Гигантские черепахи, драконы и пляжи: Топ национальных парков мира, где существует целый другой мир

Опасный Комодо, аутентичный Йосемити и экзотический Крюгер

Национальный парк Галапогос Фото из открытых источников

Каждый путешествует с разной целью. Кто-то покупает билеты на самолет и отправляется за тысячи километров, чтобы увидеть роскошные замки. В то же время некоторые туристы преодолевают расстояние, чтобы просто наслаждаться природой.

И она в каждой стране уникальна. Кое-где преимущественно горный ландшафт, а где-то - больше водоемов. В каждом уголке планеты есть редкие пейзажи. И на лучшие из них можно взглянуть в национальных парках. Поэтому, где искать особые пейзажи в мире, читайте далее в нашем материале.

Национальный парк Комодо

Расположен в Индонезии. Охватывает три больших острова: Комодо, Падар, Ринко, а также 26 более мелких. Нельзя забывать и о водах протоков, которые омывают их - Сапе, Линтах и Сумба. Парк основали в 1980 году, чтобы защитить дракона Комодо – выдающуюся звезду, которая может достигать 3 и более метров в длину и набирать массу свыше 70 кг. Именно ради них немало туристов приезжают сюда.

В 1991 году парк стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а затем биосферным заповедником. Кроме того, сегодня здесь встречается немало животных, которые присущи австралийскому климату: королевские голуби. Какаду и тому подобное. Позже Комодо выбрали одним из 7 Новых чудес природы. Острова имеют вулканическое происхождение, а песок – коралловое. Есть несколько смотровых площадок с видами на море.

Посещать парк без местных гидов запрещено – дикие животные слишком опасны.

Драконы Комодо - животные национального парка Индонезии Фото из открытых источников

Национальный парк Фьордленд

Является крупнейшим в Новой Зеландии. Создан в 1952 году. Занимает площадь более 12 500 км. кв. Кроме того, на этой территории можно увидеть самые глубокие озера страны и горы, которые достигают в высоту в 2746 метров. Украшением парка также выступают живописные водопады: Браун, Боуэн и Стерлинг. С 1990 года парк включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Парк привлекает туристов своей флорой и фауной. Здесь можно увидеть экземпляры деревьев в возрасте до 800 лет и многочисленные болота с растительностью. На этой территории проживает самое большое количество птиц в Новой Зеландии. Есть редкие представители: какапо и такахе. А во фьордах обитают пингвины Виктории и морские котики.

Национальный парк Казиранга

Расположен в штате Ассам, Индия. Имеет статус парка с 1974 года, но был основан в начале XIX века. Сегодня это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Имеет площадь 688 км². Туристов сюда привлекают тропические леса, реки и луга. На этой территории пасутся слоны. Также популярным парк является благодаря крупнейшей в мире популяции однорогого носорога. И это далеко не все. Встречаются бенгальские тигры, болотные олени и сотни видов редких птиц.

Парк Казиранга в Индии Фото из открытых источников

Национальный парк Корковадо

Расположен на побережье Тихого океана, на полуострове Оса в Коста-Рике. Занимает площадь 42500 га. Эта территория покрыта дождевыми лесами. Кроме того, ее почти не коснулся человек. Парк основан в 1975 году. В нем одновременно существует по меньшей мере восемь экосистем.

Здесь растет 500 видов деревьев. Самым массивным является хлопковое дерево. Оно может достигать 3-х метров в диаметров и 70 в высоту. В Корковадо обитают более 10 тысяч видов насекомых. Основная популяция красных ара сосредоточена тоже здесь. Случается ядовитая змея кайсака, ягуары, обезьяны и броненосцы.

Национальный парк Галапагос

Расположен на территории одноименных островов, которыми управляет институт Национальных парков Эквадора. Почти всю площадь занимает национальный парк. С 1979 года это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но это не все. Позже вошел в мировую сеть биосферных заповедников благодаря своей уникальности.

Уникальная флора островов охватывает 500 видов эндемичных видов сосудистых растений. Также здесь водятся десятки птиц. Есть 42 вида пресмыкающихся, 15 видов млекопитающих и 79 рыб. Именно здесь живет известная галапагосская черепаха. Самым любимым местом туристов является Тортуга-Бей на острове Санта-Круз. Посещение парка сопровождается жесткими правилами для туристов.

Национальный парк Галапогос Фото из открытых источников

Национальный парк Йосемити

Расположен в штате Калифорния, США. Имеет площадь 3081 км². Большинство парка считается территорией дикой природы. В 1984 г. получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. С тех пор миллионы туристов каждый год приезжают посмотреть на скалы, водопады и реки с кристально чистой водой.

Самой известной достопримечательностью парка является долина Йосемити. Здесь можно увидеть скалу Эль Капитан высотой 2307 м над уровнем моря – один из самых популярных маршрутов для альпинистов. Не стоит забывать о многочисленных озерах и ледниках.

Национальный парк Арчес

Расположен в штате Юта, неподалеку от города Моаб. Имеет площадь 309 км². Статус национального парка предоставлен в 1971 году. Сюда приезжают, чтобы взглянуть на образование из песчаника. Это более 2000 природных арок, которые формировались много лет. Есть другие геологические формы выветривания тоже. Самая известная достопримечательность - "Стройная арка"

Национальный парк Крюгер

Расположен в ЮАР. Является составной частью пограничного парка Большой Лимпопо. Это один из крупнейших заповедников в мире. Его площадь равна территории современного Израиля. Здесь есть немало рек. В них живет более 2000 бегемотов. На территории парка также можно увидеть африканского боевого орла – размах его крыльев достигает 2,6 метра.

Встречаются огромные нильские крокодилы. Они охотятся на зебр, иногда взрослых львов. Встречаются также леопардовая черепаха. Именно на этой территории водится гремучая змея, чернокожая кобра и черная мамба.

Слоны в парке Крюгер, ЮАР Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о парках в Украине, в котором рассказывается об интересных местах для прогулок с семьей от Умани до Гомольшанских лесов в Харьковской области.

Также есть материал о штате Калифорния, где можно прочитать о стоимости перелета, самых интересных локациях и нюансах отдыха.