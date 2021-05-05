Эпоха рыцарства и благородства, сохраненная в стенах: Топ замков и дворцов Украины, куда стоит поехать

От руин Середнянского замка до величия дворца Жевутских-Лянцкоронских

Чортковский замок в Тернопольской области Фото из открытых источников

Особое место в истории Украины занимают замки и дворцы. Эти сооружения были свидетелями национально-освободительных войн и феодальных противостояний. В то же время они играли роль ячеек интеллигенции.

Большинство таких зданий расположено на западе Украины. Некоторые берут начало еще с Х века. Определенная часть хорошо сохранилась, а от другой – остались только руины. То же как выглядят замки и дворцы Западной Украины и почему их стоит посетить, читайте далее в нашем материале.

Середнянский замок

Также известный как замок тамплиеров расположен в пгт Среднее Закарпатской области. Является памятником общегосударственного значения. Это единственный замок Закарпатья, где сохранились черты романского стиля. Построен в XII в. в виде башни-донжона. Он сыграл роль наблюдательного пункта. При необходимости мог становиться мощным оборонительным пунктом. Высота башни – 20 метров, а толщина стен – 2,6 м. Ранее имел три яруса, но некоторые дошли до нашего времени лишь фрагментарно.

Во времена существования за сооружение боролись венгерские шляхтичи. Преимущественно это были споры между магнатами Другетами и родом Палочи. Противостояние завершилось в пользу последних. В XVI веке замок укрепили представители венгерского рода Добо. Они развивали виноделие и создали подвалы длиной 4 км. В XVIII в. замок отошел во владение Габсбургов. С тех пор больше не восстанавливался.

Середнянский замок В С. Среднее Закарпатской области Фото из открытых источников

Чортковский замок

Расположен в городе Чорткове Тернопольской области. Им владели известные польские шляхетские роды – Гольские и Потоцкие. Впервые упоминается в XIV в. как деревянное укрепление. В правление шляхтича Станислава Гольского возникает замок. Внутри двора сооружают ренессансный дворец. Строят оборонительные валы. В дальнейшем ремонтные работы почти никогда не прекращают из-за нападений татар.

Во времена национально-освободительной войны 1648-1657 годов замок несколько раз захватывали войска казаков. По состоянию на сегодня почти полностью сохранился. Крепостные стены и две башни уцелели. Сооружение имеет вид неправильного треугольника. Толщина стен достигает 2-х метров, а высота – 12 м. Залы дворца были расписаны фресками. Рядом также видно ряд жилых и хозяйственных домов.

Чортковский замок на Тернопольщине Фото из открытых источников

Замок в Подзамочке

Расположен к северу от города Бучач Тернопольской области. Возведен в стиле позднего барокко. Его официально датируют 1600 годом. Строили сооружение при содействии рода владельцев окрестных сел Бучацких. В 1676 г. замок разрушили турецко-татарские войска.

С тех пор его использовали как жилье. Ближе к концу XVIII в. бросили на произвол судьбы. Затем сооружение использовали для функционирования бумажной фабрики. В советское время камни со стен разобрали для строительства колхозов.

Кривченский замок

Расположен в с. Кривче Тернопольской области. Построен в XVII веке. Входил в оборонный комплекс Каменец – Подольской крепости. Сам замок был одним из лучших по обороноспособности на Восточном Подолье. Удачно выбранное место делало его неприступным. Во время исследований выяснили, что рядом был дворец – от него ничего не осталось. Сегодня можно увидеть только две башни и стену посередине.

Кривченский замок в Тернопольской области Фото из открытых источников

Виноградовский замок

Расположен в г. Виноградов Закарпатской области. Другое название – Замок Канков. Впервые упоминается еще в 903 году как местное укрепленное городище славянского вождя. Во времена Венгерского королевства строят замок. Здесь располагался отряд воинов, сопровождавших по реке Тиса грузы с солью.

Замок был в эпицентре борьбы венгерских феодалов и законного короля. С 1399 года им владел барон Перени. Это утвердил король Венгрии Сигизмунд Люксембург. В XVI в. замок разрушили. Сегодня можно увидеть только руины и виноградники рядом.

Дворец Жевутских-Лянцкоронских

Является памятником архитектуры XVIII-XIX вв. Его можно увидеть в пгт Роздол Николаевского района во Львовской области. Он является одним из крупнейших на Галичине. Построен около 1740 года на средства польского государственного деятеля Михала Юзефа Жевутского в стиле неоренессанса. Дворец неоднократно реконструировали.

Рядом есть парк на 6,6 гектара. Здесь растут экзотические растения субтропических регионов, вековые дубы и белые восточные сосны. Позже дворцом владел известный польский коллекционер граф Король-Антоний Лянцкоронский. Именно ему досталась коллекция оружия, портретов и мебели 4-х поколений Жевутских. После экспедиций графа во дворце появлялись произведения античного искусства. Немало других древностей сохранилось до нашего времени. Они разбросаны по замкам Польши и музеям Украины.

Дворец Жевуских-Лянцкоронских на Львовщине Фото из открытых источников

Тартаковский дворец

Расположен в с. Тартаков Львовской области. Когда-то им владели представители польского рода Потоцких. Они построили замок оборонительного характера, который украшали фрески. Сюда часто приезжала итальянская опера. Кроме того, внутри работала фабрика суконных выборов. Интерьер дополняла библиотека с редкими изданиями и зеркальный зал.

После смерти Франца Потоцкого замок не получал постоянных владельцев. Только в XIX в. он попал в руки другого благородного рода – Лянцкоронских. На месте бывшей постройки возвели дворец в стиле французского необарокко. Рядом разбили парк с редкими растениями. Во время Второй мировой войны дворец получил немалые повреждения. Сейчас памятник в аварийном состоянии.

Тартаковский дворец во Львовской области Фото из открытых источников

Дворец Перени

Расположен в г. Виноградов Закарпатской области. Это одно из старейших сооружений региона такого типа. Когда-то он принадлежал венгерскому барону Жигмонд Перени. Появился после штурма его Виноградовского замка в 1557 году королевским войском. Восстанавливать сооружение было слишком дорого, а потому барон решил построить дворец неподалеку.

Такое здание уже существовало еще с XIV в. к нему пристроили второй этаж. На центральном фасаде появился ризалит и герб. Добавили фигурные водостоки. Во время перестроек дворец приобрел барочные черты. Внутри низкие комнаты. Стены постройки толстые. Дворец можно увидеть посреди древнего парка, где есть немало редких деревьев.

Дворец Перени в г. Виноградов Закарпатской области Фото из открытых источников

Дворец Плотени

Можно увидеть в с. Большие лазы Закарпатской области. Это бывший дворец местного графа Нандора Плотени. Построен в неоклассическом стиле. Имеет два этажа с колоннадами и куполами. Раньше здесь проходили художественные мероприятия для интеллигенции уезда. Вокруг дворца был разбит парк.

Сейчас здание восстановлено. В отличие от интерьера Внешний вид хорошо сохранился. На втором этаже можно увидеть бывший зал для торжественных событий. Кое-где видна лепка на потолках.

Дворец Плотени в с. Большие лазы Закарпатской области Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал об имениях Украины, в котором рассказывается о Мариинском дворце, усадьбе-резиденции графа Михаила Воронцова и других величественных архитектурных сооружениях.

Также есть материал о других оборонительных сооружениях страны, где можно прочитать о крупнейшей Аккерманской крепости на территории государства, Скалатском и других замках.