Холодная весна и подорожание энергоресурсов: Что ждет украинцев на продуктовом рынке и подешевеют ли фрукты

Сезонные овощи и фрукты в Украине пока дорогие, однако значительного снижения цен эксперты не прогнозируют

Фото из открытых источников

В Украине начали продавать овощи и фрукты нового урожая, и цены на продукты высокие. Среди причин подорожания эксперты называют и погодные условия, и рост тарифов на энергоресурсы. Вероятно, стоимость овощей снизится, а вот цена фруктов не порадует.

О прогнозах стоимости продуктов питания в Украине летом рассказываем подробнее.

Какие продукты подорожали с начала года

Больше всего прибавили в цене, по данным Государственной службы статистики, овощи, подсолнечное масло и сахар.

По данным статистического ведомства в апреле 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года свёкла подорожала на 51,% до 8,2 гривни за килограмм, капуста - на 29,8% до 6,2 гривни за килограмм, морковь - на 28,7% до 7,7 гривни за килограмм, лук - на 24,0% до 6,4 гривни за килограмм.

Кроме того, масло подсолнечное подорожало на 38,0% до 58,1 гривни за литр, сахар на - 22,6% до 25,6 гривни за килограмм.

Несмотря на ожидания новых урожаев, эксперты не прогнозируют значительного удешевления продуктов.

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Причины высоких цен на продукты

Среди главных причин, из-за которых держится высокая стоимость продуктов питания, называют неблагоприятные погодные условия, высокие цены на топливо, рост стоимости газа и электроэнергии.

Старший научный сотрудник ННЦ "Институт аграрной экономики" Игорь Сабий убежден, что причины подорожания овощей, ягод и фруктов являются вполне объективными. "Прежде всего на стоимость продуктов повлияла холодная весна, в результате чего вегетация растений задержалась на 2 недели. И сейчас мы уже должны были бы покупать овощи уже с открытого грунта, но вместо этого вынуждены покупать продукцию из тепличных хозяйств. Бесспорно, такие низкие температурные режимы вызывают необходимость того, чтобы тепличные хозяйства вынуждены дополнительно тратиться на отопление – это газ и электрическая энергия, что влияет на конечную стоимость товара", – сказал он.

В то же время Игорь Сабий отметил, что в течение последней недели температура стабилизировалась, а значит, следует ожидать снижения цены на овощи.

Какой будет цена ягод

В Украине начинается пора сезонных фруктов и ягод, однако урожай на них зависит от погодных условий, поэтому цена может быть высокой.

Руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев рассказал, что 2021 год пока оказывается более благосклонным для ягод, чем 2020 с его заморозками и ливнями.

pixabay.com

Этот год отличается от прошлого тем, что зима хоть и была довольно холодной, но в мае не зафиксировано критически низких температур для насаждений ягодных плантаций. Так что можно ожидать, что чем больше ягод будет в этом году, тем дешевле они станут.

А вот насчет цен на косточковые фрукты, то эксперты прогнозируют подорожание. Так, по мнению экономиста Олега Пендзина, вишня, черешня, абрикосы и сливы прибавят в цене 15%.

"Я думаю, в этом году цены на косточковые будут выше, чем в прошлом году. Возможно, цена будет плюс 15 процентов от общей стоимости всей продовольственной корзины. В том числе косточковых ягод и фруктов", - отмечает аналитик.

Косточковые фрукты и ягоды в текущем году синхронно подорожали вместе с другими продуктами. Эксперты назвали ориентировочную цену ягод и фруктов, которые скоро появятся на рынках и прилавках супермаркетов.

Если прошлой весной и летом, косточковые продавали по довольно высоким для них ценам, то этого вещь нужно добавить еще 15% к их стоимости.

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Что будет с ценами на хлеб и масло

Незначительное подорожание прогнозируют и на наиболее употребляемый продукт. Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что в украинских супермаркетах этим летом хлеб может подорожать на 2-3%.

В Украине подорожал хлеб Фото из открытых источников

"Хлеб будет понемногу расти в цене, но незначительно. Я думаю, в июне, июле и августе может добавиться около 2-3% к цене хлеба. Основные колебания цены хлеба в этом году уже произошли", – замечает глава Ассоциации.

Цены же на такие продукты как подсолнечное масло и сахар, будут зависеть от погодных условий осенью. "Вследствие затяжной холодной весны вегетация растений задержалась на 2 недели. Из-за такого "сдвига" существуют высокие риски попасть со сбором урожая в дождливую осеннюю погоду, и объективно аграрии рискуют вовремя не собрать урожай. В таком случае цены не будут уменьшаться. Если же нам повезет с погодными условиями, то можно ожидать снижение стоимости подсолнечного масла", – пояснил старший научный сотрудник ННЦ "Институт аграрной экономики" Игорь Сабий. Эксперт также отметил, что высокая стоимость топлива на момент весенней посевной кампании прямым образом влияет на формирование высокой себестоимости продуктов, которые производит аграрный сектор.

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Какие продукты могут подешеветь

В Украине могут снизить цены на социально значимые продукты. Для этого в Верховную Раду внесен законопроект № 5425-2, которым хотят снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для определенной группы товаров. В перечень внесли следующие продукты:

гречневая крупа;

сахарный песок;

Мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

хлеб ржано-пшеничный;

яйца куриные категории С1;

птица (тушка куриная);

вода минеральная негазированная;

сливочное масло жирностью 72,5%.

Как констатируют авторы законопроекта, цены на отдельные продукты питания в Украине еще в 2020 году приблизились к европейскому уровню, а на некоторые – даже превысили его. Однако в этом году продукты продолжат дорожать.

Проектом вносятся изменения в Налоговый кодекс, которыми предлагается снизить ставку НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на таможенную территорию Украины пищевых продуктов, имеющих важное социальное значение.