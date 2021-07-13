И искупаться, и шашлык поесть: Топ пляжей Киева и окрестностей, где стоит отдохнуть летом

В Киеве отдыхаем с комфортом, за пейзажами – едем за город

Пляж на Трухановом острове Фото из открытых источников

Уже несколько недель температура в Украине бьет предыдущие рекорды. В такое время ее можно использовать как можно лучше – отправиться в путешествие на реку и загорать на пляже. А в отдельных случаях – разбить палатки и ночевать у воды.

В Киеве похожи места тоже есть. Они расположены повсюду – не только в центре, но и на окраинах. А если поехать дальше, то в нескольких километрах от столицы можно найти достаточно уникальные и чистые берега не только Днепра. Так где отдыхать в Киеве и его окрестностях, читайте далее в нашем материале.

Гидропарк

Расположен на Долобецком и Венецианском островах между Русановским проливом и Днепром. Это одно из самых переполненных мест отдыха в Киеве. Здесь обустроено около 5 различных пляжей. Самый известный из них – "Венеция". Он бесплатный для посетителей. Но за аренду шезлонгов платить нужно. Также есть детские пляжи, для инвалидов и даже нудистский.

Пляж на Гидропарке Фото из открытых источников

Обычно местные и путешественники приходят сюда не только загорать и купаться. Независимо от того, были вы в Гидропарке или нет, стоит обязательно сделать несколько вещей:

Посетить парк "Киев в миниатюре";

Парк " Киев в миниатюре" Фото из открытых источников

Заняться спортом на культовой площадке "Качалка".

Площадка " Качалка" find-way.com.ua

На острове также можно арендовать каноэ или байдарку, чтобы попутешествовать по Днепру. Есть и яхт-клубы. Ночная жизнь бурлит тоже. Ночные дискотеки, бары и рестораны – все это о Гидропарке. Напоследок, не обходите парк аттракционов.

Как добраться: станция метро "Гидропарк".

Труханов остров

Расположен напротив центральной части Киева. Имеет площадь 450 гектаров. После Второй мировой войны стал местом отдыха. Киевляне и гости города приходят сюда, чтобы загорать на пляжах и купаться. Некоторые просто гуляют, начиная маршрут от станции метро "Контрактовая площадь". Остров соединяется с набережной правого берега Днепра Парковым мостом – ночью он подсвечивается и создает особую атмосферу.

Парковый мост Фото из открытых источников

На этой территории есть не только пляж "Центральный". Труханов остров – место, где собираются все ценители активного отдыха. Здесь можно арендовать велосипеды, играть в теннис или просто бегать. По желанию можно брать напрокат каяки и байдарки. Сразу у входа на остров с пешеходного моста расположены кафе и рестораны. Есть обновленная зона отдыха.

Как добраться: станция метро "Почтовая площадь", автобус №115 – остановка "Пешеходный мост".

Труханов остров в Киеве Фото из открытых источников

Троещина

Это историческая местность столицы и жилой массив на левом берегу Днепра. Раньше был селом. Во второй половине ХХ века его активно начали застраивать. Теперь это компактный район, который известен всем киевлянам из-за отсутствия метро.

Отдохнуть здесь можно на пляже "Троещина". Искупаться вы сможете в реке Десенка. Пляж обновили несколько лет назад. Вода тоже чистая. Есть места для переодевания. Людей летом всегда хватает.

Как добраться: автобус №6 до остановки "Улица Верности", а дальше пешком 2 км.

Обновленный пляж "Троещина" Фото из открытых источников

Пуща-Водица

Это одно из самых популярных мест для отдыха в Киеве. Пуща-Водица – историческая местность в пределах Оболонского района. Здесь есть целый каскад озер, а потому можно выбирать любое. В выходные в этой местности собирается много людей. Можно арендовать беседки или брать катамараны напрокат. Напоследок, сюда курсирует трамвай прямо через лес от Контрактовой площади.

Как добраться: трамвай №12.

Отдых в Пуще-Водице Фото из открытых источников

Лютеж

Это село в Вышгородском районе Киевской области. Если вы хотите отдых у чистой воды и почувствовать себя как на море, стоит приехать сюда. Здесь расположено Киевское водохранилище. Оно – самое высокое по течению на Днепре. Отдых у его берегов будет намного удобнее с собственным авто.

Доехать на маршрутке тоже не проблема. Они курсируют от станции метро "Героев Днепра". Проезд будет стоить от 25 гривен. Доступ к береговой линии несколько тяжеловат. Нужно идти около 2-х километров. Вода здесь чистая. В пределах самого села людей всегда хватает, а потому стоит искать место на окраинах.

Как добраться: маршрутные такси №355, 902 до остановки АЗС Motto.

Киевское море в с. Лютеж Фото из открытых источников

Лебедевка

Отдыхать на Киевском море можно и на левом берегу Днепра. Пейзажи вас ждут почти те же, но есть несколько преимуществ. Сразу за селом песчаные пляжи сочетаются с хвойным лесом и образуют особую атмосферу. Здесь есть места для кемпинга, шашлыков и разнообразные базы отдыха.

Как добраться: маршрутное такси №399, собственным авто – трасса Р69.

Киевское водохранилище Фото из открытых источников

Осещина

Это еще одно село Вышгородского района Киевской области. Оно расположено всего в 6 километрах от столицы. Вода здесь йодированная, а потому обладает целебными свойствами. Место лучше всего подходит для однодневного отдыха. Платить ни за что не нужно. На берегах есть яхт-клуб.

Как добраться: маршрутное такси №991, остановка с. Осещина.

Пляж в Осещине Фото из открытых источников

Украинка

Это город, который расположен на юге Киева. Если вы хотите отдохнуть сразу на двух реках, вам сюда. Здесь чистые пляжи, есть зонтики и раздевалки. И можно выбирать: или на реке Днепр, или на реке Стугна. Транспорт до города ходит от Автостанции "Выдубичи". Ехать больше часа.

Как добраться: маршрутное такси №313, остановка "Украинка".

Пляж в Украинке Фото из открытых источников

Подгорцы

В 27 километрах от Киева расположено село Подгорцы. Кажется, что оно ничем не отличается от других населенных пунктов вдоль Днепровского шоссе. На самом же деле это довольно популярное место отдыха. Сюда приезжают, чтобы провести целый день у Голубых озер.

Вода здесь действительно имеет такой цвет. Есть две зоны – платная и бесплатная. Если хотите иметь собственный шезлонг, придется отдать от 250 грн. Рядом есть рестораны и кафе. На пляже продают снеки. Въезд на собственном авто тоже платный.

Как добраться: маршрутные такси №309 и 789, остановка "с. Подгорцы".

Голубые озера в с. Подгорцы Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о лучших водохранилищах Украины для отдыха, где можно прочитать о Киевском море, церквях на воде и живописных берегах этих водоемов.

Также есть материал о лучших локациях для релакса с семьей, в котором рассказывается о Солотвинских озерах, Печенежском водохранилище и особенностях долины реки Рось.