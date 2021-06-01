Фестивали и природа: Почему стоит ехать в Канев на эти выходные и что там посмотреть

Сначала – Kaniv Beer Fest, а затем – Шевченковский заповедник, музеи и природа

Мотофестиваль "Тарасова гора" в Каневе Фото из открытых источников

Иногда на один или два дня хочется куда-то поехать. Если нет желания отправляться в долгое путешествие, то можно попробовать поехать в город Канев в Черкасской области. Он расположен всего в 138 километрах от Киева. Именно здесь похоронили великого Кобзаря – украинского поэта Тараса Шевченко.

Поэтому есть много достопримечательностей, которые связаны с ним. Кроме того, в Каневе ежегодно проводят международные фестивали. Именно в эти выходные одновременно состоится два масштабных мероприятия. Что там искать путешественникам и почему вообще стоит ехать в Канев, читайте далее в нашем материале.

Kaniv Beer Fest

Пятого июня в Черкасской области пройдет фестиваль Kaniv Beer Fest. В эту субботу в Каневе туристов ждет более 100 сортов сидра, медовухи и крафтового пива. Также будет большое разнообразие безалкогольных напитков. Организаторы обещают изысканные и традиционные закуски.

Программа мероприятия выглядит следующим образом:

8:00 – заезд и размещение участников;

12:00 – начало работы фестивального городка;

12:00–18:00 – пивные развлечения, лотереи, дегустации, мастер-классы приготовления пищи.

Начиная с 7 часов вечера предусмотрены выступления ансамблей украинской народной музыки, а также фаер-шоу. Событие будет происходить на территории ресторанно-гостиничного комплекса "Княжа гора". Вход свободный.

Kaniv Beer Fest Скриншот ZIK

Мотофестиваль "Тарасова гора"

Это самый массовый мотофестиваль в Украине. Обычно он проходит в первые выходные лета. Колонны выезжают в Канев на Тарасову гору. Ежегодно это мероприятие посещают байкеры Армении, Германии, Венгрии, Польши и многих других стран. Именно поэтому фестиваль имеет статус международного.

В программе мероприятия есть немало всего. Уже с 10 часов утра можно будет посмотреть на бракосочетание байкерских пар. Также для гостей организуют шоу и чемпионат по рыбной ловле возле набережной. Во время фестиваля будут выступать диджеи. Мероприятие начинается 3 июня, но основные события будут проходить в субботу и воскресенье – 05.06 и 06.06. Входной билет стоит 550 грн.

Почему еще стоит ехать в Канев

Первое письменное упоминание о Каневе появляется еще в "Печерском патерике" и датируется между 1074 и 1088 годами. К середине XII века город уже играл большую роль в жизни Руси. В этот период здесь был очаг встреч русских князей с половецкими послами. Кроме того, через город проходил путь "из варяг в греки".

В XVI веке Канев превратился в своего рода казачью святыню. После многих лет службы пожилые запорожцы начали селиться здесь и доживать век на Чернечьей горе. В 1578 году казаки перевезли сюда останки казненного во Львове гетмана Ивана Подковы.

Напоследок, именно в Каневе похоронен выдающийся украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко. Место для могилы почти точно повторяет описание, которое он оставил в стихотворении "Заповіт" ("Завещание"). Но это лишь одна из интересных достопримечательностей, на которые можно взглянуть.

Каневский природный заповедник Фото из открытых источников

Шевченковский национальный заповедник

Новые страницы истории Чернечьей горы открылись 22 мая 1861 года. Тогда на ней похоронили Тараса Шевченко – по его завещанию. Местные сразу переименовали гору в честь выдающегося поэта. Летом 1884 года здесь построили первый народный музей Кобзаря. Он получил название "Тарасова светлица". Могилу благоустроили и рядом установили монументальный чугунный памятник-крест.

Заповедник создали только в 1925 году. В нем обязательно стоит взглянуть на несколько достопримечательностей:

Могила Т. Г. Шевченко. Здесь можно отдать дань уважения великому Кобзарю и взглянуть на бронзовый монумент поэта 1939 года. Автор этого проекта – советский скульптор немецкого происхождения Матвей Манизер.

