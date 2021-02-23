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"Группы смерти" и челленджи: Что ждет подростков в сети и как предотвратить детские самоубийства

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С начала года уже 25 подростков пытались совершить самоубийство

В течение последних недель в разных городах Украины несколько подростков совершили попытку самоубийства – одних удалось спасти, другие – к сожалению отошли в вечность. Отравление медикаментами, падения с балконов – причины самоубийств точно не установлены, однако специалисты отметили, что подстрекать подростков на такие поступки могут в сети интернет в так называемых "группах смерти" и в видео.

О причинах самоубийств подростков, опасности "групп смерти" и как предотвратить трагедии, рассказываем подробнее.

Что произошло

В последнее время в Украине значительно возросло количество детских самоубийств. Так, 16 февраля две ученицы лицея "Гармония" в Боярке отравились медицинским препаратом – одна умерла, другая попала в больницу.

Позже стало известно, что две семиклассницы приняли по 40 таблеток медицинского препарата "Дротаверин". Правоохранители сообщили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и употребили каждая по 40 таблеток в помещении школы. Без сознания девушек нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

Позже девушка, которую удалось спасти, рассказала, что стало причиной такого поступка. "Они насмотрелись видео в TikTok вроде: "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет", – сообщили в полиции Киевской области. Поскольку этот препарат продается без рецепта, следователи направили письма в Гослекслужбы о законности продажи лекарственных препаратов детям и Департамента охраны здоровья Киевской ОГА, чтобы предотвратить такие нарушения в будущем.

На следующий день 17 февраля в Умани две восьмиклассницы выпили по 10 таблеток того же препарата и попали в больницу. Сейчас они под наблюдением медиков, но участие в челлендже отрицают. Как впоследствии рассказала пресс-секретарь полиции области Зоя Вовк, ими двигало желание привлечь внимание близких, в чем девушки признались сами. 

"Они объяснили, что их целью было не самоубийство, не поддержать какой-то челлендж, они хотели привлечь внимание своих близких. И зная о том, что в другой области приняли большее количество таблеток. – Ред.), они ограничились. Выяснилось, что у девочек, которым по 14 лет, есть проблемы недопонимания с близкими – так объяснили они и их родители, возникают ссоры... Также у одной девочки проблемы с парнем", – добавила пресс-секретарь полиции.

18 февраля в столичную клинику "Охматдет" доставили 15-летнего киевлянина, который наглотался таблеток.

Также, в последние дни в Украине фиксировали увеличение количества случаев падения с высоты несовершеннолетних. В частности 1 февраля в двух районах Киева выпали из окон многоэтажек две 16-летние девушки.

2 февраля, погибла 17-летняя девочка в результате падения с балкона 17-го этажа киевского дома.

16 февраля столичные правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели 13-летней девушки в результате падения с балкона 14-го этажа жилого дома в Дарницком районе Киева. 17 февраля в этом же районе с 16-го этажа упала 15-летняя девушка.

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Почему подростки совершают самоубийства

Причиной роста числа самоубийств, некоторые источники называют активизацию, так называемых, "групп смерти", вроде "Синего кита".

Начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко рассказала, что в каждом отдельном случае важна работа подразделений киберполиции по выявлению таких опасных контентов, принятие мер к их блокировке.

Усенко прокомментировала трагедию, которая произошла 16 февраля в Боярке. По ее словам, девушки не имели суицидальных наклонностей и проблем в семье. Итак, ювенальные прокуроры призывают к реагированию на ситуацию на государственном уровне.

"Около месяца выжившая школьница увидела в социальной сети ТикТок видеозапись, где на черном экране было предложение: "Выпей 40 таблеток "Нош-пы" и увидишь, что будет". Вот результат – ребенок 13 лет погиб!" – написала прокурор.

Следователями отрабатываются версии негативного влияния Интернета, склонения к самоубийству, отношений с семьей и сверстниками, законность продажи лекарств детям.

"Видим, что на государственном уровне необходимо принимать меры, которые нивелируют влияние игр, видео, чатов и других внешних факторов на детей, способствуют их здоровому психологическому развитию и готовности к взрослой жизни", – резюмировала прокурор.

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"Группы смерти" и челденджи – чем они опасны

Детский психолог Оксана Голуб обратила внимание, что сейчас у детей есть возможность искать и находить в интернете любую информацию, поэтому зайти на страницы "групп смерти" – в сущности, дело одной минуты. Кроме того, на них можно натолкнуться и случайно.

"Группы смерти – это что-то такое запретное, а потому интересное. Первично у детей возникает обычный интерес: мол, я просто почитаю, от этого со мной ничего не случится. Именно в этом первом шаге и кроется наибольшая опасность, ведь волевые качества у детей и подростков еще не до конца сформированными, и они просто не могут вовремя остановиться", – объясняет эксперт.

Дети до конца могут не осознавать всей опасности того, что собираются совершить. К тому же, появляется заинтересованность – становится интересно посмотреть, как кто-то делает что-то опасное – интересно попробовать на себе.

Детский психолог отмечает: подобные проверки себя на храбрость и рискованность были и раньше. Правда, у предыдущего поколения, которое росло без интернета, условная смелость проверялась несколько иначе: залезть на крышу, спрыгнуть с высокого дерева.

"Однако масштабы проблемы и степень опасности были значительно меньше, потому что дети предыдущего поколения все-таки имели какие-то рамки запретов и точно знали, что можно, а что – нет. Сейчас у детей запретов значительно меньше, в интернете же их совсем нет", – пояснила психолог.

