Гид по бесплатным музеям Вены, или Как прикоснуться к искусству с минимумом затрат

Где можно не платить, как жить дешевле и найти лучшие места

Вена-столица Австрии Фото из открытых источников

Вена – столица и "сердце" Австрии. Многие музыканты называли город собственным домом. Это Бетховен, Моцарт и не только. "Город музыки" – именно под таким названием известно это поселение во всем мире.

Уютные улочки, архитектура, мостики над Дунаем создают уникальный город. Самыми интересными для туристов в Вене будут музеи. И многие из них имеют свободный вход. Так что стоит знать при путешествии сюда и где искать лучшие экспонаты, читайте далее в нашем материале.

Сколько стоит долететь и как лучше арендовать жилье

Обычно билеты в Вену стоят немного. Как правило, это 600-1500 грн в одну сторону из Киева. Если искать авиа на октябрь, то самая низкая стоимость – это 635 грн. В то же время перелет обратно в Украину будет дороже. Средняя цена 1200-1500 грн. Самая высокая стоимость – это 1904 грн. Поэтому нужно рассчитывать на 2000 грн за трансфер в обе стороны.

Жилье в Вене не проблема. Его стоит арендовать подальше от исторического центра. Так вы сэкономите минимум 600-700 грн. Средняя цена апартаментов в Вене – 1100-1500 грн за сутки. В то же время по принципу "подальше от центра" ночь будет стоить всего 409 грн.

Жилье в Вене Скриншот ZIK

Что стоит знать о музеях

В Вене местные гордятся собственными музеями. Поэтому довольно часто их можно посещать бесплатно. Условно заведения со свободным входом разделяют на три категории:

Музеи, которые разрешено посещать лицам до 19 лет;

Музеи, где вход всегда свободный.

Музеи, куда можно посетить бесплатно только в первое воскресенье каждого месяца.

Если вы хотите полететь в Вену только ради музеев, то лучше запланировать это на 3 октября или 7 ноября. Таким образом Вы сможете посетить больше.

Куда можно пойти, если мне до 19 лет

Галерея Альбертина. Это художественный музей. Он расположен Albertinaplatz, 1. Внутри хранятся более 60 тысяч рисунков различных художников и сотни тысяч гравюр. Коллекция охватывает период от XV века до современности. Основателем собрания был герцог Альберт Саксон-Тешенский, младший сын польского короля Августа III.

Музей назван в его честь. В нем можно увидеть работы выдающихся итальянских мастеров: Рафаэля Санти, Микеланджело и не только. Есть ряд рисунков немецких художников эпохи Возрождения. Открыт для туристов ежедневно.

Галерея Альбертина Фото из открытых источников

Венский военно-исторический музей. Расположен на Arsenal, 1. Посвящен военной истории Австрии от XVI в. до 1945 года. Здесь есть большое собрание бронзовых пушек. Учреждение претендует на звание крупнейшего военно-исторического музея в мире.

Построен в XIX веке. Автором проекта был датский архитектор Феофил ван Хансен. Внутри есть несколько тематических залов. Действуют такие выставки:

Мария Терезия;

Наполеоновские войны;

Франц Иосиф I;

Сараевское убийство.

Учреждение работает ежедневно.

Венский военно-исторический музей Фото из открытых источников

Музей современного искусства. Больше известен как MUMOK. Расположен на Museumplatz, 1. Берет свое начало еще со второй половины ХХ века. Первыми в коллекцию попали выдающегося испанского и французского художника Пабло Пикассо, а также других немецких мастеров: Герхарда Рихтера, Йозефа Бойса и других. Сегодня экспонаты музея насчитывают более 9000 экспонатов. Преимущественно они охватывают современное искусство. Посещать музей можно во все дни, кроме понедельника.

Театральный музей. Расположен на Lobkowitzpl. 2 Создан на базе Австрийской Национальной библиотеки. Поэтому некоторые коллекции внутри охватывают даже XVII век. В музее вы увидите 600 театральных костюмов разных эпох, декораций и тому подобное. Есть фотографии известных режиссеров. Достойна внимания и библиотека, где собрано 80 тысяч книг на театральную тематику. Не обходите коллекцию марионеток тоже.

Театральный музей в Вене Фото из открытых источников

Венский музей на Карлсплатц. Посвящен истории города. На самом деле это группа музеев. В нем вы узнаете о небольших поселениях, австрийском искусстве и многом другом. Некоторые достопримечательности восходят к временам неолита. Сейчас временно закрыт. Впрочем, вскоре его планируют открыть после реконструкции.

Напоследок, лица до 19 лет могут посетить еще:

Музей естествознания;

Технический музей Вены;

Австрийскую национальную библиотеку.

Венский музей на Карлзплатц Фото из открытых источников

Какие места можно посетить взрослым

В любое время взрослые могут попасть точно не везде. Таких учреждений немного, но они есть. Вот несколько идей, куда можно отправиться:

Музей Денег. Расположен на Otto-Wagner-Platz 3. Создан при Национальном банке Австрии – одном из старейших учреждений в стране. Его история берет начало еще с правления династии Габсбургов. Первое здание банка появилось в 1823 году. Современное сооружение возвели в ХХ веке. В коллекции хранятся кельтские, персидские и другие монеты. Здесь можно увидеть деньги почти всех народов мира. Центральной в композиции перед туристами предстает европейская монета весом 31 кг.

Монета весом 31 кг Фото из открытых источников

МУСА. Полное название – MUSA Museum Start Gallery Artothek. Это музей – выставочный зал на Felderstrasse 6-8. Именно здесь начинают карьеру молодые художники Австрии. Художники демонстрируют свои работы на выставках. МУСА берет на себя обязанности популяризировать произведения начинающих художников. Вход сюда всегда бесплатный.

Напоследок, Музей пожарного дела тоже обычно открыт для всех желающих. Впрочем, пока он временно не принимает посетителей.

Что посетить в первое воскресенье месяца

Попасть в Вену в этот день гораздо лучше, чем в другие. В воскресенье вы сможете посетить еще больше музеев. Обычно туристам доступны:

Венский музей на Карлсплатц;

Вилла Гермес – дворец в бывшем охотничьем районе семьи Габсбургов;

Римский музей;

Венский военно-исторический музей;

Музей часов;

Музей Пратера.

Вилла Гермес в Австрии Фото из открытых источников

Стоит отметить, что это далеко не весь список. Больше информации можно найти на официальном туристическом портале Вены по ссылке.

Напоминаем, что ранее выходил материал о дворцах Европы, в котором рассказывается о месте рождения выдающихся прусских императоров и других известных лиц.

Также есть материал о Берлине, где можно прочитать о нюансах путешествия в город и самых интересных достопримечательностях: телебашне, Музейном острове и не только.