Музей Т. Г. Шевченко. Здание для него построили в 1935-1937 годах по проекту Василия Кричевского, которого считают автором украинского модерна в архитектуре. Сегодня внутри хранится более 20 тысяч уникальных памятников. Здесь можно увидеть редкие издания произведений Т. Шевченко, ценные архивные документы и видеозаписи знаменитых бандуристов и кобзарей.

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Музей Т. Г. Шевченко в Каневе в Черкасской области ZeFt

Тарасова светлица. Это еще один небольшой музей в виде Шевченковской хаты. Его основал украинский педагог Василий Гнилосыров в конце XIX века. За период существования этот домик несколько раз перестраивали.

Тарасова Светлица в г. Канев Фото из открытых источников

Каневский Успенский собор

Является одним из старейших на территории Центральной Украины. Это памятник архитектуры домонгольского периода. Храм основан в 1144 году князем Всеволодом Ольговичем. Это тип небольшой шестистолпной крестовокупольной постройки. Архитектура несколько похожа на Кирилловскую церковь в Киеве.

На фасадах видны украшения в форме малых ниш, украшенных фресками. Все старые архитектурные черты тоже сохранились. В 1185 году у стен храма готовились обороняться от половцев после неудачного похода новгород-северского князя Игоря Святославича. Некоторое время сооружение играло роль хранилища во время нападений врагов.

В ХVII в. турки и татары разрушили собор. Восстанавливать его начали лишь в 1805-1810 годах. Тогда он и получил современный вид. Тараса Шевченко тоже хотели похоронить у стен собора.

Каневский Успенский собор Фото из открытых источников

Покровская церковь

Расположена на Тарасовой горе. Ее построили по инициативе гетмана Ивана Мазепы в начале ХVIII века. Некоторые историки предполагают, что храм существовал раньше, а потому его просто восстановили. Сама церковь стала частью Каневского монастыря, где хоронили славных украинских гетманов: Ивана Подкову, Якова Шаха и Самойла Кошку. Сегодня святыню иногда называют Тарасовой.

Покровская церковь в г. Канев Черкасской области Фото из открытых источников

Железнодорожный мост

Это исторический памятник местного значения. Мост привлекает внимание каждого туриста. Он не простоял и десяти лет и сегодня напоминает о страшных боях Второй мировой войны. Архивные данные указывают на то, что железнодорожный мост появился в 1932-1933 годах. В это время появилось железнодорожное сообщение Канева и Золотоноши.

Мост возводили 1,5 года. Взорвали его в 1941 году специалисты НКВД. Восстановить во время оккупации конструкцию не удавалось – этому мешала подпольная диверсионная группа. В послевоенное время мост временно восстанавливали, чтобы подвозить строительные материалы для сооружения Каневской ГЭС. После возведения дамбы надобность в нем отпала.

Железнодорожный мост в Каневе Фото из открытых источников

Каневский природный заповедник

Расположен на правом берегу Днепра и его пойменных островах. Создан в 1932 году и имеет площадь в 2027 гектаров. В территорию также входят покрытые лесом овраги и холмы. В заповеднике можно увидеть разнообразную фауну. Здесь попадаются орланы-белохвосты, аисты черные, змеееды, барсуки, зайцы, и тому подобное.

Самой живописной частью заповедника являются пойменные змеиные острова. На них можно увидеть столетние дубы и сосны. В некоторых участках растет сон-трава, камыши и ландыши. На этой территории постепенно происходит перестройка экосистемы.

Каневский природный заповедник Фото из открытых источников

Чем еще заняться в городе

Пройтись по набережной Днепра. Это одно из самых интересных мест для отдыха. Также здесь есть фонтаны. В последнее время туристы часто арендуют лодки и катамараны. На набережной также можно взглянуть на памятник бронекатеру.

Памятник бронекатеру find-way.com.ua

Посетить Военный музей под открытым небом. Основан в 2012 году. Здесь можно увидеть образцы истребители, ракетных комплексов, пушек и даже танков.

Военный музей в Каневе find-way.com.ua

Напоминаем, что ранее выходил материал о Черкасской области, где рассказывается о Буцком каньоне и водопаде Вир, Холодном Яре и других достопримечательностях региона.

Также есть материал о заброшенных достопримечательностях Украины, в котором можно прочитать о целом кладбище подъемных кранов, заброшенном химическом заводе и костеле в полуразрушенном состоянии с фресками начала XIX века.