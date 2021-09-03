Гуманитарная помощь от США, продление домашнего ареста Медведчука и достижения украинцев на Паралимпиаде: Главное на утро 3 сентября

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Чемпион

Украинцы продолжают соревноваться на Паралимпиаде-2020 в Токио. Очередной день борьбы принес хороший результат.

Среди прочего, Соединенные Штаты Америки выделили Украине гуманитарную помощь.

О главных новостях утра 3 сентября рассказываем подробнее.

Достижения украинцев на Паралимпиаде

Накануне украинский пловец Максим Крипак завоевал четвертую золотую медаль Паралимпиады в Токио. Он установил мировой рекорд в заплыве на 100 м на спине среди мужчин в категории S10.

Также украинские спортсмены Владислав Загребельный и Мария Помазан завоевали золотые медали в соревнованиях по легкой атлетике.

Владислав Загребельный УП

Украинец Сергей Емельянов стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио. Он завоевал высшую награду в гребле на байдарке-одиночке в классе KL3.

Всего по состоянию на утро 3 сентября в корзине Украины 21 золотая медаль.

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Новые радары скорости в Украине

В Украине с 3 сентября заработают новые приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Фото из открытых источников

Новые радары установили на участках дорог с ограничением скорости 50 км/час. Пока будет работать 21 прибор.

Гуманитарная помощь Украине от США

Соединенные Штаты предоставили Украине гуманитарную помощь в размере 45 млн долларов.

Средства пойдут гражданам Украины, которые пострадали и страдают от российской агрессии на Донбассе.

Арест Виктора Медведчука продлили

Печерский районный суд принял решение о продление меры пресечения в виде домашнего ареста главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября. Соответствующее решение было принято в ходе судебного заседания в четверг, 2 сентября.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук 112ua.tv

Защита председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука намерена обжаловать решение Печерского районного суда Киева.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 3 сентября в Украине обнаружили 2 293 541 случай коронавируса, 2 210 866 человек выздоровело, 53 922 пациента умерло. За минувшие сутки зафиксировано 2693 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболел 171 ребенок и 40 медработников. За сутки умерло 45 человек, выздоровели – 1112 пациентов, госпитализированы 826 человек.

В мире по состоянию на утро 3 сентября обнаружили 219 975 007 случаев коронавируса, 196 632 018 человек выздоровели, 4 557 307 – умерли.

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Чрезвычайное положение на польско-белорусской границе

Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения в 183 населенных пунктах Подляского и Люблинского воеводств, граничащих с Беларусью, в связи с миграционным кризисом.

Министр внутренних дел Мариуш Каминский заявил, что чрезвычайное положение никоим образом не повлияет на функционирование этих населенных пунктов и местных жителей, но ограничит к ним доступ лиц, не проживающих в этих регионах.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 2 сентября, было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Нарушения происходили вблизи Золотого-3, Новомихайловки, Новотошковского, Красногоровки.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По состоянию на 7 часов утра, 3 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Россия отказалась продолжить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", расположенных на участке границы с неподконтрольными территориями Украины.

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Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня дожди не прогнозируются. Дневная температура в западных и южных областях будет колебаться в пределах +17...+21, ночью будет прохладно +6...+11°C.

Прогноз погоды на 3 сентября Укргидрометцентр

В северных, центральных и восточных областях ожидается днем +16...+19, ночью +6...+10°C.

В столице прогнозируется переменная облачность с прояснениями, температура днем +17...+19, ночью +6...+8°C.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал брифинг президента Украины Владимира Зеленского после встречи с главой США Джо Байденом.

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