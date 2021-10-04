Гид по необычным достопримечательностям Брюсселя: Где найти статую Писающего мальчика и лучшие авто XIX века

Чем полезна Brussels card, особенности Атомиума и где еще прогуляться

Цветочный ковер в Брюсселе Фото из открытых источников

В столицах Европы есть немало интересных мест. В Берлине можно увидеть известные Бранденбургские ворота, телебашню или зоопарк. А в Варшаве - Королевский замок, площади XIII века и дворцы. Но есть особый город - он играет роль правительственного сердца всей европейской системы.

И это - Брюссель. Именно в нем заседает Европейский парламент. А его музеи, парки и дворцы точно не оставят равнодушными. Дорого ли сюда лететь, что смотреть и как сэкономить в Брюсселе, читайте далее в нашем материале.

Сколько стоит Авиа

По состоянию на сегодня в поисковой системе Skyscanner есть несколько предложений на декабрь.

Киев - Брюссель:

Самый дешевый рейс - 682 грн

Самый дорогой - 2635 грн;

Львов - Брюссель:

Самый дешевый - 837 грн;

Самый дорогой - 1767 грн.

Рейсов в обратном направлении пока почти нет. Они появятся позже. За путешествие туда-обратно нужно будет заплатить около 3000 грн.

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Авиа в Брюссель Скриншот ZIK

Как сохранить средства во время путешествия

Многие туристы приезжают в города Европы и не знают многих нюансов. Один из таких - как сэкономить деньги во время путешествия. Это можно сделать просто. Например, в Брюсселе достаточно приобрести Brussels Card. Она предоставляет любому туристу сразу несколько преимуществ:

49 музеев города можно посетить свободно;

есть скидки на другие туристические аттракции.

Также есть опция взять Brussels Card + public transport. Эта карта позволит передвигаться во всех видах публичного транспорта без дополнительной платы 24, 48 или 72 часа.

Самая меньшая стоимость – от 29 евро или 895 грн. Если вы берете эту карту, сэкономите около 15,5 евро или 478 грн.

Brussels card-варианты, которые можно приобрести Скриншот ZIK

Топ-10 необычных мест, которые стоит увидеть в Брюсселе

Атомиум. Это футуристическое сооружение. Оно расположено на Pl. de l'Atomium 1. Уже давно признано национальным бельгийским символом и достопримечательностью столицы. Построено в ХХ веке. По формой воспроизводит пространственное расположение атомов одной из аллотропных модификаций железа в виде увеличенной в 165 миллиардов раз кубической элементарной ячейки.

Высота сооружения – 102 м, а вес - 2400 тонн. Туристы могут увидеть 9 "атомов" в форме сфер диаметром 19 м. Их соединяют 20 труб, которые выполняют функции опор и коридоров с эскалаторами. В соответствии с замыслом авторов - Атомиум должен был символизировать научно-технический прогресс человечества, а 9 сфер представлять такое же количество бельгийских провинций. Сегодня памятник принимает посетителей в концертном и выставочном залах. Также есть сувенирный магазин и ресторан с панорамным видом на Брюссель.

Мини-Европа. Это парк, который расположен у подножия Атомиума. Здесь собраны самые известные архитектурные сооружение и памятники западноевропейских столиц. Масштаб 1/25. Можно увидеть около 350 зданий и 80 городов. Некоторые макеты стоили до 350 000 евро. Также есть анимации: поезд, мельницы, извержение Везувия. В конце маршрута можно увидеть интерактивную экспозицию "Душа Европы". В парке есть такие достопримечательности:

Церковь святого Марка в Загребе;

Пражские куранты Чехии;

Эйфелева башня в Париже;

Шпаерский собор в Германии.

И это лишь маленькая часть.

Мини-Европа в Брюсселе Фото из открытых источников

Мир поездов. Больше известен как Train World. Расположен на Place Princesse Elisabeth Brussels B-1030. Это музей железной дороги возле станции Схарбек. Открыт в 2015 году. Имеет площадь 8000 кв. м. Здесь можно увидеть 22 локомотива. Есть 1200 других объектов. Самые известные – это железнодорожный мост XIX века и локомотив Pays du Waes 1845 года. Этот поезд считается самым старым в континентальной Европе.

