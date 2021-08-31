Где согреться осенью: Топ пляжей Европы, куда можно поехать почти в любое время года

Особенности курортов Греции и спрятанные места Хорватии

Золотой Рог в Хорватии Фото из открытых источников

Уже через несколько дней наступит осень. Теплых дней станет меньше. В то же время дожди и серые облака будут нависать над городами Украины чаще. В такую пору обычно хочется отправиться куда-нибудь к морю – туда, где можно согреться.

И если вы не знаете куда поехать, попробуйте Европу. Именно там можно найти немало интересных пляжей. Они согреют не только морем рядом, но и пейзажами вокруг. На каких пляжах Европы можно отдохнуть этой осенью, читайте далее в нашем материале.

Золотой Рог

Это морская коса, расположенная на острове Брач, всего в 2 километрах к востоку от города Бол в Хорватии. Здесь вы сможете отдохнуть на берегах Адриатического моря. Природа тоже довольно интересна – рельеф состоит преимущественно из белого галечного пляжа, а остальное занимает роща из средиземноморских сосен. Море в этом месте бывает холодным – это обусловлено течением пролива, где расположен мыс Златни Рат.

Пляж вдоль косы простирается на целых 634 метра. Впрочем, течения, приливы и ветер может это менять. Кроме того, здесь будет возможность не только позагорать. Благодаря собственной аутентичности пляж является популярным местом отдыха среди туристов. Досуга тоже хватает: серфинг, дайвинг, водные лыжи.

Пасяча

Расположен на юге Хорватии. В отличие от предыдущего не является таким известным. Его можно найти в небольшом городке Поповичи. Пляж спрятан между скал. Чтобы до него добраться, нужно спуститься по крутым ступеням.

Людей здесь обычно не очень много. Поэтому в этом месте часто встречаются молодые пары и просто романтики. На пляже вы увидите гальку. А море здесь всегда чистое и ждет путешественников в течение всего года.

Пляж Пасяча Фото из открытых источников

Камилу

Полное название – "Прайа ду Камилу". Расположен в Португалии, недалеко от города Лагос. Пляж совсем небольшой, но довольно известный. Популярным его уже давно сделали интересные известняковые образования. К тому же у берега есть немало скал-островков.

Именно с них открывается великолепный вид на воду. Кроме того, сверху обычно можно увидеть немало морских птиц. Длина пляжа около 100 метров – это два участка, которые разделяет широкая скала. Летом посетителей обычно много.

Пляж Пасяча Фото из открытых источников

Маринья

Еще один пляж Португалии. Расположен на атлантическом побережье. Это окраина курортного городка Албуфейра. Пляж считается одним из самых красивых в Европе. Маринья имеет лишь небольшую полосу песка. Уникальным его делают живописные скалы вокруг.

Климат здесь средиземноморский. Вода имеет голубой цвет, а песок всегда чистый. Недалеко от этого места находится пещера Бенагил. Обычно отдых на пляже совмещают с ее посещением.

Пелози

Расположен в Италии. Это главная достопримечательность итальянского города Стинтино. Собственно пляж можно увидеть на береге залива Азинара в Сардинии. Здесь голубая вода. Есть вся необходимая туристическая инфраструктура: шезлонги, зонтики. Можно арендовать лодки.

Рядом есть рестораны и кафе. Отелей тоже в изобилии. Отдыхать здесь можно в любое время года. Окружающие острова защищают от сильных ветров. С этого года вход на Пелози платный в период с 1 июня до 30 сентября.

Ля-Конча

Расположен в Испании. Его можно увидеть на берегу одноименной бухты в городе Сан-Себастьян. Является одним из самых известных городских пляжей в стране. Его площадь оценивают в 54 000 м². Длина – 1350 м, а ширина – 40 м.

Во время приливов эти параметры меняются. Пляж становится значительно меньше. В 2007 году он попал в 12 сокровищ в национальном конкурсе, который проводил телеканал Antena. Отдых здесь обычно тихий – можно ехать всей семьей. Некоторые купаются в водах Атлантического океана даже зимой.

Рондинара

Расположен во Франции. Получил известность благодаря одноименной бухте, которая имеет форму подковы. Пляж можно найти на южном берегу острова Корсика, между городами Бонифачо и Порто-Веккьо. Довольно часто его называют одним из лучших в Европе.

Средиземное море здесь спокойное. Оно имеет бирюзовый цвет. Песок ослепительно белый. Кроме того, есть паркинг. Развлечения на Рондинаре тоже типичные – аренда каяков, лодок, катамаранов. Можно посетить ресторан – он обычно работает только в разгар сезона.

Рондинара во Франции Фото из открытых источников

Яз

Расположен в общине Будва, Черногория. До него идти пешком всего 2,5 километра от города. Состоит из двух частей. Первая имеет длину 850 м. Другая – всего 450 метров. Пляж – это место для кемпинга, где одновременно могут разместиться более 2000 палаток.

Людей здесь хватает всегда. Есть несколько ресторанов, а также пункты прокаты лодок. Можно брать в аренду гидроциклы и катамараны. Международную известность пляж получил благодаря многочисленным концертам, фестивалям и другим событиям.

Пляж Яз в Черногории Фото из открытых источников

Палеокастрица

Это поселок на северо-западной части острова Керкира, Греция. Он известен своими пляжами, которые окружены лесистыми мысами. Шесть из них расположены в бухтах. Автобусы подвозят туристов прямо к центральному пляжу.

Палеокастрица – это место отелей, кафе и ресторанов. Пляж известен благодаря бирюзовому цвету воды и скалистому берегу. Здесь также можно арендовать лодки – на них посещают пляжи на маленьких островах вблизи.

Ая-Напа

Это курорт на востоке южной части побережья Кипра. Раньше он был популярным местом семейного отдыха. Но в последние годы все изменилось. Его полюбила молодежь. Причина – многочисленные бары, дискотеки и клубы. Море здесь обычно спокойное. Поэтому можно увидеть начинающих дайверов. Здесь они исследуют обломки кораблей и скальные миры.

Ая-Напа Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал об островах мира, в котором рассказывается об отдыхе на Бали, о курортах Кипра и других интересных местах.

Также есть материал о Хорватию, где можно прочитать об истории страны, правила пересечения границ и популярные города для уик-энда.