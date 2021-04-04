Город Сумы без печали: Топ самых интересных памятников архитектуры, которые стоит посетить

Старинные соборы казацкой эпохи, усадьба Харитоненко, уникальный памятник сахару – и это лишь частичка того, что может заинтересовать туриста в городе

Аллея зонтиков на центральной улице Сум Фото из открытых источников

Город Сумы официально существует уже 366 лет. Он расположен на северо-востоке Украины. Это зеленый город, где много парков, скверов и аллей, где расположены здания дореволюционной эпохи, памятники еще казацкой эпохи и особый православный храм, который украшен католическими скульптурами на крыше. Почти на каждом шагу здесь есть фонтаны. Почему стоит ехать в Сумы туристам, читайте далее.

История города

История Сум связана с событиями освободительной войны под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого. В источниках приводят разные даты основания города: 1651 г., 1652 г. и тому подобное. Историки преимущественно указывают на 1655 год, когда 100 семей переселенцев из городка Ставище Белоцерковского полка во главе с атаманом Герасимом Кодратьевым получили разрешение российского правительства на поселение и осели в районе современных Сум.

Через несколько лет здесь строят крепость, которая защищает город. В 1668 году она успешно помогает гарнизону и населению отразить нападение ордынцев. После этого события Сумской полк получил жалованные грамоты русского царя Алексея Михайловича.

В 1702 году появляется первое каменное сооружение города – Воскресенская церковь. Ее строят при содействии рода Кондратьевых, и она сохранилась до наших дней. В этот период стоит дом Общественного собрания, который сегодня является областной филармонией, сооружают церковь при Сумской Александровской прогимназии. Николай Кондратьев дарит городу земельный участок с большим домом, где размещают думу, окружной суд и одну из пожарных команд.

Свято-Воскресенский кафедральный собор find-way.com.ua

После 1710 года развиваются торговля и промышленность. Ежегодно проводят две ярмарки, которые длятся по 20-30 дней. Растет население города. Во время российской императрицы Екатерины II Сумы переживают определенный упадок. Казацкий полк ликвидируют.

Эпоха обновления и процветания приходится на XIX и ХХ века. Это связано с предпринимательской и общественной деятельностью И. Г. Харитоненко – основателя знаменитой династии сахарозаводчиков. Маленький уездный провинциальный город вырастает с 10 300 жителей в 1850 году до 50 400 в 1915 г. В это время образуются улице Троицкая и Петропавловская, где до сих пор есть немало домов купцов и помещиков, учебных заведений, коммерческих учреждений. Появилась и беседка, которую построили без единого гвоздя.

Сегодня Сумы – жемчужина Слобожанщины, где ежегодно проводят одни из самых интересных фестивалей страны. Это город парков, храмов и отдыха.

Свято-Троицкий собор на улице Троицкой Фото из открытых источников

Сумы - город фестивалей

Каждый год здесь проходит несколько интересных мероприятий:

"Ночь музеев" - фестиваль, который объединяет художников, актеров и просто креативных людей. В его рамках для посетителей бесплатно действует 22 локации. В 2020 году он проходил в конце весны и имел несколько иной формат в связи с пандемией. Обычно все актуальные новости появляются на странице в Facebook.

"Ночь города Сумы" - культурно-художественный фестиваль ко дню города. Проходит в первую субботу сентября. Туристы смогут увидеть выставки, передвижной театр и музыкальные шоу. Новости о событии можно узнать также на странице в Facebook.

"Сурмы Украины" - фестиваль, который проходит ежегодно ко Дню Конституции 27-28 июня. На праздник музыки приезжают более десяти духовых оркестров Украины из Чернигова, Киева, Харькова. Информация о мероприятии обычно появляется на официальном сайте городского совета.

Участники фестиваля "Сурми України" Фото из открытых источников

Топ интересных архитектурных памятников

В городе есть основной туристический маршрут, на котором расположено немало достопримечательностей. Можно воспользоваться дополнительным, который охватывает больше интересных мест. Мы подобрали для вас список самых известных аттракций обоих:

Свято-Воскресенский кафедральный собор. Первое каменное сооружение города, построенное в 1702 году. Это двухэтажная церковь, которая является образцом казацкого барокко и имела оборонительный характер. После завершения строительства нижний храм освятили в честь Святого апостола Андрея Первозванного, а верхний – Воскресения Христа.

