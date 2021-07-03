Евро-2020: Как украинская сборная попала в 1/4 финала, состав и прогнозы матча с Англией

Букмекеры не рассчитывают на победу украинской сборной

Сборная Украины Facebook / Украинская ассоциация по футболу

В субботу состоится историческая для украинской сборной по футболу встреча - матч в 1/4 финала Евро со сборной Англии. На днях украинцы феерично завоевали победу над Швецией. Противостояние было горячим и продолжилось дополнительным временем. Украинская сборная не только достойно выстояла, но и смогла пробить оборону соперников.

Кто будет играть в составе сборной Украины против Англии и какие прогнозы сделали букмекеры рассказываем подробнее.

Как украинская сборная оказалась в 1/4 финала Евро-2020

Украина начала борьбу в Чемпионате Европы по футболу 13 июня, сыграв со сборной Нидерландов. Украинские футболисты уступили в первом групповом турнире - 3:2. Подробнее о матче можно узнать здесь.

Вторая встреча Северной Македонией принесла нашей сборной победу - 2:1, а вот третий матч с Австрией закончился поражением Украины - 0:1.

Так, по результатам групповых турниров Украина заняла третье место и имела определенные шансы на выход в 1/8 финала Евро-2020.

Помогли украинским футболистам продолжить борьбу команды из Швеции и Испании, которые победили в заключительных матчах группы Е. Так сборная Украины сумела попасть в четверку команд, выходящих из третьей позиции.

И именно со своими "спасителями" украинцы встретились 29 июня на стадионе в Глазго.

Встреча сборных Украины и Швеции в 1/8 финала Чемпионата была зрелищной и фееричной. Национальная сборная Украины обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и таким образом вышла в четвертьфинал Евро-2020.

Открыл счет на 27-й минуте Александр Зинченко, а под конец первого тайма шведы сравняли счет, благодаря рикошету смог забить Эмиль Форсберг.

Во втором тайме, на 99-й минуте, игрок команды противника Маркус Даниэльссон получил прямую красную карточку за грубый фол против вышедшего на замену в экстратайме Артема Беседина. Украинец травмировался, поэтому его сразу заменил Виктор Цыганков.

Победный гол для нашей сборной забил в компенсированное время до экстратайма, на 121-й минуте, Артем Довбик.

Также известно, что следующим соперником Украины станет Англия, победившая в матче с Германией. Встреча состоится 3 июля в Риме.

Новости по теме: Евро-2020: Министры пришли на заседание Кабмина в форме сборной Украины

Кто будет играть в составе украинской сборной

Вечером 30 июня украинские футболисты прилетели в римский аэропорт Фьюмичино и начали готовиться к встрече со сборной Англии.

Сборная Украины по футболу Фото из открытых источников

Известно, что в матче примут участие (по номерам):

1. Георгий Бущан,

2. Эдуард Соболь,

3. Георгий Судаков,

4. Сергей Кривцов,

5. Сергей Сидорчук,

6. Тарас Степаненко,

7. Андрей Ярмоленко,

8. Руслан Малиновский,

9. Роман Яремчук,

10. Николай Шапаренко,

11. Марлос,

12. Андрей Пятов,

13. Илья Забарный,

14. Евгений Макаренко,

15. Виктор Цыганков,

16. Виталий Миколенко,

17. Александр Зинченко,

18. Роман Безус,

20. Александр Зубков,

21. Александр Караваев,

22. Николай Матвиенко,

23. Анатолий Трубин,

24. Александр Тимчик,

26. Артем Довбик.

А вот нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин больше не поможет национальной команде на Евро-2020. 25-летний футболист получил жуткую травму в матче против Швеции, когда соперник грубо вонзился ему в ногу. По результатам МРТ-обследования Артем Беседин частично повредил связки ноги и получил перелом мыщелков бедренной кости.

Предварительно, срок восстановления футболиста займет около шести месяцев.

Новости по теме: Сборная Украины на Евро-2020: Пять выводов после исторической победы над Швецией

Где и когда смотреть следующий матч Украины

Матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии состоится в субботу, 3 июля, на Стадио Олимпико в Риме (Италия). Время начала встречи - 22:00.

Украина на Евро-2020 Фото из открытых источников

В прямой трансляции поединок можно посмотреть на телеканалах Украины, "Футбол 1", "Футбол 2". Также онлайн-трансляцию встречи будет проводить немало сайтов.

Прогнозы букмекеров

Футболисты Украины и Англии сыграют в восьмой раз. В активе "сине-желтых" одна победа при двух ничьих и четырех поражениях (разница мячей 3:9). Последний раз команды встречались в квалификации чемпионата мира-2014 и дважды разошлись миром - 1:1 в Лондоне и 0:0 в Киеве.

Букмекеры считают, что у украинской сборной не слишком много шансов на выход в плей-офф.

Компания Parimatch принимает ставки на победу Украины с коэффициентом 8,90, на ничью - 4,40, на выигрыш Англии - 1,45.

Стоит отметить, что букмекеры скептически относились к шансам Украины перед игрой со Швецией.

*****

А тем временем украинские футболисты показали хороший результат - трое игроков сборной попали в 20-ку лучших. Андрей Ярмоленко, Николай Матвиенко и Александр Зинченко занимают соответственно 4-е, 17-е и 19-е места в рейтинге лучших игроков Чемпионата Европы по футболу 2020 года, составленном в УЕФА.