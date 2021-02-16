Гуцульская магия и здания в форме писанки: Топ самых необычных музеев Украины

Музеи, где хлам стал важным, быт - необычным, а техника - близка людям

Музей гуцульской магии в пгт. Верховина Фото из открытых источников

По всей Украине разбросаны интересные места: крепости, старинные соборы, дворцы. В некоторых городах можно увидеть архитектуру, которая достигает еще средневековья. И это лишь маленькая доля того, что предлагает наша страна туристам отовсюду.

Сегодня ни один город нельзя представить без музеев. К сожалению, люди до сих пор думают, что внутри в этих зданиях хранятся скучные экспонаты, покрытые пылью. Но во многих городах есть необычные уголки, где можно увидеть бюсты Ленина, огромные писанки или даже ознакомиться с колдовством. Специально для вас подборка уникальных музеев Украины.

Музей ненужных вещей

Он расположен на Левом берегу Киева. Это территория завода по переработке вторсырья "Киевгорвторресурс". Здесь можно увидеть немало разных неординарных вещей: от бюстов В. И. Ленина до ткацких станков из дерева. Музей имеет довольно долгую историю. Раньше рабочие завода просто собирали в помойках необычные вещи. Уже к началу 2000-х находок стало настолько много, что они решили открыть музей. Также здесь хранится советская символика и техника, антиквариат. Вход ранее стоил 30 грн для взрослых. Об экскурсиях надо договариваться заранее. Самый удобный способ – официальная страница Facebook.

Адрес: ул. Евгения Маланюка, 112.

Экспозиция техники и самоваров в Музее ненужных вещей Фото из открытых источников

Музей метрополитена

Расположен в Киеве. Его открыли в 2000 году. Здесь туристы смогут узнать все об истории метро. Экспозиция размещена в трех залах. В первой хранятся документы и фото, которые связаны со строительством и работой метро. Здесь также есть макет станции "Днепр" в типоразмере 1:87 с первым депо в виде еще 1960-х годов.

В следующем зале можно взглянуть на людей, работавших в подземке. Отдельная витрина посвящена подвижному составу и депо, поэтому здесь есть модели вагонов и части оборудования. Напоследок, в экспозиции представлены первые билеты и жетоны. В последнем зале хранится информация о подразделениях, которые охраняют метро.

Экскурсии проводятся в группах. Раньше они были бесплатными. Пока их не проводят. Актуальная информация будет опубликована на официальном сайте. Там можно подать заявки на экскурсии тоже.

Адрес: проспект Победы, 35, станция метро "Политехнический институт".

Одна из миниатюр в Музей метрополитена Фото из открытых источников

Музей в темноте "Три после полуночи"

Единственный музей такого типа в Украине, который расположен в Киеве. Здесь предлагают несколько вариантов экскурсий:

Прогулка в темноте – 5 разных комнат, которые реалистично повторяют определенные места из нашей жизни;

Квест ощущений – интерактивная выставка, где квесты проходят с помощью всех органов чувств, кроме зрения;

Свидание в темноте – типичная романтика для двоих, но вы не сможете видеть друг друга.

Недавно появилась экскурсия "Почувствуй Киев". Организаторы предлагают ознакомиться со столицей с помощью слуха, осязания, обоняния, но без зрения. Также есть подарочные сертификаты. Стоимость такого необычного тура стоит от 250 до 1500 грн.

Адрес: ул. О. Гончара, 45в.

Как выглядит Музей в темноте " третья после полуночи" Фото из открытых источников

Музей "Писанка"

Расположен в Коломые Ивано-Франковской области. Уникальным он является из-за внешнего вида. Архитектурное сооружение в форме писанкового яйца высотой в 14 метров привлекает туристов уже не первый год. Это единственный в мире музей такого типа.