По легендам, из подвала церкви, который позже засыпали, шел подземный ход к реке Псел. Говорят и о призраке девушки, блуждающей по храму. Предполагают, что это сестра-разбойница полковника Г. Кондратьева. Он не раз уговаривал ее оставить позорное дело, но та не послушала. После очередного преступления брат будто бы замуровал сестру в стене здания.

Адрес: Площадь Независимости, 19.

Свято-Воскресенский кафедральный собор Фото из открытых источников

Спасо-Преображенский собор возвели в 1788 году. Это один из старейших храмов города, для его строительства даже создали отдельный кирпичный завод. Потом сюда привезли колокол из ликвидированного Сумского Успенского мужского монастыря.

Современный вид приобрел после реконструкции 1882-1892 годов. Расширение происходило при содействии купцов Сухановых. Куранты для колокольни изготавливали в Санкт-Петербурге и Германии. Это единственный православный храм в мире, который имеет на куполе католические скульптуры.

Адрес: ул. Соборная, 31.

Спасо-Преображенский собор в Сумах apartila.com

Дом земской управы. Его возвели в 1885-1886 годах. С ним связана деятельность меценатов Ивана и Павла Харитоненко и Дмитрия Суханова. Именно здесь размещались редакции первых городских газет Сум в 1905 году. Во времена Украинской революции 27 ноября 1917 г. в этом доме признали власть Украинской Центральной Рады. С тех пор здесь размещали различные учреждения: Сумская неполная средняя школа №9, институт совершенствования учителей. Сегодня это краеведческий музей.

Адрес: ул. Герасима Кондратьева, 2.

Дом земской управы-сегодня краеведческий музей Фото из открытых источников

Беседка. Имеет диаметр 6 м и высоту в 10 м. Это деревянное здание, построенное на высоком кирпичном цоколе в 1900-1901 гг. Средства на строительство выделил купец Иван Лещинский. Архитектором стал Матвей Щавелев.

Беседка имеет колонны, резные карнизы и шпили. В орнаменте убранства есть символы трипольской культуры, язычества, христианства и иудаизма. На вид это необычное ажурное здание. Сегодня это одна из визитных карточек города, которая является неотъемлемой частью образа Сум.

Адрес: площадь Покровская.

Беседка - один из символов города Фото из открытых источников

Усадьба Харитоненко. Расположена на ул. Троицкой в одном из главных исторических районов города. Именно здесь построила свое имение семья меценатов и известных сахарозаводчиков.

Ранее усадьба имела партер, а также парк. В ХХ веке в доме располагался детский лагерь и госпиталь. С 1952 года здесь были городская больница и поликлиника. С 2003 года лечебные учреждения переместили в другие здания. Имение начало приходить в упадок. Сегодня оно на реконструкции.

Адрес: ул. Троицкая, 4

Усадьба Харитоненко Фото из открытых источников

И это далеко не все достопримечательности, которые можно увидеть на маршруте. Их гораздо больше: больница Зинаиды, которую построили меценаты Харитоненко после смерти дочери, Городской театр, который возвели в 1911 году, и Ильинская церковь, которую впервые упоминали еще в 1705 г.

Парки, фонтаны и интересные места для фото

Парк культуры и отдыха им. И. М. Кожедуба берет начало с 1933 года. Для обустройства зоны отдыха пригласили садовника из Латвии. В теплое время года в парке работает танцевальная площадка. Также есть аттракционы.

Парк культуры и отдыха им. Кожедуба Фото из открытых источников

Парк "Сказка". Существует уже 34 года и гостеприимно встречает детей. Здесь есть деревянная крепость, где проводят кукольные представления. Вдоль парка можно увидеть много маленьких скульптур. Именно здесь расположен фонтан, который открыли в 2018 году. Он является контактным, а потому в жару дети могут играть в нем.

Деревянная крепость в парке Фото из открытых источников

Фонтан "Садко" по мотивам былин из новгородских преданий о герое Садко. Проект фонтана создал киевский архитектор Евгений Куликов в 1975 году. Здесь расположена и скульптура "Я люблю Сумы". Ночью это место приобретает сказочный вид благодаря разноцветным огням иллюминаций.

Фонтан Садко Фото из открытых источников

Памятник сахару-рафинаду. Его установили в 2010 году напротив памятника сахарозаводчику Ивану Харитоненко по случаю 355-летия основания города. Это одна из многочисленных скульптур, посвященных сахару, который сегодня больше не производят в Сумах.

Памятник сахару-рафинаду Фото из открытых источников

Путешествие по городу можно завершить Instagram-местами, где расположены памятники писателю Антону Чехову, популярные разноцветные зонтики на улице Соборной и множество неупомянутых фонтанов.

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