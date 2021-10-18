Город, который никогда не спит: Гид по Нью-Йорку или топ-памяток для туристов-новичков

От Манхэттена до Бруклина

Статуя Свободы в Нью-Йорке Фото из открытых источников

Нью-Йорк - крупнейший город в США. Он расположен на Атлантическом побережье у устья реки Гудзон. Это один из самых известных торгово-финансовых в мире. Да и туристам здесь тоже будет что делать.

В Нью-Йорке вы увидите признанные мировые музеи, уникальные статуи и огромные небоскребы. И это далеко не все, что ждет путешественников. Сколько стоит посетить Нью-Йорк, как лучше передвигаться по нему и что смотреть, читайте далее в нашем материале.

Сколько стоит долететь и что стоит знать

Украина и США имеют визовый режим. В связи с этим путешествия в страну несколько сложнее. Чтобы попасть в любой штат, нужно оформить неиммиграционную визу. Требования по ее оформлению можно найти на официальном сайте Посольства США в Украине. Актуальные правила въезда в страну и штаты отдельно вы найдете на официальной карте от МИД Украины.

До города Нью-Йорк в одноименном штате летать довольно удобно. Стоимость билетов из Киева в декабре в среднем 6150 грн в одну сторону. Самый дешевый вариант – 6079 грн. Похожая ситуация с тарифами на рейсы в Украину.

Авиа из Украины Скриншот ZIK

Есть вариант улететь из Львова. Билеты оттуда стоят 6000-7000 грн. В частности, в декабре можно приобрести билет за 193 евро или 5906 грн. Если хотите сэкономить средства, то лучше лететь из Киева.

Как долететь до Нью-Йорка Скриншот ZIK

Как передвигаться по городу

Нью-Йорк - город общественного транспорта. Здесь вы увидите одну из самых развитых систем в мире. В нее входят автобусы, метро и даже такси. Пригородные поезда и паромы тоже являются частью городской транспортной системы – все принадлежит одной компании.

Чтобы удобно передвигаться по Нью-Йорку, стоит купить карту метро за $1 и пополнить ее на $5.50. Стоимость одной поездки - $2.75. Такая же цена за проезд в автобусе. Если хотите путешествовать 7 дней и не платить каждый раз, есть нелимитированная карта за $32 на 7 дней.

Несколько важных фактов о транспорте:

Всеми видами можно пользоваться круглосуточно;

Если вы покупаете карту метро за 2.75 долларов США, в течение 2-х часов разрешена пересадка на автобус.

Стоит быть внимательными. Некоторые автобусы имеют ограниченные маршруты, а потому остановки в некоторых местах не предусмотрены.

Желтые такси довезут вас в любой уголок города. Зеленые - курсируют только в округе Манхэттен.

Напоследок, можно арендовать велосипеды. Их тоже можно арендовать в любое время.

Общественный транспорт Фото из открытых источников

Топ-7 - что обязательно стоит посмотреть каждому туристу

Музей искусства Метрополитен. На самом деле он больше известен как The MET. Его главное здание расположено в Центральном парке на Манхэттенском Верхнем Ист-Сайде. Основан в 1870 году. Является одним из крупнейших музеев в мире. В нем насчитывается более 2 миллионов экспонатов. Они могут рассказать 5000-летнюю историю культуры человечества. Здесь вы увидите памятники изобразительного и декоративно-прикладного искусства Древних Рима, Греции и Египта, стран Западной Европы и не только. Не менее интересными также будут интерьеры.

Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке Фото из открытых источников

Таймс-Сквер. Считается туристическим символом Нью-Йорка. Расположен на острове Манхэттен на пересечении Седьмой Авеню и Бродвея. Это площадь, где с 1907 года традиционно встречают Новый год. В ночь 31 декабря здесь может одновременно находиться более 750 000 человек. Таймс-Сквер также в мире известен большим количеством Digital Signage – форме наружной рекламы на электронных щитах.

