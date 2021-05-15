Гид по Каменец-Подольскому: Какие достопримечательности сделают отдых в городе не хуже, чем за рубежом

Каменец-Подольский – уголок Украины, где есть все: стены, крепости, армянские колодцы и деревянные церкви

Каменец - Подольская крепость в Хмельницкой области с высоты птичьего полета Фото из открытых источников

Хмельницкая область – это средоточие крепостей, уникальных пещер и просто сложной истории Украины. Каждый год она манит туристов отовсюду, словно магнит. Но куда стоит податься в первую очередь? Можно попробовать Каменец-Подольский.

Это город-крепость с долгой историей. Им правили украинцы, турки и поляки. Некоторое время он был административным центром Подолья. А достопримечательностей в нем не перечислишь – от уникальных церквей до старинных врат. Как сюда доехать, сколько это стоит и на что посмотреть, читайте далее в нашем материале.

Как доехать и сколько стоит

Самый удобный транспорт – это автобус. Цена билетов в Каменец из Киева колеблется в среднем от 380 до 500 грн. Время в пути – от 7 до 9 часов. Если ехать из Львова – почти такая же цена.

Альтернатива автобусам – поезд 769 К. Время в пути почти тот же, но цена приятнее – 184 грн. Это поезд с вагонами нескольких типов: "Интерсити" второго класса, купе и плацкарт.

Поезд 769К - "Подольский экспресс" Фото из открытых источников

Каменец-Подольская крепость – начало путешествия

Именно ради этой достопримечательности путешественники отовсюду берут билеты в город Каменец-Подольск. Пока неизвестно когда возвели крепость. Археологические исследования указывают на XII век. В то же время первые упоминания датируют аж 1374-м годом.

Это единственный образец нидерландской школы архитектуры в Украине. Твердыню разделяют на две части. Первая – это Старый замок площадью около 1,5 гектара вместе с пристройками. Он окружен высокими стенами и имеет 11 башен. Также есть новый замок. Он имеет форму трапеция и с валами составляет площадь около 3 гектаров.

Адрес: ул. Замковая, 1, г. Каменец-Подольский.

Замковый мост

Является памятником архитектуры общегосударственного значения. Соединяет Старый город и крепость на мысе. В народе его давно называют турецким. Впервые мост упоминается в документах 1494 г. Предполагают, что его построили римляне в начале II века. Также есть версия, что на нем когда-то казнили украинского гетмана Юрия Хмельницкого.

Сегодня мост перед туристами выглядит как сплошная каменная стена. Вместе с башнями его длина составляет 114 метров. Высота – около 24-28 метров. Основой моста выступает известняковая скала между полуостровом и замковым мысом. В ней пробит канал для пропуска воды. На вид это обычное арочное отверстие шириной 5-6 м. Благодаря этому образовался водопад Круча. С обеих сторон моста есть каменные ступени XIX века в долину Смотрича.

Адрес: ул. Замковая, 1.

Замковый мост в Каменке Фото из открытых источников

Музей миниатюр "Замки Украины"

Открыли недавно. В 2017 году он начал работать в тестовом режиме. Впоследствии – на постоянной основе. Здесь можно увидеть макеты замков Западной и Южной Украины. Их изготавливали вручную из пластика, а затем покрывали специальной краской. Такая процедура длилась от 2 до 4 месяцев. Больше всего времени заняло изготовление Каменец-Подольской крепости. Также на территории музея есть миниатюры таких твердынь:

Белгород-Днестровская крепость в Одесской области;

Дворец Шенборнов в Закарпатье;

Меджибожская крепость в Хмельницкой области.

И это далеко не все, что здесь можно увидеть. Все макеты имеют масштаб 1:40 или 1:50. Вход в музей стоит 40 грн для взрослых. График работы: с 9 утра до 9 вечера.

Адрес: ул. Старобульварная, 10.

Как выглядят замки в миниатюре Фото из открытых источников

Дом польского магистрата

Именно так называют ратушу в Каменце-Подольском. Считается, что она сперва была деревянная. Потом стала каменной. До 1793 года в ней заседал польский и украинский магистрат. Ратушу можно увидеть в центре старого города. Она имеет две части – дом совета и шестиярусную часовую башню. До пожара 1616 г. Эти элементы стояли отдельно.

В XVIII в. провели реконструкцию. Теперь на ратуше можно увидеть герб Подолья – солнце. Углы башен украшены рустовкой. Балконы имеют опоры в форме кронштейнов и украшены балюстрадой. Кроме того, раньше часы ратуши имели два колокола. Их в 1753 г. отлил из серебра и меди львовский мастер Теодор Полянский. Один из них до сих пор бьет в городе каждый час, другой – хранится в Каменец-Подольском музее.

Адрес: площадь Польский рынок, 1.

Ратуша или дом польского магистрата в Каменце-Подольском Фото из открытых источников

Крестовоздвиженская церковь

Расположена под стенами Старой крепости – на прибрежной полосе реки Смотрич. По преданию, эту православную церковь основал гетман Петр Конашевич-Сагайдачный. Проезжая здесь после Хотинской битвы 1621 г., он подумал, что защитная сила крепости станет крепче благодаря новой святыни.

