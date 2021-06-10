Главное футбольное событие года: Что стоит знать о проведении "Евро-2020" и участии украинской сборной

У украинской сборной, по мнению букмекеров, не слишком высокие коэффициенты на победу

Сборные-участницы Евро-2020 определились с местом расположения своих базовых лагерей Портал uefa.com

Уже завтра, 11 июня, стартует Чемпионат Европы по футболу, который перенесли с прошлого года из-за пандемии коронавируса. Болельщики из разных стран с нетерпением ожидают зрелищных и захватывающих матчей. Немало фанатов посетит и стадионы. Однако стоит помнить о запретах, введенных из-за распространения COVID-19.

Об особенностях проведения "Евро-2020" и участии украинской сборной рассказываем подробнее.

Что известно о "Евро-2020"

С 11 июня по 11 июля 2021 года состоится Чемпионат Европы по футболу, который в прошлом году перенесли из-за беспрецедентных темпов распространения коронавируса. Его перенесли на год вперед, сохранив название "Евро-2020" в маркетинговых целях.

Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 – это 16-й розыгрыш футбольного турнира между национальными сборными, входящими в состав УЕФА. Кстати, это первый футбольный чемпионат Европы, перенесенный из-за "чрезвычайных обстоятельств".

23 апреля 2021 года УЕФА приняла решение, что зрителей таки допустят на матчи, хотя и с рядом запретов и особых правил. В частности, заполненность трибун на большинстве матчей, в том числе на полуфиналы и финал, составит не более 50%.

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Участие в турнире

Сборная Украины прошла квалификацию и сыграет как минимум в групповом этапе чемпионата. Украинские футболисты попали в группу С, следовательно, их соперниками станут сборные Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

13 июня украинская команда сыграет против Нидерландов на стадионе Амстердама. После этого будут две игры в Бухаресте против Македонии 17 июня против Австрии 21 июня.

В случае, если украинская сборная выйдет из группы, то в зависимости от места в одной восьмой финала сыграет в Будапеште, Лондоне, Бухаресте или Глазго. В одной четвертой финала – в Баку, Мюнхене, Санкт-Петербурге или Риме. Полуфиналы и игру финала проведут в Лондоне.

Кстати, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на "Евро-2020" в соответствии с действующими правилами экипировки.

Форма сборной Украины по футболу на Евро-2020 Фото из открытых источников

На одежде спортсменов изображена карта Украины с Крымом. При этом накануне такой дизайн формы вызвал возмущение со стороны России. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что карта Украины с оккупированным Крымом на футболках игроков – "обманка", а лозунг: "Слава Украине! Героям слава!" - "калька с немецкого национал-социалистического приветствия".

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Состав украинской команды

В начале июня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал имена 26 футболистов, которые сыграют на чемпионате Европы по футболу.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020 Портал ua-football.com

Из тех футболистов, которые находятся на тренировочных сборах национальной команды Украины, в заявку на "Евро-2020" не вошли Андрей Лунин ("Реал", Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба – "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь") и Богдан Михайличенко ("Андерлехт").

Заявка сборной Украины на "Евро-2020":

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – "Шахтер").

Защитники: Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Денис Попов (все – "Динамо"), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – "Шахтер").

Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Беседин ("Динамо"), Артем Довбик ("Днепр-1").

Кто будет играть и в каких городах

Традиционно в групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдет не на территории одной или двух стран, граничащих между собой. Матчи проведут на 11 стадионах 11 городов в Нидерландах, Румынии, Великобритании, Венгрии, России, Азербайджане, Италии, Германии, Дании.

Кстати, на этот раз впервые в истории турнира используют систему видеопомощи арбитрам. Это технология в футболе, которая помогает главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. Ее официально включили в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

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Чего ожидают букмекеры

Главным фаворитом на победу на "Евро-2020", по мнению букмекеров, является сборная Франции. На действующих чемпионов мира можно было поставить с коэффициентом 5,5. В тройку главных претендентов на победу также входят сборные Англии и Бельгии.

Топ-10 фаворитов "Евро-2020":

Франция – 5,5 Англия – 6,0 Бельгия – 7,0 Германия – 8,0 Испания – 8,5 Португалия – 9,0 Италия – 10,0 Нидерланды – 15,0 Дания – 29,00 Хорватия – 34,00

Коэффициенты на победу сборной Украины у разных букмекерских компаний колеблются от 51,00 до 101,00. В среднем в прогнозах букмекеров Украина располагается на 12-14 местах среди всех участников турнира.

Как вести себя болельщикам

Сейчас есть ограничения по въезду в страны Европы, связанные с коронавирусом. Для тех, кто купил билеты на матчи, не будет исключений относительно требований во время поездки. К примеру, гостей могут попросить предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, также им могут установить ограничения по продолжительности пребывания в стране. При этом в некоторых случаях въезд в страну, принимающую матч, могут вообще запретить.

В Румынии тем, кто приобрел билеты на футбольные матчи, разрешено избежать карантина. Однако нужно иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус, или справку о наличии антител, или же паспорт вакцинации (прививки должны быть сделаны не ранее чем за 10 дней до поездки). Кстати, с 27 мая Украина – в "зеленом" эпидемическом списке. Украинцы смогут находиться в стране в течение 72 часов, после этого они должны сдать ПЦР-тест, и если он будет отрицательным, им позволят остаться еще на 72 часа.

Международные поездки в Баку для нерезидентов запрещены, но владельцы билетов, которые являются гражданами Турции, Швейцарии и Великобритании, а также стран-четвертьфиналистов, смогут получить визу. Им можно будет ослабить карантин, но необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19.

Иностранцы смогут приехать в Венгрию на три дня при условии отрицательного результата теста на COVID-19.

Для Нидерландов Украина пока остается в списке "опасных" стран, поэтому приехать с туристической целью запрещается. Ограничение касается и тех, кто хочет ехать на поезде, автомобиле, автобусе или лететь на самолете. При этом наличие завершенной вакцинации не смягчает запрет. Правда, есть категория лиц, которым разрешен въезд. Это те, кто официально живет на территории Евросоюза и Шенгенской зоны. Даже украинскую сборную пустят только при наличии обратных билетов.

Для Великобритании Украина до сих пор находится в "желтом" списке стран по уровню эпидемической опасности. Это означает, что все украинцы (в том числе вакцинированные) за 48 часов до въезда обязаны сделать ПЦР-тест на коронавирус. К тому же нужно заказать себе такой же тест, который сделают на второй день пребывания в стране. При условии отрицательного результата разрешено свободно передвигаться по стране.

Въезд футбольных болельщиков в Россию открыт при условии отрицательного результата ПЦР-теста и оформления "паспорта болельщика", или же Fan ID.

В Азербайджан разрешен въезд болельщикам сборных, прошедших в четвертьфинал. На границе нужно предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 72 часа до приезда.

В Италию и Германию въезд для туристов (в том числе и украинских) остается закрытым.

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Правила въезда в страны, которые будут принимать матчи, регулярно обновляют в зависимости от эпидемической ситуации как в Украине, так и в Европе. Правила допуска на стадионы для болельщиков можно смотреть на сайте УЕФА. Пока билетов на матчи еще нет, но они появятся на матче плей-офф. Если сборная Украины выйдет из группы, УЕФА откроет дополнительную квоту билетов для украинцев на следующие матчи. К тому же британское правительство планирует продавать дополнительные билеты на решающие матчи турнира в Лондоне. Следить за ситуацией с билетами можно на официальном сайте УЕФА.