Еще семь областей переходят в красную зону, импорт электроэнергии из Беларуси и резкое увеличение COVID-случаев: Главное на утро 28 октября

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Фото из открытых источников

Накануне было принято решение о переводе еще 7 областей Украины в красную зону. Так, в конце недели "красными" будут 15 областей.

А тем временем количество больных коронавирусом в Украине растет – за минувшие сутки зафиксировали рекордное за время пандемии число COVID-случаев.

При все подробнее рассказываем дальше.

Восстановление импорта электроэнергии

С 1 ноября Украина восстановит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС.

НАЭК "Энергоатом" выкупил пересечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВт. Еще 15 МВт приобрело ООО "Электро комьюнити".

Расширение красной зоны

Во время вчерашнего внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) было принято решение с субботы перевести семь областей в красную зону карантина.

Фото из открытых источников

Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Так, до конца недели в красной зоне будет находиться 15 областей.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 28 октября в Украине обнаружили 2 851 804 случая коронавируса, 2 411 711 человек выздоровели, 66 204 – умерли. За минувшие сутки зафиксирован 26 071 новый случай коронавирусной болезни. В частности, заболели 1830 детей и 477 медработников. За сутки умерло 576 человек, выздоровели – 10 006 пациентов, госпитализированы 5366 человек.

В мире по состоянию на утро 28 октября обнаружили 245 793 895 случаев коронавируса, 222 795 567 человек выздоровели, 4 987 910 – умерли.

Технологические карты нового школьного меню

Министерство здравоохранения Украины обнародовало технологические карты нового меню, которое должно появиться во всех школах с 1 января 2022 года.

Обновленное школьное меню Facebook/Елена Зеленская

Блюда и изделия из этих технологических карточек можно вносить в любое сезонное меню, включая зимнее.

Возвращение на ринг Тайсона

Легендарный боксер Майк Тайсон в начале 2022 года вернется на ринг. Бой ориентировочно может состояться в феврале.

Майкл Джеральд Тайсон Фото из открытых источников

Не исключено, что Майк Тайсон может сойтись на ринге с блогером Логаном Полом, который выстоял 8-раундовый выставочный бой против непобедимого Флойда Мейвезера.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 27 октября, было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Гранитного, Луганского, Новотошковского, Новолуганского и Водяного, Лебединского и Зайцево.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

По состоянию на 7 часов утра, 28 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Луганского.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, морозы отступили, а в Сумской и Николаевской областях ожидается небольшой дождь. Температура воздуха на западе днем составит +11...+15, а ночью +2...+5. На севере сегодня днем ожидается +10...+13, а ночью +3...+5°C.

Прогноз погоды на 28 октября Укргидрометцентр

На востоке днем прогнозируется +9...+12, а ночью 0...+5. На юге днем теплее +13...+16, а ночью +1...+4. В центре днем температура будет колебаться в пределах +11...+14, а ночью +2...+5°C.

В Киеве сегодня тоже будет сухо и солнечно. Днем ожидается +11...+13, а ночью +3...+5°C.

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Обсуждение дня

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