Эпоха рыцарства и благородства, сохраненная в стенах: Топ замков и дворцов Украины, куда стоит поехать
От руин Середнянского замка до величия дворца Жевутских-Лянцкоронских
Особое место в истории Украины занимают замки и дворцы. Эти сооружения были свидетелями национально-освободительных войн и феодальных противостояний. В то же время они играли роль ячеек интеллигенции.
Большинство таких зданий расположено на западе Украины. Некоторые берут начало еще с Х века. Определенная часть хорошо сохранилась, а от другой – остались только руины. То же как выглядят замки и дворцы Западной Украины и почему их стоит посетить, читайте далее в нашем материале.
Середнянский замок
Также известный как замок тамплиеров расположен в пгт Среднее Закарпатской области. Является памятником общегосударственного значения. Это единственный замок Закарпатья, где сохранились черты романского стиля. Построен в XII в. в виде башни-донжона. Он сыграл роль наблюдательного пункта. При необходимости мог становиться мощным оборонительным пунктом. Высота башни – 20 метров, а толщина стен – 2,6 м. Ранее имел три яруса, но некоторые дошли до нашего времени лишь фрагментарно.
Во времена существования за сооружение боролись венгерские шляхтичи. Преимущественно это были споры между магнатами Другетами и родом Палочи. Противостояние завершилось в пользу последних. В XVI веке замок укрепили представители венгерского рода Добо. Они развивали виноделие и создали подвалы длиной 4 км. В XVIII в. замок отошел во владение Габсбургов. С тех пор больше не восстанавливался.
Чортковский замок
Расположен в городе Чорткове Тернопольской области. Им владели известные польские шляхетские роды – Гольские и Потоцкие. Впервые упоминается в XIV в. как деревянное укрепление. В правление шляхтича Станислава Гольского возникает замок. Внутри двора сооружают ренессансный дворец. Строят оборонительные валы. В дальнейшем ремонтные работы почти никогда не прекращают из-за нападений татар.
Во времена национально-освободительной войны 1648-1657 годов замок несколько раз захватывали войска казаков. По состоянию на сегодня почти полностью сохранился. Крепостные стены и две башни уцелели. Сооружение имеет вид неправильного треугольника. Толщина стен достигает 2-х метров, а высота – 12 м. Залы дворца были расписаны фресками. Рядом также видно ряд жилых и хозяйственных домов.
Замок в Подзамочке
Расположен к северу от города Бучач Тернопольской области. Возведен в стиле позднего барокко. Его официально датируют 1600 годом. Строили сооружение при содействии рода владельцев окрестных сел Бучацких. В 1676 г. замок разрушили турецко-татарские войска.
С тех пор его использовали как жилье. Ближе к концу XVIII в. бросили на произвол судьбы. Затем сооружение использовали для функционирования бумажной фабрики. В советское время камни со стен разобрали для строительства колхозов.
Кривченский замок
Расположен в с. Кривче Тернопольской области. Построен в XVII веке. Входил в оборонный комплекс Каменец – Подольской крепости. Сам замок был одним из лучших по обороноспособности на Восточном Подолье. Удачно выбранное место делало его неприступным. Во время исследований выяснили, что рядом был дворец – от него ничего не осталось. Сегодня можно увидеть только две башни и стену посередине.
Виноградовский замок
Расположен в г. Виноградов Закарпатской области. Другое название – Замок Канков. Впервые упоминается еще в 903 году как местное укрепленное городище славянского вождя. Во времена Венгерского королевства строят замок. Здесь располагался отряд воинов, сопровождавших по реке Тиса грузы с солью.
Замок был в эпицентре борьбы венгерских феодалов и законного короля. С 1399 года им владел барон Перени. Это утвердил король Венгрии Сигизмунд Люксембург. В XVI в. замок разрушили. Сегодня можно увидеть только руины и виноградники рядом.
Дворец Жевутских-Лянцкоронских
Является памятником архитектуры XVIII-XIX вв. Его можно увидеть в пгт Роздол Николаевского района во Львовской области. Он является одним из крупнейших на Галичине. Построен около 1740 года на средства польского государственного деятеля Михала Юзефа Жевутского в стиле неоренессанса. Дворец неоднократно реконструировали.
Рядом есть парк на 6,6 гектара. Здесь растут экзотические растения субтропических регионов, вековые дубы и белые восточные сосны. Позже дворцом владел известный польский коллекционер граф Король-Антоний Лянцкоронский. Именно ему досталась коллекция оружия, портретов и мебели 4-х поколений Жевутских. После экспедиций графа во дворце появлялись произведения античного искусства. Немало других древностей сохранилось до нашего времени. Они разбросаны по замкам Польши и музеям Украины.
Тартаковский дворец
Расположен в с. Тартаков Львовской области. Когда-то им владели представители польского рода Потоцких. Они построили замок оборонительного характера, который украшали фрески. Сюда часто приезжала итальянская опера. Кроме того, внутри работала фабрика суконных выборов. Интерьер дополняла библиотека с редкими изданиями и зеркальный зал.
После смерти Франца Потоцкого замок не получал постоянных владельцев. Только в XIX в. он попал в руки другого благородного рода – Лянцкоронских. На месте бывшей постройки возвели дворец в стиле французского необарокко. Рядом разбили парк с редкими растениями. Во время Второй мировой войны дворец получил немалые повреждения. Сейчас памятник в аварийном состоянии.
Дворец Перени
Расположен в г. Виноградов Закарпатской области. Это одно из старейших сооружений региона такого типа. Когда-то он принадлежал венгерскому барону Жигмонд Перени. Появился после штурма его Виноградовского замка в 1557 году королевским войском. Восстанавливать сооружение было слишком дорого, а потому барон решил построить дворец неподалеку.
Такое здание уже существовало еще с XIV в. к нему пристроили второй этаж. На центральном фасаде появился ризалит и герб. Добавили фигурные водостоки. Во время перестроек дворец приобрел барочные черты. Внутри низкие комнаты. Стены постройки толстые. Дворец можно увидеть посреди древнего парка, где есть немало редких деревьев.
Дворец Плотени
Можно увидеть в с. Большие лазы Закарпатской области. Это бывший дворец местного графа Нандора Плотени. Построен в неоклассическом стиле. Имеет два этажа с колоннадами и куполами. Раньше здесь проходили художественные мероприятия для интеллигенции уезда. Вокруг дворца был разбит парк.
Сейчас здание восстановлено. В отличие от интерьера Внешний вид хорошо сохранился. На втором этаже можно увидеть бывший зал для торжественных событий. Кое-где видна лепка на потолках.
Напоминаем, что ранее выходил материал об имениях Украины, в котором рассказывается о Мариинском дворце, усадьбе-резиденции графа Михаила Воронцова и других величественных архитектурных сооружениях.
Также есть материал о других оборонительных сооружениях страны, где можно прочитать о крупнейшей Аккерманской крепости на территории государства, Скалатском и других замках.