Фермы оленей и вулканические кратеры: Малоизвестные места Закарпатья

От замков в Сент-Миклоше до музеев быта в Колочаве

Дворец графов Шенборнов в Закарпатской области Фото из открытых источников

Когда мы слышим о Закарпатской области, то сразу думаем об озере Синевир, горе Говерле и термальных водах Косино. Но это лишь известные места, куда приезжают тысячи туристов. В этом регионе есть и другие достопримечательности.

На Закарпатье есть церкви, построенные без единого гвоздя, фермы пятнистых оленей и Голубая лагуна. Можно посмотреть на руины замков или горы, которые раньше были кратерами. Какие другие локации ждут путешественников в Закарпатской области, читайте далее в нашем материале.

Чинадиевский замок

Расположен в пгт Чинадиево. Это в 12 километрах от г. Мукачево Закарпатской области. Он также известен как Сент-Миклош. Является памятником архитектуры всеукраинского значения ХIV-ХІХ веков. Каменная крепость имеет две угловые угловые башни и стены толщиной около метра. Раньше ее защищали рвы и река Латорица. Владельцами были венгерские шляхетские представители, а также немецкий аристократический род Шенборнов.

В 1657 г. крепость повредили польские войска графа Любомирского. Вскоре после восстановления она потеряла свое значение как оборонительное сооружение. В 1703 г. здесь останавливался князь Трансильвании Ференц II Ракоци. Несколько лет спустя сюда перебрались семьи феодальных семей. В ХVIII в. замок перестраивают под дворец. Во времена Второй мировой войны немецкие войска устроили внутри тюрьму. Сейчас замок отреставрирован. Здесь ежегодно проходят международные и местные культурно-художественные мероприятия.

Чинадиевский замок в пгт. Чинадиево на Закарпатье Фото из открытых источников

Невицкий замок

Расположен недалеко от села Каменица Ужгородского района. Впервые упоминается в XIV в. как опорная база местного феодального бунта против правления венгерского короля Карла Роберта Анжу. В этот период появляются новые владельцы. Венгерский магнатский род Другетов владел замком до ХVII века.

В их времена произошла перестройка. Возвели новые линии укрепления. Внешние каменные стены делали ниже для меньшей уязвимости от огнестрельного оружия. Трехэтажная башня создавала дополнительные затруднения для врагов. Историки предполагают, что к ХVI в. замок приобрел современный вид. Остатки валов видны сегодня.

Из-за семейных распрей Другетов следующие две сотни лет замок имел много разных владельцев. В 1789 году заложили сад в честь венгерского ученого-садовода Карла Вагнера. В замке проводили театрализованные праздники свадебных обрядов. Впрочем, в 2019 году крыша трехэтажной башни донжон рухнула. До 2020 проводили неотложные реставрационные работы.

Невицкий замок возле с. Каменица Закарпатской области Фото из открытых источников

Озеро Бребенескул

Расположен на высоте 1801 м над уровнем моря в Раховском районе Закарпатской области. Это самое высокогорное озеро в Украине и самый теплый водоем Черногорского хребта. Имеет длину около 140 метров. Глубина почти 3 м. Водоем питается родником, снегами весной и дождями. Купаться в нем разрешено.

Рядом с ним есть несколько туристических маршрутов. Самый известный охватывает все известные вершины высотой более 2000 м: Говерлу, Петрос, Поп Иван и Гутин Томнатик. Само озеро является частью Карпатского биосферного заповедника.

Озеро Бребенескул в Закарпатской области Фото из открытых источников

Карстовый мост

Расположен недалеко от села Малая Уголька Тячевского района. Карстовый мост - огромная арка в известняковой скале Чур. Она образовалась более тысячи лет назад, когда Карпаты были морским дном. Достопримечательность окружена буковыми лесами.

Путь сюда довольно сложный. Дорога занимает более 4-х часов, а перепады высот составляют около 450 метров. По дороге есть несколько ручьев, которые позволят восстановить запасы родниковой полезной водой.

