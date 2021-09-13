Готовимся к дистанционке? Как будут учиться ученики при усилении карантинных ограничений в Украине

Фото из открытых источников

В Украине полностью вакцинировано около 35% педагогов

Почти две недели ученики учатся в обычном режиме, однако на прошлой неделе в Украине уже заговорили о переходе на дистанционное обучение. Причиной тому введение желтой зоны карантина и низкий уровень вакцинации педагогов.

Каким областям "грозит" переход на дистанционную форму обучения и когда введут желтую зону карантина рассказываем подробнее.

При каких условиях будут внедрять дистанционное обучение

В Минздраве сообщили, что формат обучения учащихся зависит от уровня эпидемической опасности в регионе и темпов прививки педагогов.

Да, зеленый уровень эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости) предполагает:

Посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме. Однако стоит придерживаться противоэпидемических мероприятий, утвержденных Главным санврачом Украины для дошкольных учреждений и учебных заведений.

При желтом и оранжевом уровне эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости) разрешено:

Посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс обеспечивается по разным формам: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирования и соблюдения противоэпидемических требований.

Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения в рамках действующего законодательства. При этом к работе в желтой зоне будут допускаться школьные коллективы, которые привиты хотя бы одной дозой вакцины.

Красный уровень эпидемической опасности (высокий уровень заболеваемости) предполагает:

Посещение учебных заведений запрещается всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала. Другие соискатели образования переходят на дистанционное обучение.

Кроме этого, в Минздраве призвали педагогов соблюдать противоэпидемические меры и выбрать прививку как одно из самых эффективных средств профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Какие регионы на пороге дистанционного обучения

На прошлой неделе в Министерстве здравоохранения Украины предупредили о вероятном переходе страны в желтую зону карантина с 13 сентября. И школы в некоторых областях начали готовиться к внедрение дистанционного обучения. Ведь главное условие, которое позволяет работать учебным заведениям в желтой зоне - вакцинация не менее 80% педагогов не выполнена.

В Ивано-Франковской общине полный порог вакцинации персонала (80%) преодолели лишь 5 учебных заведений.

В Чернигове только в двух учебных заведениях вакцинировалось 80% персонала – в школе №17 и №35.

В Ровенской области полностью вакцинировались более 80% педагогов только в 46 учебных заведений из 1 230. В Ровно вообще ни одно из 106 учреждений не преодолело такую отметку.

По состоянию на 7 сентября 80% работников вакцинировали в 17 школах Одессы.

Не все педагоги вакцинироваться и в Львовской, Черновицкой, Волынской областях.

А вот в Турийской общине Волынской области уже перешла на онлайн-обучение. Коронавирус диагностировали у шести из 27 работников учебного заведения. В этом учреждении против COVID-19 вакцинированы всего двое работников.

На прошлой неделе самыми опасными в плане эпидемии были Черновицкая, Винницкая и Львовская области.

Начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко рассказал, что только 35% работников школ полностью вакцинированы. Одну дозу получили 62% педагогов. Самая лучшая ситуация с вакцинацией учителей в Киевской области: там обе прививки сделали 56% педагогов. Худшие показатели в Волынской и Запорожской областях: вакцину там получили около 20% учителей.

По его словам, все учителя будут продолжать работать независимо от того, вакцинированы ли они, а учебное заведение будет работать, только будет использоваться дистанционная форма обучения.

В МОН также сообщили, что сейчас выделены деньги на приобретение техники для учителей на случай, если им придется работать дистанционно.

При этом решение о работе учебных заведений в отдельных областях будут принимать местные органы управления.

Поэтому, фактически при переходе в желтую зону перейти на дистанционное обучение придется многим школам, если темпы вакцинации педагогов не будут ускорены.

Желтая зона карантина - быть или не быть

Несмотря на стремительное увеличение больных коронавирусом в Украине, карантин с 13 сентября не усилили.

"По состоянию на 9 сентября, согласно индикативным показателям, есть основания для введения желтого уровня эпидемической опасности. С учетом этого Минздрав обратился в Кабмин относительно рассмотрения этого вопроса на заседании Национальной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Ожидаем, что ориентировочно в среду Кабмин также рассмотрит внесенные Минздравом изменения в постановления Кабмина относительно перехода областей к желтому, оранжевому или красному карантинному уровню эпидемической безопасности для работы учебного заведения в условиях адаптивного карантина", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По словам министра, в случае принятия решения об одобрении инициированных изменений в постановление Кабмина, оно вступит в силу не ранее, чем через 7 дней.

"Концептуальный подход такой: сначала правительство принимает изменения в постановление об определении желтого и красного уровней эпидемической опасности, а после этого будет созвано заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будет принято решение о переводе всей страны в желтый уровень эпидемической опасности, которое вступит в действие через 7 дней", - уточнил глава Минздрава.

В дальнейшем решение о переводе страны в оранжевый и красный уровни эпидемической опасности будет принимать правительство, а по каждой области отдельно – в случае достижения соответствующих показателей, касающихся уровня заболеваемости, тестирования и загрузки медицинских учреждений.

Поэтому, по крайней мере на этой неделе Украина будет жить еще по правилам зеленой зоны, а какие ограничения будут действовать при переходе к желтой, читайте подробнее здесь.