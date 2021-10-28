Еще семь областей переходят в красную зону, импорт электроэнергии из Беларуси и резкое увеличение COVID-случаев: Главное на утро 28 октября
Начинается очередной рабочий день, поэтому актуализируем главные новости утра четверга
Накануне было принято решение о переводе еще 7 областей Украины в красную зону. Так, в конце недели "красными" будут 15 областей.
А тем временем количество больных коронавирусом в Украине растет – за минувшие сутки зафиксировали рекордное за время пандемии число COVID-случаев.
При все подробнее рассказываем дальше.
Восстановление импорта электроэнергии
С 1 ноября Украина восстановит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС.
НАЭК "Энергоатом" выкупил пересечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВт. Еще 15 МВт приобрело ООО "Электро комьюнити".
Расширение красной зоны
Во время вчерашнего внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) было принято решение с субботы перевести семь областей в красную зону карантина.
Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.
Так, до конца недели в красной зоне будет находиться 15 областей.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
По состоянию на утро 28 октября в Украине обнаружили 2 851 804 случая коронавируса, 2 411 711 человек выздоровели, 66 204 – умерли. За минувшие сутки зафиксирован 26 071 новый случай коронавирусной болезни. В частности, заболели 1830 детей и 477 медработников. За сутки умерло 576 человек, выздоровели – 10 006 пациентов, госпитализированы 5366 человек.
В мире по состоянию на утро 28 октября обнаружили 245 793 895 случаев коронавируса, 222 795 567 человек выздоровели, 4 987 910 – умерли.
Технологические карты нового школьного меню
Министерство здравоохранения Украины обнародовало технологические карты нового меню, которое должно появиться во всех школах с 1 января 2022 года.
Блюда и изделия из этих технологических карточек можно вносить в любое сезонное меню, включая зимнее.
Возвращение на ринг Тайсона
Легендарный боксер Майк Тайсон в начале 2022 года вернется на ринг. Бой ориентировочно может состояться в феврале.
Не исключено, что Майк Тайсон может сойтись на ринге с блогером Логаном Полом, который выстоял 8-раундовый выставочный бой против непобедимого Флойда Мейвезера.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 27 октября, было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Гранитного, Луганского, Новотошковского, Новолуганского и Водяного, Лебединского и Зайцево.
В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
По состоянию на 7 часов утра, 28 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Луганского.
Прогноз погоды
По данным синоптиков, морозы отступили, а в Сумской и Николаевской областях ожидается небольшой дождь. Температура воздуха на западе днем составит +11...+15, а ночью +2...+5. На севере сегодня днем ожидается +10...+13, а ночью +3...+5°C.
На востоке днем прогнозируется +9...+12, а ночью 0...+5. На юге днем теплее +13...+16, а ночью +1...+4. В центре днем температура будет колебаться в пределах +11...+14, а ночью +2...+5°C.
В Киеве сегодня тоже будет сухо и солнечно. Днем ожидается +11...+13, а ночью +3...+5°C.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовой стала новость о продаже с аукциона бывшего завода "Большевик".
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