На планах 1672 года была обозначена православная церковь. Во время правления турок ее уничтожили. Только в 1799 начали строить новый однобаневый храм. За 2 года его освятили. В ХХ в. провели реконструкцию. Во времена СССР внутри работал кинотеатр. Сегодня можно увидеть трисрубную церковь с колокольней 1863 г. Есть два входа. Имеет типичные архитектурные черты Подольского деревянного строительства.

Адрес: ул. Карвасары.

Крестовоздвиженская церковь в Каменце Фото из открытых источников

Армянская колокольня

Расположена в армянском квартале города. Также известна как колокольня святого Степаноса. Раньше была частью собора, который не дошел до наших дней. Некоторое время в ней находилась икона армянской Богородицы, которую очень почитали католики и православные. По состоянию на сегодня точная дата строительства не известна. Только знают, что возведение колокольни завершили к 1565 г. Одновременно с церковью выполняла оборонительные функции.

В период турецкого господства колокольню и церковь повредили. Это произошло во времена двух мировых войн в ХХ веке. В 1958 г. колокольню восстановили и превратили ее в памятник общегосударственного значения. Внутри до сих пор есть остатки живописи, который датируют не позднее XVIII века. А наружу можно увидеть пятиэтажное каменное здание с пирамидальной крышей и небольшими башнями на углах.

Адрес: ул. Пятницкая, 11.

Армянская колокольня Фото из открытых источников

Башня Стефана Батория

Также известна как королевская или Кушнирская. Она является самой мощной из всех в городе. Это памятник архитектуры национального значения. Башню построили в XIII веке на месте городских ворот. Сначала имела лишь эллиптическую форму, но потом пристроили прямоугольный объект. Ранее она должна была защищать часть полуострова, созданную петлей р. Смотрич. До наших времен дошли обрамления дверей, окон, а также карнизы.

Адрес: Старопочтовый спуск.

Башня Стефания Батория Фото из открытых источников

Русские ворота

Расположена в овраге реки Смотрич. Вместе с башнями и укрепления является комплексом сооружений XV в. Точная дата постройки памятников неизвестна. Ранее фортификационные сооружения имели четыре оборонительные башни и стены длиной более 200 метров. В комплекс также входили шлюзы. В XVIII в. все восстанавливали. Последний король польский и великий князь литовский Станислав Август II Понятовский пожертвовал на реставрацию немало средств. К XIX в. ворота потеряли свое оборонное значение. До нашего времени дошли такие элементы комплекса:

Сторожевая башня – расположена на скале высотой 12. Каменная и круглая в плане. Ее диаметр – 7 метров, толщина стен – 1 м. У нее сохранились фрагменты стены вдоль скалы. С двух сторон от башни идут оборонительные стены города;

Привратная башня Русских ворот – имеет форму круга диаметром 6,6 метра. Имеет два входа и четыре яруса. Толщина стен – 1,1 м.

Надвратная башня прямоугольная в плане. Ее северный фасад облицован белыми плитами. Над воротами есть каменная плита с гербом Польши.

Также уцелела прибрежная башня. Она расположена на расстоянии 24-х метров от надвратной. Раньше была пятиярусной. Верх и прикрытия не сохранились.

Адрес: ул. Русская.

Руська брама Фото из открытых источников

Турецкий Бастион

Является еще одним оборонительным сооружением в микрорайоне Старого города. Это памятник архитектуры национального значения. Ранее Бастион входил в систему северо-западных укреплений Каменца. Имеет квадратный план со стороной более 35 метров и четыре прогона. Высота бастиона колеблется от 9 до 11 метров. Укрепление реконструировали турки и немецкие инженеры. В ХХ веке провели консервационные работы.

Адрес: ул. Кузнечная, 6.

Турецкий Бастион в Каменце-Подольском Фото из открытых источников

Куда еще стоит заглянуть

Подольские Товтры – это национальный парк площадью 291 316 га. Здесь можно увидеть более 60 видов краснокнижных растений, животный мир, Смотрицкий каньон, пещеры и многое другое.

Подольские Товтры-национальный природный парк Фото из открытых источников

Армянский колодец – памятник архитектуры в центре Старого города. Считается, что его подземную часть выбили в сплошной скале местные армяне в XVII веке. Позже над колодцем построили барочный восьмигранный павильон.

Армянский колодец Фото из открытых источников

Алекандро-Невский православный собор – еще один памятник архитектуры в неовизантийском стиле. Построен в 1893 году.

Александро-Невский православный собор Фото из открытых источников

Новоплановский мост – когда-то звали "новым". Был заложен еще в 1864 г. Во время Второй мировой войны его взорвали. Потом восстановили. Имеет длину 136 метров и стоит на 6 каменных быках (промежуточных опорах, – ред.). Рядом есть водопад, где безымянный ручей падает с высоты 27 м.

Новоплановский мост в Каменце-Подольском Фото из открытых источников

Напоследок, если вы обожаете экстремальный отдых, то стоит заглянуть на мост "бегущая Лань". Здесь можно прыгнуть с веревкой вниз и получить новые впечатления.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Хмельницком, в котором рассказывается о музеях города, особенностях гостиницы "Петербургский" и других достопримечательностях.

Также есть материал о Хмельницкой области, где можно подробнее прочитать о Смотричском каньоне, Меджибожском замке и пещере Атлантиде.