Гуманитарная помощь от США, продление домашнего ареста Медведчука и достижения украинцев на Паралимпиаде: Главное на утро 3 сентября
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Украинцы продолжают соревноваться на Паралимпиаде-2020 в Токио. Очередной день борьбы принес хороший результат.
Среди прочего, Соединенные Штаты Америки выделили Украине гуманитарную помощь.
О главных новостях утра 3 сентября рассказываем подробнее.
Достижения украинцев на Паралимпиаде
Накануне украинский пловец Максим Крипак завоевал четвертую золотую медаль Паралимпиады в Токио. Он установил мировой рекорд в заплыве на 100 м на спине среди мужчин в категории S10.
Также украинские спортсмены Владислав Загребельный и Мария Помазан завоевали золотые медали в соревнованиях по легкой атлетике.
Украинец Сергей Емельянов стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио. Он завоевал высшую награду в гребле на байдарке-одиночке в классе KL3.
Всего по состоянию на утро 3 сентября в корзине Украины 21 золотая медаль.
Новые радары скорости в Украине
В Украине с 3 сентября заработают новые приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Новые радары установили на участках дорог с ограничением скорости 50 км/час. Пока будет работать 21 прибор.
Гуманитарная помощь Украине от США
Соединенные Штаты предоставили Украине гуманитарную помощь в размере 45 млн долларов.
Средства пойдут гражданам Украины, которые пострадали и страдают от российской агрессии на Донбассе.
Арест Виктора Медведчука продлили
Печерский районный суд принял решение о продление меры пресечения в виде домашнего ареста главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября. Соответствующее решение было принято в ходе судебного заседания в четверг, 2 сентября.
Защита председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука намерена обжаловать решение Печерского районного суда Киева.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
По состоянию на утро 3 сентября в Украине обнаружили 2 293 541 случай коронавируса, 2 210 866 человек выздоровело, 53 922 пациента умерло. За минувшие сутки зафиксировано 2693 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболел 171 ребенок и 40 медработников. За сутки умерло 45 человек, выздоровели – 1112 пациентов, госпитализированы 826 человек.
В мире по состоянию на утро 3 сентября обнаружили 219 975 007 случаев коронавируса, 196 632 018 человек выздоровели, 4 557 307 – умерли.
Чрезвычайное положение на польско-белорусской границе
Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения в 183 населенных пунктах Подляского и Люблинского воеводств, граничащих с Беларусью, в связи с миграционным кризисом.
Министр внутренних дел Мариуш Каминский заявил, что чрезвычайное положение никоим образом не повлияет на функционирование этих населенных пунктов и местных жителей, но ограничит к ним доступ лиц, не проживающих в этих регионах.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 2 сентября, было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Нарушения происходили вблизи Золотого-3, Новомихайловки, Новотошковского, Красногоровки.
В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
По состоянию на 7 часов утра, 3 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Россия отказалась продолжить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", расположенных на участке границы с неподконтрольными территориями Украины.
Прогноз погоды
По данным синоптиков, сегодня дожди не прогнозируются. Дневная температура в западных и южных областях будет колебаться в пределах +17...+21, ночью будет прохладно +6...+11°C.
В северных, центральных и восточных областях ожидается днем +16...+19, ночью +6...+10°C.
В столице прогнозируется переменная облачность с прояснениями, температура днем +17...+19, ночью +6...+8°C.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал брифинг президента Украины Владимира Зеленского после встречи с главой США Джо Байденом.
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