Парламентариум. Расположен на Pl. du Luxembourg 100, в комплексе зданий Европарламента. И именно это сооружение - первая причина ехать в Брюссель. Внутри вы сможете узнать все о функционировании Европейского парламента. Экскурсию наполняют мультимедийные пособия, панорамы и гиды на 24-х языках. Зайти сюда можно семь дней в неделю. Вход свободный, но визит нужно планировать онлайн.

Парламентариум в Брюсселе Фото из открытых источников

Музей естественных наук. Расположен на Rue Vautier / Vautierstraat 29, В-1000. Основан в 1846 году. Является частью Бельгийского королевского научно-исследовательского института естественных наук. Во всем мире музей известен залом динозавров – он является крупнейшим в мире. Тридцать фоссилий скелетов игуанодонов были найдены в поселке Берниссар, Бельгия.

Музей естественных наук в Брюсселе Фото из открытых источников

Парк Пятидесятилетия. Можно найти недалеко от площади Гран-Плас. Это популярное место для отдыха. Его украшением является уникальная Триумфальная арка. Здесь туристов ждут изысканные растения и ухоженные газоны. Собственно парк похож на сады Версаля во Франции.

Королевский дворец. Является официальной резиденцией бельгийского монарха. Ее можно увидеть в Брюссельском парке, в центре столицы. Королевская семья сюда наведывается довольно редко - она проживает в Лакенском дворце. Поэтому достопримечательность доступна туристам большую часть времени. Сооружение начали возводить еще в 1783 году. Сегодня это памятник архитектуры в стиле неоклассицизма.

Королевский музей армии. Расположен в парке Пятидесятилетия. В музее хранится одна из крупнейших коллекций в мире. Здесь можно увидеть около ста тысяч разнообразных предметов: макеты, формы, документы. Есть раздел оружия и доспехов Средневековья, коллекция о Наполеоне и Французской империи, а также бельгийской армии с 1831 до 1914 гг. Не стоит обходить мечи и предметы времен Первой и Второй мировых войн.

Королевский музей армии в Брюсселе Фото из открытых источников

Музей города Брюсселя. Можно увидеть на большой площади Брюсселя напротив ратуши в доме, который зовется "Дом короля". Посвящен историческому наследию города и его развития. В экспозиции есть картины, скульптуры, гравюры. Особенным предстает макет средневекового Брюсселя. В одном из залов есть коллекция из 750 исторических костюмов.

Музей Брюсселя Фото из открытых источников

Музей "Автомир". Расположен в парке Пятидесятилетия. Является одним из самых интересных музеев такого типа в Европе. Здесь вы найдете более 300 автомобилей: от легковых до грузовых. Есть также мотоциклы. Экспонаты датируются еще с 1896 года.

Музей "Автомир" Фото из открытых источников

Куда еще стоит заглянуть

Маннекен Пис. Это еще одна известная достопримечательность города. Является символом современного Брюсселя. Предстает перед туристами как статуя-фонтан в виде нагого мальчика, писающего в бассейн. Ее можно увидеть рядом с центральной площадью города Гран-Плас.

Сад Мон-дез-Ар. Расположен недалеко от Брюссельского парка. Это городской комплекс и историческая достопримечательность центра города. Создана в ХХ веке. В нее также входят Национальный архив Бельгии и Королевская библиотека. Здесь есть немало фонтанов, каскадные лестницы и много интересного.

Лакенский дворец. Это дворец-резиденция бельгийской семьи в одноименном районе города. Сооружение возвели в конце ХVIII века в стиле классицизма. Некоторое время здесь жил король Нидерландов – в 1815-1830 годах. После революции все изменилось. Дворец стал резиденцией бельгийского короля Леопольда І. Именно его сын расширил здание и построил известные парковые оранжереи Лакена.

Лакенский дворец Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Вене, в котором повествуется о вариантах аренды жилья и лучших бесплатных музеях, в которых будет возможность ознакомиться с современным искусством, историей денег и не только.

Также есть материал о Мюнхене, где можно прочитать об особенностях Королевской площади, Английском саде и других местах для отдыха на природе.