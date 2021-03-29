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Где искать приключений в Черкасской области: Каньоны, изумрудные озера и урочища

Канев и Чигирин - лишь маленькая часть туристических аттракций

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Замок Шуваловых в городе Тальное Черкасской области Фото из открытых источников

Когда мы говорим о Черкасской области, то обычно думаем о Каневе. Именно в этом городе похоронен выдающийся украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко. Здесь есть и музеи, посвященные ему.

И это не все. На просторах Черкасской области встречаются 1000-летние дубы, памятники трипольской культуры и озера. Есть даже водопады и каньоны. Куда еще можно поехать путешественникам в Черкасской области, читайте далее в нашем материале.

Букский каньон и водопад Выр

Расположен возле пгт Буки Маньковского района Черкасской области. Сам поселок раскинулся на скалистых берегах реки Горный Тикич. Он получил такое название от буковых лесов, которые когда-то росли здесь. В этом поселке также построили первую в Украине гидроэлектростанцию. Сейчас она не работает.

Каньон можно увидеть на 800 метров ниже от плотины. Он начинается с водопада Выр высотой более 2 метров. Это гидрологический памятник природы. Сам каньон – это скалистые берега с выступлениями серого гранита высотой до 30 м. Он имеет длину около 2,5 километров. Иногда каньон называют "Маленькой Швейцарией".

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Дворец князей Лопухиных-Демидовых

Усадьба расположена в городе Корсунь-Шевченковский. Это памятник архитектуры в стиле романтизма с элементами неоготики и классицизма. Основан в 1782 году племянником польского короля Понятовского. Должен был играть роль летней резиденции. Дворцово-парковый комплекс возводили семь лет. Он отличался неоготическим стилем, который не был характерным для Украины в XVIII веке.

Через сто лет состоялась реконструкция. Ландшафтный парк площадью в 100 га с тех пор сохранился в первоначальной форме. В нем можно взглянуть на беседки, мраморные скульптуры и гроты. Внутри самого дворца есть музейные экспонаты, посвященные Корсунь-Шевченковской битве 1944 году. На открытой площадке можно увидеть выставку военной техники.

Дворец князей Лопухиных-Демидовых в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области Фото из открытых источников

Национальный дендрологический парк "Софиевка"

Расположен в городе Умань. Является шедевром садово-паркового искусства конца XVII начала ХІХ веков. Ежегодно сюда приезжает более 100 тысяч туристов, чтобы посмотреть на более 3300 деревьев и кустов, которые раскинулись на площади в 179,2 га. Парк основал в 1796 году польский магнат Станислав Потоцкий в честь своей жены Софии. Именно ей принадлежала идея оформления в романтическом стиле с использованием мифологии.

Сегодня можно увидеть немало скульптур, которые являются греческими богами. В парке высажены экзотические растения. Также есть фонтаны и каменные гроты. На территории сохранился дуб, которому уже более 400 лет. По преданию под ним когда-то собирались на совещания с казаками украинские главари Иван Гонта и Максим Зализняк. Напоследок, в парке есть гроты, беседки и искусственные скалы. Некоторые путешественники отмечают, что обойти это место лишь за один день довольно трудно.

Национальный дендрологический парк "Софиевка" в Черкасской области Фото из открытых источников

Замок Шуваловых

Расположен в городе Тальное Черкасской области. Замок построен в стиле французского ренессанса в 1893-1903 годах. Деятель Российской империи граф Шувалов пригласил для этого голландского архитектора. Каменное сооружение заменило деревянное, которое сгорело дотла. В этот же период предстал парк.

Сегодня замок имеет три башни. На одной из них есть балкон, украшенный Шуваловским гербом. Жемчужина комплекса ренессансный вход. Внутри туристы могут взглянуть на лепку. Видны романтические крыши, покрытые черепицей, а также флюгер.

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Замок Шуваловых в городе Тальное Фото из открытых источников

Ильинская церковь

Расположена в селе Суботов Чигиринского района Черкасской области. Является памятником архитектуры национального значения XVII века. Ее возвели по приказу гетмана Богдана Хмельницкого в 1654 году. Это один из древнейших каменных храмов Приднепровья, возведенный после монголо-татарского нашествия.

Святыня имела черты барокко. Играла роль родовой усыпальницы гетманов, а также оборонительной системы местного замка. Согласно официальной версии в 1657 году Б. Хмельницкого похоронили именно здесь. В храме проводили реставрационные работы. Именно эта святыня изображена на обратной стороне 5-гривневых купюр.

