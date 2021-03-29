Где искать приключений в Черкасской области: Каньоны, изумрудные озера и урочища

Канев и Чигирин - лишь маленькая часть туристических аттракций

Замок Шуваловых в городе Тальное Черкасской области Фото из открытых источников

Когда мы говорим о Черкасской области, то обычно думаем о Каневе. Именно в этом городе похоронен выдающийся украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко. Здесь есть и музеи, посвященные ему.

И это не все. На просторах Черкасской области встречаются 1000-летние дубы, памятники трипольской культуры и озера. Есть даже водопады и каньоны. Куда еще можно поехать путешественникам в Черкасской области, читайте далее в нашем материале.

Букский каньон и водопад Выр

Расположен возле пгт Буки Маньковского района Черкасской области. Сам поселок раскинулся на скалистых берегах реки Горный Тикич. Он получил такое название от буковых лесов, которые когда-то росли здесь. В этом поселке также построили первую в Украине гидроэлектростанцию. Сейчас она не работает.

Каньон можно увидеть на 800 метров ниже от плотины. Он начинается с водопада Выр высотой более 2 метров. Это гидрологический памятник природы. Сам каньон – это скалистые берега с выступлениями серого гранита высотой до 30 м. Он имеет длину около 2,5 километров. Иногда каньон называют "Маленькой Швейцарией".

Дворец князей Лопухиных-Демидовых

Усадьба расположена в городе Корсунь-Шевченковский. Это памятник архитектуры в стиле романтизма с элементами неоготики и классицизма. Основан в 1782 году племянником польского короля Понятовского. Должен был играть роль летней резиденции. Дворцово-парковый комплекс возводили семь лет. Он отличался неоготическим стилем, который не был характерным для Украины в XVIII веке.

Через сто лет состоялась реконструкция. Ландшафтный парк площадью в 100 га с тех пор сохранился в первоначальной форме. В нем можно взглянуть на беседки, мраморные скульптуры и гроты. Внутри самого дворца есть музейные экспонаты, посвященные Корсунь-Шевченковской битве 1944 году. На открытой площадке можно увидеть выставку военной техники.

Дворец князей Лопухиных-Демидовых в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области Фото из открытых источников

Национальный дендрологический парк "Софиевка"

Расположен в городе Умань. Является шедевром садово-паркового искусства конца XVII – начала ХІХ веков. Ежегодно сюда приезжает более 100 тысяч туристов, чтобы посмотреть на более 3300 деревьев и кустов, которые раскинулись на площади в 179,2 га. Парк основал в 1796 году польский магнат Станислав Потоцкий в честь своей жены Софии. Именно ей принадлежала идея оформления в романтическом стиле с использованием мифологии.

Сегодня можно увидеть немало скульптур, которые являются греческими богами. В парке высажены экзотические растения. Также есть фонтаны и каменные гроты. На территории сохранился дуб, которому уже более 400 лет. По преданию под ним когда-то собирались на совещания с казаками украинские главари Иван Гонта и Максим Зализняк. Напоследок, в парке есть гроты, беседки и искусственные скалы. Некоторые путешественники отмечают, что обойти это место лишь за один день довольно трудно.

Национальный дендрологический парк "Софиевка" в Черкасской области Фото из открытых источников

Замок Шуваловых

Расположен в городе Тальное Черкасской области. Замок построен в стиле французского ренессанса в 1893-1903 годах. Деятель Российской империи граф Шувалов пригласил для этого голландского архитектора. Каменное сооружение заменило деревянное, которое сгорело дотла. В этот же период предстал парк.

Сегодня замок имеет три башни. На одной из них есть балкон, украшенный Шуваловским гербом. Жемчужина комплекса – ренессансный вход. Внутри туристы могут взглянуть на лепку. Видны романтические крыши, покрытые черепицей, а также флюгер.

Замок Шуваловых в городе Тальное Фото из открытых источников

Ильинская церковь

Расположена в селе Суботов Чигиринского района Черкасской области. Является памятником архитектуры национального значения XVII века. Ее возвели по приказу гетмана Богдана Хмельницкого в 1654 году. Это один из древнейших каменных храмов Приднепровья, возведенный после монголо-татарского нашествия.

Святыня имела черты барокко. Играла роль родовой усыпальницы гетманов, а также оборонительной системы местного замка. Согласно официальной версии в 1657 году Б. Хмельницкого похоронили именно здесь. В храме проводили реставрационные работы. Именно эта святыня изображена на обратной стороне 5-гривневых купюр.