В Киеве задержали девушку, которая оказалась администратором одной из так называемых групп смерти, где подростков подстрекают к совершению суицида.

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Что говорит власть

В парламенте обеспокоены проблемой детских самоубийств. Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что согласно данным Охматдет, за последние два года этот печальный показатель составлял 60 детей в год. Зато только в этом году зафиксировано 25 таких случаев.

Чтобы уменьшить возможность детей бесконтрольно покупать и употреблять лекарственные средства, комитет здоровья нации намерен инициировать законопроект, который запретит продажу лекарственных средств детям до 14 лет.

Радуцкий добавил, что также планируется законопроект о введении административной ответственности за нарушение такого запрета.

"Один из факторов, который подталкивает детей к необдуманным и крайне опасным действиям – деструктивный контент из некоторых соцсетей и онлайн-игр. Считаю, что для защиты жизни и здоровья маленьких граждан нужен комплексный программный подход. Это и разъяснительная работа с детьми, с родителями, социальная реклама, работа социальных работников. Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента", – добавил Радуцкий.

Он отметил, что по данным ВОЗ, "случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место по распространенности, и около 60% из них было совершено именно несовершеннолетними.

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Как предотвратить самоубийства – советы для родителей

Психологи выделили главные аспекты, на которые нужно обратить внимание родителям, чтобы не допустить к непоправимому.

1. Сначала родителям нужно обратить внимание на себя – и отложить гаджеты. Именно семья должна научить ребенка общаться. С ребенком из детского сада нужно общаться, как взрослые общаются между собой. В семьях, где принято разговаривать, дети могут много рассказать родителям о себе. В тех семьях, где с общением дела обстоят плохо, а родители сами сутками не выпускают из рук телефон, аналогично ведут себя и дети. Они просто копируют модель поведения взрослых: больше времени в интернете, меньше – в режиме реального общения. Когда возникает интерес к чему-то непонятному, такие дети делятся не с родителями, а с друзьями, у которых также могут быть проблемы с причинно-следственными связями. Тогда уже двое подростков вместе решают попробовать что-то запретное и интересное, за компанию делаются много глупостей.

2. Общение должно быть разноплановым и глубоким. Рассказывайте ребенку, как у вас прошел день и спрашивайте, как у него. Не нужно ограничиваться скупым "Как дела?", потому что в ответ услышите "Все ок". И на этом разговор закончится. Спросите, как дела у друга или подруги вашего ребенка, как прошел урок любимого предмета, что интересного происходит в классе. Это не займет много времени даже у очень занятых родителей. Когда ребенок видит, что ему задают вопросы, рассказывают о своем дне – он делает то же, срабатывают зеркальные нейроны. Контакт необходим. В течение дня уделите пару минут на то, чтобы написать ребенку СМС вроде: "Я тебе положила яблочко – попробовал, какое сладкое?".

3. Изучайте своего ребенка, его привычки, предпочтения, поведение в различных ситуациях. Родители должны от рождения ребенка знать и отслеживать, что нравится потомку, кто его друзья, что он читает, что смотрит, где гуляет, вообще – чем живет. Тогда, по крайней мере, сюрпризов будет меньше. Обращайте внимание на изменения в поведении и привычках своего ребенка. В первую очередь должны насторожить смена режима дня, проблемы с питанием, появление на теле шрамов или синяков, агрессивное поведение.

4. Нужно устанавливать границы и ограничивать время, проведенное ребенком с гаджетом. Ребенок с детства должен понимать, что существуют определенные правила, которых нужно придерживаться. Все начинается с графика жизни, режима дня. Должно быть понимание: есть вещи, которые можно делать, есть же те, которые категорически запрещены. К примеру, таблетки, спички, острые предметы не брать в руки, если взрослые тебя об этом не просили. Лекарства надо употреблять только тогда, когда их выписывает врач, и лишь столько, как скажет кто-то из родителей.

Зависимость от телефона формируется очень быстро, а побороть ее крайне трудно. Однако бороться с ней крайне необходимо. В семье есть взрослые, а есть дети, и устанавливать правила должны именно взрослые: условия и продолжительность пользования гаджетами должны регламентироваться и выполняться. Иначе ждите проблемы: нежелание делать домашние задания, читать, рассредоточенность, нарушение памяти.

5. Стоит научить детей критическому мышлению. Расскажите ребенку, что интернет – это бесконечный поток различной, непроверенной информации, поэтому надо все проверять, переспрашивать у взрослых. Иначе научиться понимать, чему доверять можно, а чему – нет, нельзя. Детские психологи признают, что научить этому за один день очень трудно, а потому это не тема для беседы, а систематическая работа.

Также Министерство образования и науки Украины запустило горячую телефонную линию психологической помощи и чат-бот в Telegram и Viber для родителей и учителей, чтобы не допустить трагических случаев с подростками.

"Ситуация в интернете является очень опасной и быстро меняется, поэтому необходимо постоянно отслеживать новые тенденции в цифровой среде, вовремя на них реагировать и повышать осведомленность родителей, учителей и детей о возможных рисках", – сообщили в МОН.

Национальная детская горячая линия: 0-800-500-225 (бесплатно со стационарных); 116111 (бесплатно с мобильных).

Поэтому, в случае необходимости дети могут получить квалифицированный совет.

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