Гид открытыми странами Европы: Куда и на каких условиях могут попасть украинские туристы

Некоторые страны пропускают путешественников без ограничений, а другие – только при наличии СOVID-прививки

Фото из открытых источников

Пандемия коронавируса сильно повлияла на туристическую сферу. Многие страны были вынуждены закрыть свои границы, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Поэтому путешествия резко уменьшились, а об отпуске за границей на определенный период можно было забыть.

Летом 2021 года эпидемиологическая ситуация улучшилась. Для украинцев постепенно начали открывать границы. Но требования въезда в страны ЕС всюду разные. Что стоит знать о правилах пересечения границ сегодня и куда ехать уже сейчас, читайте далее в нашем материале.

Где можно просмотреть актуальные условия въезда

Сегодня есть куча вариантов, где можно пересмотреть правила пересечения границ. Лучший вариант для этого – официальная карта МИД Украины. По ссылке вы найдете последние важные новости о путешествиях. Также там есть интерактивная карта – достаточно лишь выбрать страну и нажать на нее. Затем вы сразу увидите необходимую информацию о правилах въезда и пересечения границ.

Также существуют другие полезные приложения, которые могут пригодиться туристам:

europa.eu - имеет вид карты с информацией относительно путешествий в страны ЕС.

Timatic 2.0 (IATA document requirements) – единая информационная система Международной Ассоциации Воздушного Транспорта IATA (International Air Transportation Association). Именно ею используют авиакомпании, чтобы проверить ваши билеты и документы перед посадкой в самолет.

IATA travel centre map - еще одна карта, но уже от IATA на основе данных из Timatic. Информация здесь преимущественно об ограничениях на полеты.

Напоследок, есть Traveldoc. aero. Это приложение от французской авиакомпании. Впрочем, самым удобным и полным является приложение от МИД Украины.

Интерактивная карта МИД Скриншот ZIK

Куда украинцы могут ехать уже сейчас без ограничений

Бельгия. Граждане Украины могут въезжать в Королевство независимо от цели поездка. Действуют типовые правила путешествий в безвизовом режиме. Нужно иметь вид на жительство, карточку резидента страны ЕС, подтверждение резервирования отеля и подтвердить финансовую состоятельность, полис медицинского страхования.

Если вы останетесь больше, чем на 48 часов, надо заполнять Passenger Locator Form (PLF).

Почему сюда. Здесь вы увидите поле сражений Фландрии - одной из линий Первой мировой войны, здания в Брюсселе, которые являются памятниками мирового наследия ЮНЕСКО и многие другие туристические локации.

Эстония. Режим въезда - свободный. Пересекать границу можно с любой целью до 19 сентября. Во время путешествий обязательно нужно заполнять коронавирусную декларацию.

Почему сюда. В Эстонию не обязательно лететь. Можно сэкономить и поехать на автобусе или собственном авто. В стране есть пляжные курорты, старинная архитектура и даже острова.

Испания. При въезде в страну не нужно иметь справки о вакцинации или негативных тестах. На граждан Украины не распространяются общие ограничения. Нужно лишь заблаговременно заполнять формуляр санитарного контроля на портале Минздрава Испании.

Почему сюда. Здесь есть куча курортов. Живописные бухты, пляжи, а также особая кухня делает страной особенной. На территории Испании вы сможете увидеть храмы, которые строят уже много веков, морские порты и многое другое.

Куда можно попасть с отрицательным тестом

Греция. Страна моря, курортов и архитектуры эллинских городов.

Германия. Мюнхен, Берлин, Гамбург - лишь несколько вариантов для первого путешествия. Кроме того, сюда можно долететь лишь за 20-30 евро.

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Дания. Обычно сюда едут, чтобы посмотреть на столицу – Копенгаген. Но не стоит ограничиваться только этим - вниманию туристов белые скалы Мён, музеи кораблей викингов и не только.

Италия. Предусмотрена самоизоляция на 5 дней для граждан Украины. В стране вы сможете увидеть религиозный очаг - Ватикан. Также будет возможность взглянуть на архитектуру Рима.

Кипр. Нужно проходить регистрацию на платформе CyprusFlightPass за 48 часов до вылета.

Люксембург. Дополнительных действий предпринимать не нужно. Вам необходимо лишь иметь отрицательный тест. Ехать сюда стоит, чтобы увидеть старые кварталы столицы и лесные ландшафты.

По состоянию на сегодня украинцы также могут путешествовать с ограничениями в такие страны:

Молдавия

Нидерланды

Северная Македония

Португалия

Румыния

Сербия

Франция

Есть также варианты путешествовать в Турцию, Швейцарию, Швецию, Словению, Боснию и Герцеговину, Черногорию и др. Стоит не забывать, что тест типа ПЦР должен быть сделан за 72 часа до пересечения границ, а на антиген – за 48 часов. Вакцинированные туристы тоже могут путешествовать в большинство этих стран.

Ледяной отель в Швеции Фото из открытых источников

Куда можно лишь вакцинированным

Некоторые страны сейчас требуют сертификаты о вакцинации. Их можно условно поделить на две группы. Первая – это та, куда пускают привитых Sinovac (CoronaVac). С ней туристы могут попасть в:

Австрию – здесь стоит посетить Вену и прогуляться бесплатно уникальными музеями и набережной Дуная;

Исландию – на этом острове вы увидите вулканы, гейзеры и термальные источники. Ландшафт тоже достоин внимания.

Также Это Финляндия, Норвегия и Словакия.

В то же время некоторые страны въезд разрешен только с вакцинами, которые признаны Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В настоящее время это BioNTech / Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria) и Johnson&Johnson (Janssen):

Польша;

Чехия;

Мальта.

Старый город в Варшаве Фото из открытых источников

Информация актуальна по состоянию на 16.09.2021. Режимы въезда для граждан Украины в будущем стоит проверять на официальной карте от МИД Украины.

Напоминаем, что ранее выходил материал о яхтинге как новый вид туризма, в котором подробно рассказывается об этом виде досуга, ценах на него и других тонкостях.

Также есть материал о самых интересных местах Варшавы от Королевского замка до Старого города куда могут уже сейчас попасть вакцинированы путешественники.