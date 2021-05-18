Где увидеть картины Пикассо, найти мины или собственноручно порулить реками: Топ самых интересных музеев Украины

От Киевского музея одной улицы до подводных экспонатов в Малине

Мотоцикл в подводном музее в Малине Житомирской области Фото из открытых источников

18 мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Украину тоже не обходит эта дата – в некоторых регионах сегодня разрешили бесплатно взглянуть на экспонаты и узнать больше об истории и не только. В стране также есть немало довольно интересных музеев.

И это не только места, где можно увидеть старинные орудия труда. Иногда в зданиях хранятся выдающиеся произведения таких художников как Пабло Пикассо или Библии XVI века. А кое-где в них можно менять русла рек или даже погружаться, чтобы посмотреть на необычные экспонаты. О самых интересных музеях Украины, читайте далее в нашем материале.

Национальный художественный музей Украины

Расположен на Печерске в Киеве. Он является одним из старейших и крупнейших в Украине. Его основали 1 августа 1899 года. Средства на это выделило правительство Российской империи. Музейную коллекцию создали на основе пожертвований украинских меценатов Терещенко и археологов В. Хвойки и Н. Беляшевского. В начале ХХІ в. фонды насчитывали 40 тысяч экспонатов.

Внутри хранится коллекция произведений украинской живописи и иконописи периодом ХІІ–ХХ века. Здесь можно увидеть работы авангарда, соцреализма и андерграунда. В музее есть собрание старопечатных книг и графиков. Внутри хранятся работы известных украинских живописцев: Александра Мурашко, Николая Пимоненко и Федора Кричевского. Музей работает с 10 утра до 6 и 7 вечера во все дни, кроме понедельника.

Адрес: ул. Грушевского, 6.

Музей воды в Киеве

Также известен как водно-информационный центр. Он размещен в восстановленных сооружениях первого киевского централизованного водопровода. Их возвели в 1872–1876 годах. Восстановили в 2003 году. Одна из водонапорных башен имеет высоту 29 м. В соседней расположен сам центр. Основную экспозицию можно увидеть в помещении бывшего подземного резервуара.

Она знакомит посетителей с круговоротом воды в природе. Имеет признаки технической выставки, аквапарка и музея одновременно. Здесь можно не только узнать, как рационально использовать воду в быту, но и совершить путешествие по канализационным коллектором к Бортнической станции аэрации. В музее рассказывается о создании централизованного водопровода тоже. Есть чугунные и керамические трубы еще XVIII в. Здесь можно наблюдать за зарождением гейзеров и менять русла рек на макетах. Музей работает с 10 утра до четырех вечера в будни и до пяти – в выходные. Входной билет стоит 80 грн.

Адрес: ул. М. Грушевского, 1В.

Экспонаты Музея воды в Киеве find-way.com.ua

Музей одной улицы в Киеве

Открыт в 1991 году. Расположен на Андреевском спуске и посвящен его истории. В нескольких залах собрано немало старинных предметов: это книги, документы, одежда и даже мебель. Вещи рассказывают об исторических событиях, которые связаны с русскими и украинскими писателями, деятелями, скульпторами: М. Булгакова, Г. Тютюнника, Ф. Красицкого, И. Кавалеридзе. Внутри постоянно проводят художественные и документальные выставки. Музей работает ежедневно с 12:00 до 18:00, кроме вторника. Входной билет стоит 50 грн.

Адрес: Андреевский спуск, 2б.

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Музей одной улицы на Андреевском спуске Фото из открытых источников

Львовский музей истории религии

Это учреждение культуры. В нем коллекции освещают историю национальных и мировых религий. Охватывается также деятельность церковных организаций. Экспозицию можно увидеть в здании Доминиканского монастыря ХІV–XVIII века. Костел проектировал австрийский инженер Ян де Витте. Это один из лучших образцов архитектуры в стиле барокко.

Экспозиция имеет несколько тематических разделов. Это "Армянская церковь", "Ислам", "Раннее христианство", и тому подобное. Всего в фондах насчитывается более 50 тысяч экспонатов. Они имеют культовую, историческую и художественную стоимость. Одними из лучших являются большой сборник икон ХVI–XIX века, Острожская Библия 1581 года и Реликварий. Ежегодно внутри проводят международные научные конференции. Музей работает с 10:00 до 18:00 во все дни, кроме понедельника. Стоимость билетов нужно уточнять на официальном сайте.

Адрес: пл. Музейная, 1.

Монастырь Львовского музея истории религии Фото из открытых источников

Одесский музей западного и восточного искусства

Является одним из лучших художественных музеев. Основан на базе частных коллекций. Материалы дополняли поступления из Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитажа, Киевского музея западного и восточного искусства. Здание, где хранятся экспонаты, имеет стиль эклектики. Его построил в 1856–1858 годах представитель известной архитектурной династии в Одессе Людвиг Оттон.

Сейчас в вестибюле можно увидеть лестницу из мрамора. Интерьер отличается лепным декором и резьбой. В одном из отделов музея можно увидеть картины западноевропейских мастеров ХVI–ХХ века. Здесь хранятся произведения художников Франса Галса и Хендрика Момерса из Голландии, Хосе де Рибери и Бернардо Строцци из Италии, и тому подобное. Также есть картины из Китая, Индии и Тибета.

Адрес: ул. Пушкинская, 9.

Как выглядит внутри Одесский музей западного и восточного искусства Фото из открытых источников

Одесский археологический музей

Является одним из старейших в Украине. Основан в 1825 году по разрешению российского императора Александра І. Сегодня фонд музея насчитывает более 170 тысяч экспонатов. Это крупнейшие археологические сборники юга страны. Внутри также можно увидеть коллекции древностей Древнего Египта, Италии, Греции и Кипра.

Жемчужиной музея являются античные вазы – их около 800 экземпляров. Здесь хранится античная скульптура, стекло и терракоты. В фондах можно увидеть 55 000 экспонатов, которые касаются нумизматики. Есть сборники, связанные со скифской культурой и эпохой бронзы. Музей работает с 10:00 до 17:00. Понедельник – выходной.

Адрес: ул. Ланжероновская, 4.

Одесский археологический музей Фото из открытых источников

Пархомовский художественный музей

Расположен в Харьковской области. Основан в 1955 году. Сейчас его коллекция насчитывает около 3-х тысяч экспонатов, которые охватывают графику, живопись, скульптуру и археологию. Также есть отделы, посвященные иконописи. Экспозиция размещена в десятках залов.

Внутри можно увидеть работы таких выдающихся российский и украинских художников – Тараса Шевченко, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Александра Бенуа, и тому подобное. Также есть картины, которые дарили сами художники. В музее также есть сборник памятников зарубежного искусства – из Индии, Японии и Китая. Напоследок, здесь можно увидеть работы французского и итальянского художника Пабло Пикассо. Музей работает с 8:00 до 16:00.

Адрес: с. Пархомовка, Харьковская область.

Пархомовский художественный музей на Харьковщине Фото из открытых источников

Подводный музей в Житомирской области

Расположен в городке Малин. Основан в 2011 году активистами для опытных дайверов и начинающих. Экспонаты можно увидеть на глубине 15 метров. На дне карьера есть авто, мотоцикл, макеты польских водных мин, ракета и даже несколько оригинальных статуй. Температура воды преимущественно 4–6 °C. Лучшее время для посещения – с января по июнь. Стоимость посещения стоит уточнять на официальных страницах в социальных сетях.

Адрес: г. Малин Житомирской области.

Пушка в подводном музее в Малине Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о военных музеях Украины, где рассказывается о лесах партизанской славы и не только.

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