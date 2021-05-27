Где жили скифы и писал стихи Шевченко: Топ парков Украины для отдыха в выходные

Топ малоизвестных парков Украины от Харькова до Херсона

Парк "Киото" в Киеве Фото из открытых источников

Обычно летом есть немало вариантов для путешествий. Можно поехать на море или отдыхать в длительных походах в горы. Но иногда хочется попутешествовать совсем ненадолго - день или два.

Поэтому можно попробовать посещать парки. Во многих из них есть не только редкие растения или деревья, но и археологические памятники, старинные здания и не только. Поэтому какие парки Украины стоит посетить, читайте далее в нашем материале.

Парк "Киото"

В Киеве интересные места есть не только на правом берегу Днепра. Многие из них можно увидеть на левом. Одно из таких – это парк "Киото". Этот уголок называют "Японией в столице". Он расположен в Деснянском районе. Простирается между станциями метро "Черниговская" и "Лесная". В парке есть сад камней. Здесь растут вековые сосны и японские клены. В 2011 году высадили аллею сакур японских вишен.

С 2015 года парк постепенно реконструируют. Появляются новые дорожки, обновляющие освещение. Несколько лет назад создали гравийный сад в японском стиле с сухим озером. Посреди водоема стоят два камня, Соединенные мостиком. Рядом есть беседка. В озере живут красные рыбки.

Парк партизанской славы

Расположен на левом берегу в Киеве между улицами Славгородской и Тростянецкой. Это Дарницкий район. Парк создали в 1970 году. Его самой известной туристической аттракцией является мемориальная зона. В ней можно увидеть партизанский арсенал с землянками и костер. Именно здесь часто проводят митинги и разнообразные культурные мероприятия.

На аллеях парка установлены скульптурные композиции из дерева. Есть декоративный бассейн, тропа здоровья и целый городок аттракционов. Все это можно увидеть на площади более 100 гектаров. В парке растут сосны, клены, березы, дубы и липы. Всего около 36 различных видов. На озерах в лесу живут разные водоплавающие птицы. В парке также гуляет немало белочек.

Парк Партизанской славы в Киеве Фото из открытых источников

Корсунь-Шевченковский парк

Это памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Его заложили в 1782 году для польского князя Станислава Понятовского. Памятник создавали в стиле английских пейзажных парков. Сначала появились оранжереи, виноградники и плантации шелковицы. Потом построили дворец.

В 1799 парк приобрел русский царь Павел I и подарил князю П. В. Лопухину. За период его владения появились новые редкие породы деревьев, мраморные статуи и мостики. Сегодня парк занимает территорию более 100 га. Его можно увидеть на 3-х островах и правом берегу реки Роси. Здесь растут сосны возрастом более 200 лет, дубы, липы ели и гинкго. Также есть музей Корсунь-Шевченковской битвы. Напоследок, в парке можно увидеть каштан Шевченко – именно под ним выдающийся украинский поэт часто писал стихи и картины.

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Гомольшанские леса

Расположен в Змиевском районе Харьковской области в долине рек Северский Донец и Гомольша. Основан в 2004 году. Имеет площадь 14314,8 га. На уникальность ландшафтов здесь начали обращать внимание еще во времена последнего русского царя Петра I. В ХVIII веке подписали указ об утверждении "заповедной Корабельной рощи".

В 1970-х годах здесь основали "Гомольшанскую лесную дачу". Рядом с ней возведены базы отдыха. В настоящее время в национальном парке встречается более сотни видов редких растений. До нашего времени сохранились 500 га 150-летней дубравы. Здесь можно увидеть один из самых старых дубов на территории Украины – ему аж 600 лет.

В парке также есть немало археологических памятников. Это поселение бронзовой эпохи городища скифов и не только. Самым ценным является Большегомольшанское городище, обнесенное земляным валом с курганным могильником. Всего здесь более тысячи памятников скифского времени VI-III вв. до н. э.

Гомольшанские леса на Харьковщине Фото из открытых источников

Белокриницкий дендропарк

Расположен в с. Белокриница Кременецкого района в Тернопольской области. Имеет площадь 16 гектаров. Это памятник садово-паркового искусства местного значения. Основан во 2-й половине XIX века. Исторических данных о парке не сохранилось – большинство архивных материалов сожгли в 1920 году.

Под конец XIX в. начали масштабную реконструкцию. Разбили сети дорог аллейного типа. Теперь в дендропарке можно увидеть 450 видов различных деревьев и кустарников. Это липы, березы, куртины и другие. На территории есть два живописных пруда.

Белокриницкий дендропарк на Тернопольщине Фото из открытых источников

Национальный парк "Верхнее Побужье"

Это спроектированный национальный природный парк. Основан в 2013 году. Охватывает несколько районов области: Летичевский, Староконстантиновский, Деражнянский и Хмельницкий. Его можно увидеть в верхней части реки Южный Буг.

Создан с целью сохранения флоры и фауны Подольской возвышенности. Сейчас под охраной 19 видов растений, которые занесены в Красную книгу Украины. Почти два десятка представителей фауны занесены в Европейский Красный список.

Часть парка " верхнее Побужье" Фото из открытых источников

Национальный природный парк "Каменская Сечь"

Это еще один новый парк. Расположен на территории Бериславского района Херсонской области. Основан только в 2019 году. Имеет площадь 12261, 14 гектара. Парк создали на основе двух балок – Милевской и Каменской. Акватория Каховского водохранилища также входит в его часть.

Флора здесь очень разнообразна. В частности, можно увидеть 500 видов сосудистых растений, 46 из них-особо ценные. 19 занесены в Красную книгу Украины: это горицвет, несколько видов ковыля и тому подобное. Животный мир представлен редкими видами беспозвоночных и насекомых. Парк также имеет уникальное историческое значение - раньше здесь была казацкая Каменская Сечь. Также есть курган-майдан.

Национальный природный парк " Каменская Сечь" Фото из открытых источников

Какие еще парки можно посетить

Природный заповедник "Древлянский". Расположен в Народичском районе Житомирской области. Именно здесь сосредоточена вся красота украинского Полесья. Здесь можно увидеть голубые озера и дремучие леса. Особым является влияние Чернобыльской катастрофы на эту местность – АЭС расположена неподалеку.

Природный заповедник "Древлянский" на Житомирщине Фото из открытых источников

Парк Тростянец. Расположен в поселке Тростянец Ичнянского района в Черниговской области. Основан в XIX веке. Экзотические виды саженцев сюда завозили из Риги, Парижа, Санкт-Петербурга. Сейчас парк имеет площадь 207,7 гектаров. До нашего времени сохранилось несколько флигелей основателя – Ивана Скоропадского. Именно он был Дедом последнего гетмана Украины - Павла.

Парк "Тростянец" в Черниговской области Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о других национальных парках Украины, в котором подробно рассказывается о Дунайском биосферном заповеднике, "Сколевских Бескидах" и "Белобережье Святослава".

Также есть материал о водопадах Украины, где можно прочитать о самых интересных водопадах страны: от Умани и Харькова до Одессы и Винницы.