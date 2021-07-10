Гарантия без бумажного чека: Как украинцы смогут сдать или обменять товар по-новому

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В парламенте надеются, что новые нормы улучшат обслуживание потребителей и позволят оцифровать бизнес-процессы участникам рынка

Верховная Рада Украины приняла законопроект №4185, согласно которому потребителям не нужно хранить в бумажном виде гарантийный талон или фискальный чек, чтобы обменять или сдать приобретенный товар.

Подробнее о нормах проекта закона рассказываем дальше.

Почему решили дополнить гарантийные обязательства

Авторы законодательной инициативы убеждены, что предложенные изменения улучшат обслуживание потребителей и позволит оцифровать бизнес-процессы участниками рынка.

"На сегодня потребителям приходится хранить инструкции по использованию, гарантийные талоны и другие эксплуатационные документы в бумажном виде. А в случае утери гарантийного талона или фискального чека потребители автоматически теряют право на получение гарантийного обслуживания или замены товара. Кроме того, недобросовестные субъекты хозяйствования могут предоставлять потребителям поддельные эксплуатационные документы в бумажном виде", – указано в пояснительной записке.

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Что предусмотрено законом

Документом вносятся дополнения в закон Украины "О защите прав потребителей". Так, к ст. 7 добавили три пункта:

10. Субъект хозяйствования может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару) в электронном виде на официальном веб-сайте производителя.

В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте производителя в установленном им порядке.

11. По просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном веб-сайте производителя и оформления гарантийных обязательств в электронном виде осуществляется продавцом при продаже такого товара.

По требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары (паспорт или любой другой документ, который прилагается к товару) в бумажном виде.

12. Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров определяется Кабинетом Министров Украины".

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За и против закона – мнение экспертов

Специалисты в целом положительно оценили закон – с одной стороны назвали его полезным, а с другой – указали на определенные неточности документа.

Так, заместитель главы правления Союза потребителей Украины (СПУ) Олег Цильвик отметил, что не понятно, кто должен выдавать электронные обязательства.

"Продавец иногда вообще не имеет отношения к производителю. И каким способом продавец обеспечит наличие на сайте производителя возможности зарегистрировать гарантию – непонятно", – недоумевал он.

По его словам, правильно было бы разделить информацию об электронных гарантиях и об эксплуатационных документах.

Он рассказал, что часто в Украине можно встретить "гарантию от производителя на несколько месяцев. Тогда как в Европе распространенной практикой является предоставление гарантийных обязательств сроком на 24 месяца.

Однако, по словам Олега Цильвика, когда можно прямо на сайте производителя зарегистрировать покупку, отслеживать гарантийный срок – это удобно. Кроме этого, по желанию прямо в личном электронном кабинете можно продлить гарантию или послегарантийное обслуживание. Такой инструмент незаменим в случаях, когда производитель допустил брак и объявляет кампании по отзыву своей продукции. При этом, естественно, компенсируя неудобства своим клиентам.

А СЕО сети MOYO Валентин Ивакин назвал указанную новацию полезной и удобной, ведь бумажные гарантийные документы "имеют тенденцию теряться".

По его оценкам, три месяца будет достаточно для внедрения и адаптации электронных чеков. А вот по поводу электронных гарантийных талонов отведенного срока может и не хватить.

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В документе указано, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. До этого его должен подписать глава Верховной Рады и президент Украины.