Бруклинский мост. Расположен над Ист-Ривер между округами Бруклин и Манхэттен. Является одним из старейших в США. Его открыли еще в 1883 году. Когда завершили строительство, он был самым высоким подвесным мостом в мире. Кроме того, именно здесь впервые применили стальные тросы в конструкции.

Сегодня мост занесен в список Национальных исторических памятников страны. Он разделен на три части. По бокам обеспечивается автомобильное движение. В то же время на средней части могут ездить велосипеды и ходить пешеходы. Благодаря голливудским фильмам считается одним из самых известных символов города.

Бруклинский мост Фото из открытых источников

Стейтен-Айленд-Фери. Именно так называется известная паромная переправа. Сегодня ею пассажиры могут пользоваться бесплатно. Прогулка продолжительностью в 25 минут позволит не только получить красивые панорамные фото Манхэттена, но и поближе увидеть известную Статую Свободы. На паромы можно брать с собой велосипеды.

Паром Статен-Айленд Ферри Фото из открытых источников

Статуя Свободы. Это национальный памятник США. Является символом свободы и демократии. Его подарили французы к столетию американской революции. Статуя расположена на Острове Свободы. От Манхэттена сюда около 3 километров. Перед туристами предстает как богиня Свободы, держащая в руках факел. В левой руке видна табличка - на ней выбита дата подписания Декларации Независимости: 4 июля 1776 г. До острова удобнее всего добраться паромом от Баттери-Парк-Сити.

Эмпайр-стейт-билдинг. Этот небоскреб расположен на Пятой авеню. Вместе с антенной он имеет высоту 448 м. Является памятником архитектуры национального значения США. Построен в 1931 году. Много времени он был самым высоким зданием в мире. В 1972 году северная башня Всемирного торгового центра обогнала его.

После террористической атаки в 2001 году Эмпайр-стейт-билдинг стал самым высоким сооружением в городе. Сегодня это популярная туристическая достопримечательность. Только за оплату в 42 доллара США можно подняться на смотровую площадку 86-го этажа. Есть смотровые площадки выше тоже.

Эмпайр-Стейт-Билдинг Фото из открытых источников

Флашинг-Медоус - Корона-парк. Расположен в округе Куинс. Является одним из крупнейших парков города. Здесь есть все для спортсменов, художников, ценителей природы и даже технологий. Можно увидеть зеленые зоны для игры в бейсбол или футбол, детские площадки и тому подобное. Здесь расположен зоопарк и Национальный теннисный центр. Когда-то в парке проводили мировые выставки.

В другие места стоит зайти

Кони-Айленд. Это развлекательная зона на юго-западе нью-йоркского боро Бруклин. Когда-то она была островом. Именно здесь в 1867 г. начали продавать первые в мире хот-доги. Это начал немецкий иммигрант. Затем на Кони-Айленд построили первый аттракцион – прототип американских горок длиной около 200 метров. Но знаковым был 1927 год. Именно тогда появился аттракцион Cyclone – на нем поезд со скоростью около 100 км/ч расстояние в 800 метров за 110 секунд.

Рокфеллеровский центр. Является национальным историческим памятником США. Сооружен в манхэттенском Мидтауне в первой половине ХХ века. Для этого выделила деньги семья предпринимателей и филантропов Рокфеллеров. Самыми известными в центре являются 14 высотных зданий с отделкой в стиле ар-деко. На некоторых из них есть смотровые площадки.

Рокфеллерский центр в Нью-Йорке Фото из открытых источников

Центральный парк. Расположен в центре Манхэттена. Занимает площадь 341 га. Строили его 15 лет. Сегодня это настоящий оазис мегаполиса, где есть тропы для прогулок, искусственные озера и пруды. Также можно увидеть птичий заповедник.

Напоследок, если у вас есть время, то стоит отправиться на Центральный вокзал, прогуляться по Уолл-стрит или Ботаническому саду в Бруклине.

Напоминаем, что ранее выходил материал о пляже Калифорнии, в котором рассказывается о Гантингтон-Бич, Санта-Монике и не только.

Также есть материал о парках развлечений в США, где можно прочитать о Диснейленде, Долливуде и других интересных местах для экстремального отдыха.