Его построили в сентябре 2000 года. Это было нужным, чтобы хранить экспонаты произведений писанковой росписи. Традиция такого окрашивания гусиных и куриных яиц достигает глубин многовековой истории гуцульского региона. Сейчас в музее представлена коллекция, в которой насчитывается более 6000 писанок из разных регионов Украины: Тернопольской, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой областей. Есть даже экспонаты из Пакистана, Польши, Чехии, Индии и Франции. Некоторые из них изготовили еще в XIX веке. Стоимость билета для взрослых составляет 30 грн. Музей работает с 10 до 18 каждый день, кроме понедельника.

Адрес: г. Коломыя, проспект Черновола 43б.

Музей Писанки Фото из открытых источников

Музей компьютерного и программного обеспечения

Расположен в Киве и Харькове. В обоих хранятся более 100 раритетных экспонатов. Они охватывают компьютеры, игровые консоли, вычислительную технику и роботов. Основатели музея из Харькова приложили немало усилий, чтобы починить старые экспонаты. Здесь можно увидеть компьютер корпорации Vixen и Osbor.

Музей расположен в Киеве и Харькове. В обоих за посещение платить не нужно. В связи с пандемией экскурсии пока не проводят. Кроме того, есть курсы для людей старше 40 лет. Они бесплатны. Их программа имеет целью повысить уровень компьютерной грамотности, помочь в трудоустройстве и развить навыки, необходимые для сферы информационных технологий.

Адрес: г. Киев, ул. Саксаганского, 40/85; г. Харьков, ул. Пушкинская 79/1.

Раритетная техника в музее компьютерного и программного обеспечения Фото из открытых источников

Музей сала

Расположен во Львове. Идея принадлежит украинскому художнику Борису Бергеру. В экспозиции собраны разнообразные скульптуры из сала, а также картины и фотографии. Некоторые фигуры производят руками, другие – с помощью специального оборудования. Центром экспозиции является копия человеческого сердца из сала, которая занесена в Книгу рекордов Украины.

Это музей-ресторан, поэтому здесь можно вкусно поесть.

Адрес: проспект Свободы 6/8.

Музей сала во Львове УНІАН

Музей гуцульской магии

Расположен в пгт Верховина Ивано-Франковской области. Его экспозиция представляет местные традиции гуцульских чародеев. В народе их называют мольфары и знахари. Внутри музея вы сможете посмотреть на вещи, которые используют целители, чтобы варить зелья и помогать людям. Кстати, здесь предлагают ознакомиться с практикой двух известных мольфаров – Андрея Атаманюка (Гоя) и Михаила Нечая.

Адрес: ул. Жабьевский поток, 66-А.

Колдовские атрибуты в музее гуцульской магии Фото из открытых источников

Музей звука в Одессе

Здесь собраны раритеты звуковой техники и аудиоаппаратуры. В музее представлены диски от громофонов. Есть записи на старых пластинках, патефоны, аудиокассеты, магнитофоны. При музее также функционирует клуб живой музыки и музыкантов, студия профессиональной звукозаписи и школа DJ. Музей работает ежедневно с 12 дня до 5 вечера.

Адрес: ул. Дворянская, 25.

Музей звука в Одессе find-way.com.ua

Музей истории туалета

Расположен в Киеве. Имеет две группы экспонатов. В первой части экспозиции туристы смогут осмотреть самую большую коллекцию сувенирных туалетов и продукции в Украине. Во второй группе есть оригинальные объекты, реплики, картины, художественные произведения и просто материалы, иллюстрирующие основные этапы развития бытовой культуры человечества с древнейших времен вплоть до сегодняшнего дня. Стоимость билета для человека составляет 120 грн. Музей работает без выходных с 10 до 18.

Адрес: ул. Рыбальская, 22.

Экспозиции в музее туалета Фото из открытых источников

Все эти музеи ждут вас. Чтобы получить необычные впечатления, не надо путешествовать за границу. В Украине можно найти все.

К слову, у нас есть материал, в котором рассказывается о малоизвестных местах страны: от Таракановского форта в Ровенской области до розовых озер в Херсонской области.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Херсоне, где можно прочитать о соборе, в котором хранятся вещи времен Российской императрицы Екатерины II, а также парках и архитектуре города.