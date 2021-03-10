Годовая цена на газ: Что предусматривает инициатива и к каким последствиям может привести

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Цены на газ с 1 мая могут быть выше действующих сейчас

Вопрос стоимости голубого топлива – чрезвычайно чувствителен для украинцев. С 1 января текущего года цена газа значительно выросла, что привело к протестам и митингам. Власти решили прибегнуть к ручному регулированию стоимости, однако лишь на отопительный сезон.

Что будет с ценами на газ дальше, рассказываем подробнее.

Внедрение годовой цены на газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ.

Такое решение приняли, как пояснили в НКРЭКУ, с целью защиты бытовых потребителей природного газа от ценовых колебаний. Базовая годовая цена будет действовать в период с 01 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Проект решения не окончательный и проходит этап обсуждения.

В НКРЭКУ рассказали, что все поставщики природного газа, которые будут намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям, будут обязаны в срок до 25 апреля довести до сведения бытовых потребителей цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих веб-сайтах.

Также сообщили, что поставщик не будет иметь права в течение периода действия базового годового предложения изменять установленную цену.

Ранее переход на фиксированную годовую стоимость голубого топлива анонсировали в Кабмине. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такую практику используют во многих развитых странах мира. К тому же, это решение защитит население от резких колебаний цен.

По словам главы правительства, это будет установлена средняя цена на газ. "По 2 тысячи гривен газ летом не будет. Очевидно, что при годовом продукте цена круглый год будет одинаковая, это будет средняя цена. Это удобно для людей, потому что мы можем рассчитать на целый год, в частности, и на отопительный сезон свои счета.

Возможность переходить на месячный продукт будет сохранена, то есть по желанию есть возможность перейти на такую модель", - добавил глава правительства.

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Сколько будет стоить газ для населения

Согласно проекту постановления, которое одобрила НКРЭКУ, анонсированные премьер-министром Денисом Шмигалем годовые контракты становятся обязательными. При этом если правительство не примет никаких решений по либерализации ресурса "Укргаздобыча", цена у поставщиков газа может оказаться выше правительственных 6,99 грн/куб. м - около 7,86 грн куб./м.

По словам заместителя председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгения Нацвин-Степанова, после цены 6,99 грн / куб. м, по которой население платило за газ с января, цена 7,86 грн / куб. м "однозначно вызовет новую волну недовольства".

Ресурс "Укргаздобыча" - главное яблоко раздора газового рынка. По данным участников рынка, себестоимость газа УГД не превышает 2700 грн/куб. м. По какой цене "дочка" продает газ "Нафтогазу", является тайной за семью печатями, говорят они.

Однако судя по ценам, до которых, в отличие от других участников рынка, опускалась госкомпания, она гораздо ниже цены на импортный газ, на который все ориентируются. Участники рынка неоднократно обвиняли "Нафтогаз" в том, что с целью переманить как можно больше бытовых клиентов он демпингует, что происходит благодаря доступу к дешевому ресурсу "Укргаздобычи", на которую приходится до 70% добычи в стране.

Вероятные последствия инициативы

Кроме того, что годовая стоимость будет несколько выше нынешней, и приведет к недовольству граждан, может повлиять и на сотрудничество с МВФ. Ведь это не рыночное решение – убежден украинский эксперт по международным энергетическим и безопасности отношений Михаил Гончар.

И, по его мнению, это скажется на отношениях не только с МВФ. Другие потенциальные зарубежные инвесторы могут отказаться вкладывать деньги в проекты в нашей стране, ведь они так или иначе ориентируются на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом как индикатор того, что с этой страной можно сотрудничать.

К тому же, будет определенное недовольство внутри страны. "Кто-то говорит, что это все равно высокая цена. Кто-то и вовсе считает, что газ внутренней добычи должен быть почти бесплатным. Есть такое популистское течение. Субъекты хозяйствования и вообще будут считать, что, по сути, их лишают прибыли, потому что они держат цены на каком-то минимуме. Так или иначе ситуация не будет выглядеть оптимистично. Это не развитие, это будет откат назад и стагнация, со всеми вытекающими из этого последствиями", — убежден эксперт.

Также стоит напомнить, что миссия МВФ должна вернуться для дальнейшей работы в Украину в апреле – после завершения ограничения цены на газ. И ручное регулирование стоимости голубого топлива – является одним из замечаний МВФ.

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А тем временем согласно информации "Нафтогаза" в марте действует цена на природный газ для бытовых клиентов на уровне 6,86 грн / куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).