Энергетические единицы вместо кубических метров: Почему в Украине изменят стандарты учета газа и какие преимущества получат потребители

Принятые изменения помогут ввести дифференциацию стоимости газа, исходя из показателей его качества как товара

В Украине с 2022 года изменится методика учета использованного природного газа – вместо привычных кубических метров будут использовать энергетические единицы. Этот вопрос обсуждали несколько лет назад, называя такой подход рыночным, ведь потребители будут платить за газ соответственно его качеству.

Подробнее о новации рассказываем далее.

Причины изменения вычисления объемов потребления газа

Украина перейдет на европейские стандарты учета природного газа. Потребление голубого топлива будут считать в энергетических единицах, а не в единицах объема (в кубических метрах).

Подходы к учету природного газа в Украине и странах ЕС отличаются, из-за чего возникают определенные административные трудности при оформлении импортируемого голубого топлива из Евросоюза, а также при закачке в газохранилища в режиме таможенного склада. Поэтому решили сделать унификацию.

Соответствующий законопроект №2553 народные депутаты приняли во втором чтении.

"С 1 мая 2022 года мы уйдем от советской системы вычисления объема газа и перейдем к европейской методике исчисления, а именно кВт⋅ч", – пояснил во время выступления один из авторов законопроекта Андрей Жупанин.

Основной целью перехода рынка природного газа Украины на расчеты и балансировку в энергетических единицах, как пояснили авторы законопроекта, является:

введение дифференциации стоимости газа, исходя из показателей его качества как товара;

приведение параметров газа на внутреннем рынке природного газа к его параметрам на таможенной границе Украины с Европейским Союзом, что является предпосылкой для интеграции внутреннего рынка с газовым рынком ЕС, в частности привлечение европейских партнеров к использованию газотранспортной системы Украины и ее газохранилищ;

повышение уровня энергоэффективности за счет участия потребителя в управлении собственным энергопотреблением, (сравнение потребленных объемов газа в единицах энергии с альтернативными видами энергии (электроэнергия, тепло).

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Какие преимущества предоставит изменение методики учета газа

По убеждению авторов законопроекта, расчеты и балансирования на рынке природного газа Украины в единицах энергии сделают учет природного газа более объективным и справедливым, что обеспечит более корректное, справедливое и простое ценообразование относительно объемов природного газа за количеством энергии.

"В регионах Украины в одно и то же время качество газа по параметрам его энергии является разным. Более того, качество газа в одном и том же газопроводе может измениться в зависимости от маршрута (месторождения, технологического режима и др). При этом потребители Украины платят за газ как товар все одинаково, независимо от его качественных свойств", – говорится в пояснительной записке.

Введение энергетических единиц сделает прозрачной и понятной эффективность использования природного газа в сравнении с другими энергоносителями, а также позволит быстрее и точнее оценивать результаты инвестирования в энергетическую эффективность.

Переход на учет газа в единицах энергии будет способствовать устойчивому развитию отечественного рынка газа в соответствии с требованиями директив и регламентов ЕС. Это также позволит украинским поставщикам и потребителям объективно и прозрачно рассчитываться за потребленный природный газ.

При этом, участники рынка, осуществляющие импорт природного газа, в том числе НАК "Нафтогаз Украины", уже сейчас осуществляют покупку газа по контрактам у европейских поставщиков в единицах энергии.

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Что изменится для потребителей

В общем, вопрос исчисления потребления газа в энергетических единицах обсуждался несколько лет назад. Эксперты отмечали, что такой подход позволит оценить качество газа, а потребителям не переплачивать за голубое топливо.

Принятый проект закона несет и другие изменения для потребителей, а именно:

Теперь в платежках будут указываться данные, сколько было потреблено и в метрах кубических, и в единице измерения киловатт-час (кВт⋅ч).

Потребители в Украине смогут не платить за некачественный газ или платить его меньшую стоимость.

Нововведение позволит гражданам легче менять поставщика газа – не потребуются справки от предыдущей компании, и смена будет возможна даже при наличии долга.

Теперь котельные ОСМД будут приравнены к предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ), соответственно будут получать газ по цене 7,42 гривни.

Регулятор НКРЭКУ будет иметь право установить тариф на газ для поставщика последней надежды (ПОН), соответственно около 600 тысяч домохозяйств смогут получать газ по цене не 16 гривен, а 7,96 гривни.

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Принятый документ вступит в силу со дня, следующего за днем его публикации. Некоторые пункты начнут действовать с 1 мая 2023 года. Однако до этого документ должен подписать глава Верховной Рады и президент Украины.