, Чернигова и других регионов для такого вида досуга.