Годовой тариф на газ, проверка субсидиантов и дополнительная финпомощь: Основные изменения мая-2021

Субсидиантов в Украине станет меньше, а вот стоимость газа увеличится

Фото из открытых источников

Май традиционно богат дополнительными выходными, однако не только праздниками будет интересный месяц. Так, ожидается переход на новый формат расчетов за природный газ. Поставщики голубого топлива уже определились с тарифами на энергоресурс для населения.

Еще одним неприятным сюрпризом для украинцев станет проверка субсидиантов – условия оформления помощи на оплату ЖКУ несколько изменили.

О главных изменениях мая 2021 года в Украине рассказываем подробнее.

Годовой тариф на газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в начале апреля приняла постановление, которым вводятся годовые тарифы на газ с 1 мая 2021 года.

Фото из открытых источников

Годовой тариф будет действовать в период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. При этом поставщик не будет иметь права в течение периода увеличивать цену природного газа.

По сравнению с началом года цены вырастут и составят около 8 гривен за кубометр и выше.

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Дополнительная финансовая помощь

В мае будет выплачено единовременное пособие украинцам, которые, согласно постановлению Кабинета министров, имеют статус ветеранов войны, жертв нацистских преследований или детей войны.

В 2021 году единовременная ежегодная выплата была увеличена, и ко Дню памяти и примирения ветераны, а также участники боевых действий, получат повышенные суммы. Средства должны быть выплачены до 5 мая.

Усиление контроля за самоизоляцией

В Украине с мая Министерство здравоохранения, Национальная полиция и Министерство цифровой информации начнут обмениваться данными по нарушителям самоизоляции.

Фото из открытых источников

Согласно распоряжению правительства, указанные ведомства должны были завершить налаживание обмена данными в отношении лиц, которые нарушают условия самоизоляции с использованием мобильного приложения системы "Вдома" до мая 2021 года.

Подробнее о наказаниях, которые действуют в Украине за нарушение карантина, читайте здесь.

Проверка субсидиантов

Назначение денежной помощи населению на следующий период стартует с 1 мая. Претендентов на субсидии будут проверять более тщательно: выяснят наличие депозитов в банках, получение кэшбеков за покупки и дивиденды от ценных бумаг, а также, обменивают ли они валюту и покупают ли ценные металлы. К тому же будет введено ограничение относительно двух жилых помещений в собственности, а также двух транспортных средств.

Фото из открытых источников

Также проверят и то, как часто претендент выезжает за границу на отдых и по делам.

Таким образом будут выявлять тех, кто получал субсидию, однако в ней не нуждался.

Спецпошлина на автобусы и грузовики из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле решила установить специальную пошлину в размере 35% от таможенной стоимости на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси.

Причиной введения спецпошлины назвали "дискриминационные и недружественные действия" правительства Беларуси в отношении украинских автопроизводителей.

Решение о введении спецпошлины вступит в силу 3 мая. Спецпошлина будет действовать до момента прекращения "дискриминационных действий в отношении украинских компаний".

Е-больничные

С 1 мая вступит в силу постановление № 323 правительства, в котором изложен в новой редакции Порядок организации ведения Электронного реестра листков нетрудоспособности и предоставления информации из него. С этой даты планируют ввести электронные больничные.

Министерство социальной политики

Подробнее о принципах внедрения е-больничных можно узнать здесь.

Пилотный проект по получению лицензий через "Дію"

С 1 мая 2021 по 31 декабря 2023 года продлится эксперимент относительно выдачи разрешительных документов онлайн через сервис "Дія".

Для участия в экспериментальном проекте было отобрано 10 наиболее популярных лицензий. Получение лицензий в электронном формате предполагается как альтернатива подаче документов в бумажном виде.

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Аэродинамическая эвакуация в Украине

Министерство здравоохранения рассчитывает, что пилотный проект по аэромедицинской эвакуации в Киеве и Киевской области стартует 1 мая.

С начала пилотного проекта было осуществлено три вылета аэромедицинских бригад – для доставки пациентов из отдаленных районов Львовской области. В двух случаях осуществлялась эвакуация пациентов с инсультом, в одном случае – эвакуация пострадавшего в ДТП.