Ильинская церковь в Суботове Фото из открытых источников

Холодный Яр

Является реликтовым лесным массивом в Черкасской области. Ближайший город к нему – Чигирин. Входит в состав национального заповедника "Чигирин". В Холодном Яру больше всего уникальных исторических и научных объектов. Вдоль всей территории разбросаны курганы скифской эпохи, памятники трипольской культуры и остатки подземных церквей. Также есть городища. Самое большое из них называется Скифское.

В XVIII веке Холодный Яр был одним из центров восстания против польской шляхты – Колиивщины. Некоторые стихи Т. Г. Шевченко посвящены именно этим местам. Урочище имеет площадь 6804 гектаров. Самой интересной достопримечательностью в нем является 1100-летний дуб Максима Зализняка. Он расположен за поселком Буда Черкасского района Черкасской области. Высота дерева составляет 30 метров. Именно под ним когда-то отдыхали Б. Хмельницкий, С. Наливайко и Т. Шевченко.

Озеро Бучак

Является жемчужиной Черкасской области. Расположено недалеко от села Бучак Каневского района, которого в традиционном понимании сейчас не существует. Большая часть его хат уничтожена. Людей расселили в другие поселения рядом. Это было связано со строительством Каневской ГЭС в 1974 году. Техника уничтожала леса и села.

Озеро Бучак, которое также известно как Голубое – это нижний котлован недостроенной ГАЭС. В открытых источниках есть информация о том, что оно имеет глубину более 30-ти метров. Питается подземными источниками. На него лучше смотреть с горы Лысухи, где в последнее время археологи находят немало памятников древних времен: монет, оружия и украшений.

Озеро Бучак в Каневском районе Черкасской области Фото из открытых источников

Другие места и достопримечательности, которые не оставят равнодушными

Государственный историко-культурный заповедник "Трипольская культура". Расположен в с. Легедзино. Создан в 2002 году на базе поселения-гиганта "Тальянки" площадью 450 га. Эту территорию относят к III тыс. до н. э. Сейчас здесь работает музей, в котором можно взглянуть не только на восстановленные дома трипольцев, но и их орудия труда, предметы быта и оружие.

Государственный историко-культурный заповедник "Трипольская культура" в с. Легедзине Фото из открытых источников

Тарасова гора. Расположена в Каневе. Это место захоронения выдающегося украинского поэта Т. Г. Шевченко. Гору также называют монашеской. Согласно завещанию, поэта похоронили на высоком Днепровском утесе. На могилу насыпали курган и установили крест. В городе также есть литературно-мемориальный музей в честь Т. Шевченко.

Ветряные мельницы. Расположены в селе Водяники. Интересными они являются из-за того, что напоминают ветряные мельницы в голландской деревне Киндердайк, которые построили в 1738-1740 годах.

Ветряные мельницы в селе Водяники Черкасской области Фото из открытых источников

Малосмелянский карьер. Можно увидеть в селе Малая Смелянка. Это затопленный гранитный карьер, который начали разрабатывать в 1954 году. За несколько десятков лет котлован затопили из-за отсутствия ресурсов. Берега заросли, а вода получила изумрудный цвет. Местные говорят, что водоем имеет глубину до 80 м.

Малосмілянський карьер в селе Малая Смелянка Черкасской области Фото из открытых источников

Музей А. Пушкина и П. Чайковского. Основан в 1937 году в городе Каменка. Размещен в одном из флигелей бывшей усадьбы князей Давыдовых.

Музей А. Пушкика и П. Чайковского в городе Каменка find-way.com.ua

Церковь-ротонда. Возведена в 1843 году в селе Лебедевка. Является нетипичным сооружением для православной церкви. Считается, что храм был масонским.

Музей А. Пушкика и П. Чайковского в городе Каменка Фото из открытых источников

И это лишь маленькая часть всех достопримечательностей Черкасской области. Стоит взглянуть на парк Трахтемиров в Каневском районе или Часовню Святой Покровы в Чигирине. Не обходите и усадьбу Даховских в селе Леськово.

Напоминаем, что ранее выходил материал о городе Черкассы, в котором рассказывается о единственном в Украине буддистском храме "Белого лотоса", парке "Долина роз" и других достопримечательностях города.

Также есть материал об онлайн-турах Ивано-Франковской области, где можно прочитать о церквях и костелах ХV века и горах, куда есть возможность попасть, не вставая с постели.

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