Карстовый мост недалеко от села Малая Уголька Фото из открытых источников

Трофанецкий водопад

Расположен неподалеку пгт Ясини Раховского района. Считается самым высоким природным водопадом Закарпатья. Высота-36 метров. Длина потока – 2830 м. Имеет несколько каскадов. Их больше пяти. Образован на месте выхода песчаников на поверхность. Рядом с водопадом есть смотровая площадка-беседка. Сейчас она на реконструкции. Является частью Карпатского биосферного заповедника.

Водопад Труфанец-самый высокий природный водопад Закарпатья Фото из открытых источников

Голубая лагуна на Закарпатье

Расположена в 7 км от села черноголовая на реке Лютянка. Это Великоберезнянский район Закарпатской области. Здесь можно увидеть небольшой водопад между скалами. Предполагают, что раньше он был больше. Годами на протяжении своего существования он вымыл под собой заводь, которая имеет глубину около 2,5-3 метров. Сегодня она зовется Голубой лагуной. Вода в ней имеет бирюзовый цвет. Купаться разрешено. Видна рыба, которая пытается побороть перекаты и выпрыгивает из воды.

Лазурная лагуна в Закарпатской области Фото из открытых источников

Михайловская церковь

Расположена в городе Свалява. Ее появление датируется 1588 годом. Размещена в южной части городка на маленьком кладбище. По преданию церковь построили без единого гвоздя. Она является символом мастерства, образцом поклонения Богу, уважения к нему. Храм является трехзубным и имеет барочную башню. Стены сделаны из дубового дерева, а фундамент – камня на глиняном растворе. Перестроена в 1759 году еще раз. Внутри можно увидеть церковнославянские книги о крещении, венчании и бракосочетании.

Михайловская церковь в городе Свалява Фото из открытых источников

Костел Иоанна Крестителя

Руины костела расположены недалеко от села Мужиево со стороны Берегового. Святыню возвели еще в 1117 году по всем канонам романского стиля. В ХVI веке она приобрела готические черты. После времен Хмельницкого восстания храм больше не восстанавливали. Он так и остался в развалинах. Сегодня это памятник архитектуры. Местные жители стараются поддерживать теперешнее состояние.

Руины Костела Иоанна Крестителя близ Берегового Фото из открытых источников

Куда еще стоит поехать в Закарпатской области

Гора Обавский камень. Является одной из малоизвестных в Украинских Карпатах. Расположена в пределах Мукачевского района. Имеет высоту 979 метров. Вершина покрыта буковыми и дубовыми лесами. Гора уникальна: это кратер вулкана. У подножия есть источники с кристально чистой водой.

Гора Обавский камень в пределах Мукачевского района Фото из открытых источников

Оленья ферма. Расположена в селе Иза Закарпатской области. Первых животных завезли во времена СССР вертолетами из Калининградской области. Тогда рассчитывали на большую прибыль. Но сырье на территории Украины подешевело. Сегодня это просто туристическая аттракция. Здесь можно наблюдать за оленями, кормить их и фотографироваться.

Ферма пятнистых оленей Фото из открытых источников

Старая деревня. Является еще одним музеем архитектуры и быта на Закарпатье. Расположена в селе Колочава. Здесь представлены памятники культуры разных времен и слоев населения. Музей "Старое село" насчитывает около 20 жилых домов и предметов, которые знакомят с 300-летней историей быта местных жителей.

Музей архитектуры и быта "Старое село" в Колочаве Фото из открытых источников

Водопад Шипот. Расположен недалеко от села Пилипец у подножия горы Гембы. Имеет высоту в 14 метров и 5 каскадов. Сюда ежегодно приезжают сотни туристов. Также это место, где собираются представители неформальных субкультур Украины с 1993 года.

Водопад Шипот Фото из открытых источников

Дворец графов Шенборнов. Расположен в селе Карпаты Мукачевского района. Построен в XIX веке в неоромантическом стиле. С 1946 года это санаторий с одноименным названием. Здесь лечат от сердечно-сосудистых болезней.

Дворец графов Шенборнов в Закарпатской области Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал об Ужгороде, в котором рассказывается о Закарпатском музее народной архитектуры, замке Паланок и других достопримечательностях города.

Также есть материал о Волынской области, где можно прочитать о храмах времен Киевской Руси в городе Владимир-Волынский, Олицком замке и музее сельского хозяйства.