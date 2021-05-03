Годовой тариф на газ: Сколько и как будут платить украинцы за голубое топливо

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Некоторые поставщики установили значительно более высокие тарифы на газ, чем действовали с января

В мае изменится цена голубого топлива для бытовых потребителей – поставщики газа установили тарифы на энергоресурс, которые будут действовать в течение года. При этом сохраняется право украинцев сменить поставщика.

Подробнее о новой стоимости голубого топлива, которая будет действовать со следующего месяца, рассказываем подробнее.

Внедрение годового тарифа на газ

В начале апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление, которым вводятся годовые тарифы на газ с 1 мая 2021 года.

"С 1 мая будет введена годовая цена по умолчанию, ее получат все потребители. Это лишит рынок турбулентности. Цена будет одна", – отметил глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк.

Глава Нацкомиссии сообщил, что всех поставщиков, предоставляющих газ для населения или имеющих такое намерение, обязали в период до 25 апреля 2021 года довести до всех бытовых потребителей информацию о ценах, которые будут действовать в течение этого периода.

Кроме этого, в период действия годового контракта цена может только уменьшаться. В частности, увеличивать цену по сравнению с той, которая будет установлена по состоянию на 25 апреля, невозможно.

Подробнее о введении годовой цены на газ для населения и вероятных последствиях такой инициативы можно узнать по ссылке.

Сколько будет стоить газ для населения

С 1 мая будут установлены новые цены на голубое топливо для бытовых потребителей. Стоимость газа поставщики начали обнародовать в конце апреля.

Так, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривни за кубометр, что на 1,10 гривни дороже, чем в январе – апреле (6,86 гривни).

При этом в тех регионах, где "Нафтогаз" является поставщиком последней надежды, он установил в цену на уровне 9,57 гривни за кубометр.

Несколько поставщиков газа установили тариф ниже, чем у "Нафтогаза". Это "Евода Терейд" КП "Луцкводоканал" – 7,88 гривни за кубометр, "Черкассы Газсбыт" – 7,89 гривни за кубометр, "Умань Газсбыт" – 7,89 гривни за кубометр. Такой же месячный тариф эти компании установили на май.

Компании "Волынь Электросбыт" и "Закарпатье Энергосбыт" установили цену 7,98 гривни.

Кроме того, компания "ЙЕ Энергия" установила цену на уровне 7,99 гривни за кубометр, что на 1 гривню дороже, чем в начале года (6,99 гривни). Тариф установили 16 компаний, которые работают под общим брендом "Твой Газсбыт". Это "Винница Газсбыт", "Волынь Газсбыт", "Днепропетровск Газсбыт", "Закарпат Газсбыт", "Запорожье Газсбыт", "Ивано-Франковск Газсбыт", "Житомир Газсбыт", "Киевобл Газсбыт", "Львов Газсбыт", "Николаев Газсбыт", "Ровно Газсбыт", "Сумы Газсбыт", "Харьков Газсбыт", "Хмельницкий Газсбыт", "Черновцы Газсбыт", "Чернигов Газсбыт". Компании из этой группы установили месячный тариф на май на уровне 7,99 гривни за кубометр.

Некоторые поставщики установили более высокие цены. В частности, "Прикарпатье Энерго Трейд" установил годовой тариф на уровне 8,60 гривни, "Одессагаз Поставки" – 9,20 гривни, "Тернополь облгаз", – 9,89 гривни, ДП "Газпостач" ООО "Тернопольгоргаз" – 9,90 гривни, "Полтава Газсбыт" – 9,99 гривни.

Кроме того, компании "Донецкие энергетические услуги", "Киевские энергетические услуги", "Днепропетровские энергетические услуги" (YASNO) продают газ по 10,50 гривни. Компания "Шепетовкагаз" предлагает летний тариф на уровне 10,20 гривни, "ЭРУ Трейдинг" – 10,50 гривни, "Азовгаз" – 12,90 гривни.

Самый высокий тариф установили "Житомирская областная энергоснабжающая компания", "Киевская областная энергоснабжающая компания" и "Херсонская областная энергоснабжающая компания" – 13,50 гривни за кубометр.

На сайтах тех компаний, которые имеют лицензии, но не обнародовали свои годовые тарифы, указано, что они отказались от поставок газа населению.

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Как это будет работать

Так, с 1 мая автоматически переводят клиентов на новый годовой тарифный план "Фиксированный". Он доступен для получателей льгот и субсидий.

Базовое годовое предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля следующего года. Поставщик не имеет права в течение периода увеличивать цену природного газа.

Кроме базового летнего предложения, поставщик имеет право предлагать другие коммерческие предложения, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий базового летнего предложения.

Если бытовой потребитель желает изменить условия путем избрания другого коммерческого предложения поставщика, он должен подать новое заявление-присоединение. Подробнее об условиях смены поставщика читайте по ссылке.

В случае изменения потребителем базового летнего предложения поставщика на другое коммерческое предложение этого поставщика или смену поставщика в течение срока действия одного базового летнего предложения (с 1 мая по 30 апреля), поставщик имеет право отказать повторно поставлять покупателю природный газ в рамках базового летнего предложения в текущем году (с 1 мая по 30 апреля).

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки природного газа бытовому потребителю и длится до 30 апреля.

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Оплата будет по-прежнему, то есть каждый месяц за предыдущий до 25 числа. Тарифы на распределение (отдельная платежка) пока остаются прежними – максимум 1,79 гривни за кубометр.