Евровидение-2021: С какими странами будет соревноваться Украина и на что рассчитывать группе Go_A

Украина на Евровидении-2021 Фото из открытых источников

Финал песенного конкурса состоится в субботу, 22 мая

В Нидерландах продолжается Евровидение-2021. Церемонию открытия провели 16 мая. Уже состоялся первый полуфинал конкурса и определилась первая десятка финалистов. Сегодня состоится второй полуфинал, а в субботу - финал.

При этом, после первого полуфинала букмекерские рейтинги Украины выросли.

О проведении песенного конкурса подробнее рассказываем далее.

Первая победа Украины на Евровидении

Украинская группа Go_A с песней "Шум" 18 мая вышла в финал Международного песенного конкурса Евровидение-2021.

Открыли первый полуфинал представители Литвы - группа The Roop с песней Discoteque. Россиянка Manizha спела третьей, Украина показала свой номер 15-й, а завершила выступление певица с Мальты Destiny, которой букмекеры прочили место в первой тройке, а то и победу.

Во время оглашения первой десятки финалистов, интрига для украинцев держалась до последнего момента, поскольку Украину объявили последней.

В финал Евровидения-2021 прошли такие страны:

Норвегия - TIX ("Fallen Angel");

Израиль - Eden Alene ("Set Me Free");

Россия - Manizha ("Russian Women");

Азербайджан - Efendi ("Mata Hari");

Мальта - Destiny ("Je Me Casse");

Литва - The Roop ("Discoteque");

Кипр - Elena Tsagrinou ("El Diablo");

Швеция - Tusse ("Voices");

Бельгия - Hooverphonic ("The Wrong Place");

Украина - Go_A ("Shum").

Выступление украинцев за сутки собрало более 2,8 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале песенного конкурса.

Видео – на втором месте по количеству просмотров среди выступлений участников первого полуфинала. Больше собрало лишь выступление представительницы России Manizha (4 млн просмотров).

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Когда состоится второй полуфинал и финал

Второй отборочный тур конкурса Евровидение начнется в Роттердаме сегодня, 20 мая, в 22 часа по киевскому времени.

Десять мест в финале будут разыграны среди представителей 17 стран-участников в следующем порядке:

Сан-Марино: Senhit — Adrenalina

Эстония: Uku Suviste —The Lucky One

Чехия: Benny Cristo — Оmaga

Греция: Stefania — Last Dance

Австрия: Vincent Bueno — Amen

Польша: RAFAŁ — The Ride

Молдова: Natalia Gordienko — Sugar

Исландия: Daði og Gagnamagnið —10 Years

Сербия: Hurricane —Loco Loco

Грузия: Tornike Kipiani — You

Албания: Anxhela Peristeri — Karma

Португалия: Black Mamba — Love Is On My Side

Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old

Финляндия: Blind Channel — Dark Side

Латвия: Samanta Tina — The Moon is Rising

Швейцария: Gjon's — Tears Tout l'Univers

Дания: Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden

Группа Daði og Gagnamagnið из Исландии уже находилась в карантине, но анализы не подтвердили болезнь у ее членов. Однако, после консультаций с организатором конкурса — ЕВС — коллектив принял решение отказаться от участия в выступлениях перед публикой.

Однако композиция "10 years" остается в конкурсе. Национальные жюри и телезрители будут оценивать запись выступления исландцев, сделанную на одной из репетиций в Роттердаме. Такие правила ЕВС установил в этом году на тот случай, если из-за коронавируса участник Евровидения оказался в карантинном ограничении или не смог прилететь в Роттердам.

Финал песенного конкурса состоится в субботу - 22 мая в 22:00.

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Как зрителям голосовать на Евровидении-2021

Для того, чтобы проголосовать за любимого исполнителя или группу зрителям нужен номер, на который они смогут отправить смс-сообщение. Он появится и объявится ведущими во время прямого эфира шоу.

Публика может осуществить голосование, позвонив на номер, отправив смс, или же использовав мобильное приложение. Окно для голосования откроется после исполнения последней песни. В аудитории Евровидения будет 15 минут, чтобы отдать свой голос конкурсантам. Согласно правилам, телезрители имеют 50% голосов. Остальные 50% принадлежат жюри.

Известно, что в финале конкурса телезрители и жюри из каждой страны имеют отдельные наборы баллов.

Первыми всегда объявляют голоса жюри каждой страны – оценка до 12 баллов. К слову, в этом году баллы от Украины будет объявлять украинская певица TAYANNA

Когда же станет известно о баллах от жюри, к ним будут суммировать результаты голосования от зрителей. Обычно, сначала объявляют страну, которая получила меньше всего баллов, и заканчивают страной, которая получила больше всего баллов. Таким образом организаторы держат напряжение и интригу.

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Прогнозы букмекеров

После выхода украинской группы в финал Евровидения, букмекеры предполагают, что Go_A займет 4 место конкурса. При этом еще 7 мая группе Go_A, представляющей Украину с песней "Shum", прочили 16 место. Сейчас шансы на победу в конкурсе оценивают в 9%.

Фаворитами считают итальянскую группу Maneskin с песней Zitti e buoni с шансами на победу в 22%.

После первой репетиции в рейтинге букмекеров Украина взлетела сразу в первую десятку.

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