Ильинская церковь в Суботове Фото из открытых источников

Холодный Яр

Является реликтовым лесным массивом в Черкасской области. Ближайший город к нему – Чигирин. Входит в состав национального заповедника "Чигирин". В Холодном Яру больше всего уникальных исторических и научных объектов. Вдоль всей территории разбросаны курганы скифской эпохи, памятники трипольской культуры и остатки подземных церквей. Также есть городища. Самое большое из них называется Скифское.

В XVIII веке Холодный Яр был одним из центров восстания против польской шляхты – Колиивщины. Некоторые стихи Т. Г. Шевченко посвящены именно этим местам. Урочище имеет площадь 6804 гектаров. Самой интересной достопримечательностью в нем является 1100-летний дуб Максима Зализняка. Он расположен за поселком Буда Черкасского района Черкасской области. Высота дерева составляет 30 метров. Именно под ним когда-то отдыхали Б. Хмельницкий, С. Наливайко и Т. Шевченко.

Озеро Бучак

Является жемчужиной Черкасской области. Расположено недалеко от села Бучак Каневского района, которого в традиционном понимании сейчас не существует. Большая часть его хат уничтожена. Людей расселили в другие поселения рядом. Это было связано со строительством Каневской ГЭС в 1974 году. Техника уничтожала леса и села.

Озеро Бучак, которое также известно как Голубое – это нижний котлован недостроенной ГАЭС. В открытых источниках есть информация о том, что оно имеет глубину более 30-ти метров. Питается подземными источниками. На него лучше смотреть с горы Лысухи, где в последнее время археологи находят немало памятников древних времен: монет, оружия и украшений.

Озеро Бучак в Каневском районе Черкасской области Фото из открытых источников

Другие места и достопримечательности, которые не оставят равнодушными

Государственный историко-культурный заповедник "Трипольская культура". Расположен в с. Легедзино. Создан в 2002 году на базе поселения-гиганта "Тальянки" площадью 450 га. Эту территорию относят к III тыс. до н. э. Сейчас здесь работает музей, в котором можно взглянуть не только на восстановленные дома трипольцев, но и их орудия труда, предметы быта и оружие.

Государственный историко-культурный заповедник "Трипольская культура" в с. Легедзине Фото из открытых источников

Тарасова гора. Расположена в Каневе. Это место захоронения выдающегося украинского поэта Т. Г. Шевченко. Гору также называют монашеской. Согласно завещанию, поэта похоронили на высоком Днепровском утесе. На могилу насыпали курган и установили крест. В городе также есть литературно-мемориальный музей в честь Т. Шевченко.

Ветряные мельницы. Расположены в селе Водяники. Интересными они являются из-за того, что напоминают ветряные мельницы в голландской деревне Киндердайк, которые построили в 1738-1740 годах.

Ветряные мельницы в селе Водяники Черкасской области Фото из открытых источников

Малосмелянский карьер. Можно увидеть в селе Малая Смелянка. Это затопленный гранитный карьер, который начали разрабатывать в 1954 году. За несколько десятков лет котлован затопили из-за отсутствия ресурсов. Берега заросли, а вода получила изумрудный цвет. Местные говорят, что водоем имеет глубину до 80 м.

Малосмілянський карьер в селе Малая Смелянка Черкасской области Фото из открытых источников

Музей А. Пушкина и П. Чайковского. Основан в 1937 году в городе Каменка. Размещен в одном из флигелей бывшей усадьбы князей Давыдовых.

Музей А. Пушкика и П. Чайковского в городе Каменка find-way.com.ua

Церковь-ротонда. Возведена в 1843 году в селе Лебедевка. Является нетипичным сооружением для православной церкви. Считается, что храм был масонским.

Музей А. Пушкика и П. Чайковского в городе Каменка Фото из открытых источников

И это лишь маленькая часть всех достопримечательностей Черкасской области. Стоит взглянуть на парк Трахтемиров в Каневском районе или Часовню Святой Покровы в Чигирине. Не обходите и усадьбу Даховских в селе Леськово.

Напоминаем, что ранее выходил материал о городе Черкассы, в котором рассказывается о единственном в Украине буддистском храме "Белого лотоса", парке "Долина роз" и других достопримечательностях города.

Также есть материал об онлайн-турах Ивано-Франковской области, где можно прочитать о церквях и костелах ХV века и горах, куда есть возможность попасть, не вставая с постели.