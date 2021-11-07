Энергетические единицы вместо кубических метров: Почему в Украине изменят стандарты учета газа и какие преимущества получат потребители
Принятые изменения помогут ввести дифференциацию стоимости газа, исходя из показателей его качества как товара
В Украине с 2022 года изменится методика учета использованного природного газа – вместо привычных кубических метров будут использовать энергетические единицы. Этот вопрос обсуждали несколько лет назад, называя такой подход рыночным, ведь потребители будут платить за газ соответственно его качеству.
Подробнее о новации рассказываем далее.
Причины изменения вычисления объемов потребления газа
Украина перейдет на европейские стандарты учета природного газа. Потребление голубого топлива будут считать в энергетических единицах, а не в единицах объема (в кубических метрах).
Подходы к учету природного газа в Украине и странах ЕС отличаются, из-за чего возникают определенные административные трудности при оформлении импортируемого голубого топлива из Евросоюза, а также при закачке в газохранилища в режиме таможенного склада. Поэтому решили сделать унификацию.
Соответствующий законопроект №2553 народные депутаты приняли во втором чтении.
"С 1 мая 2022 года мы уйдем от советской системы вычисления объема газа и перейдем к европейской методике исчисления, а именно кВт⋅ч", – пояснил во время выступления один из авторов законопроекта Андрей Жупанин.
Основной целью перехода рынка природного газа Украины на расчеты и балансировку в энергетических единицах, как пояснили авторы законопроекта, является:
- введение дифференциации стоимости газа, исходя из показателей его качества как товара;
- приведение параметров газа на внутреннем рынке природного газа к его параметрам на таможенной границе Украины с Европейским Союзом, что является предпосылкой для интеграции внутреннего рынка с газовым рынком ЕС, в частности привлечение европейских партнеров к использованию газотранспортной системы Украины и ее газохранилищ;
- повышение уровня энергоэффективности за счет участия потребителя в управлении собственным энергопотреблением, (сравнение потребленных объемов газа в единицах энергии с альтернативными видами энергии (электроэнергия, тепло).
Какие преимущества предоставит изменение методики учета газа
По убеждению авторов законопроекта, расчеты и балансирования на рынке природного газа Украины в единицах энергии сделают учет природного газа более объективным и справедливым, что обеспечит более корректное, справедливое и простое ценообразование относительно объемов природного газа за количеством энергии.
"В регионах Украины в одно и то же время качество газа по параметрам его энергии является разным. Более того, качество газа в одном и том же газопроводе может измениться в зависимости от маршрута (месторождения, технологического режима и др). При этом потребители Украины платят за газ как товар все одинаково, независимо от его качественных свойств", – говорится в пояснительной записке.
Введение энергетических единиц сделает прозрачной и понятной эффективность использования природного газа в сравнении с другими энергоносителями, а также позволит быстрее и точнее оценивать результаты инвестирования в энергетическую эффективность.
Переход на учет газа в единицах энергии будет способствовать устойчивому развитию отечественного рынка газа в соответствии с требованиями директив и регламентов ЕС. Это также позволит украинским поставщикам и потребителям объективно и прозрачно рассчитываться за потребленный природный газ.
При этом, участники рынка, осуществляющие импорт природного газа, в том числе НАК "Нафтогаз Украины", уже сейчас осуществляют покупку газа по контрактам у европейских поставщиков в единицах энергии.
Что изменится для потребителей
В общем, вопрос исчисления потребления газа в энергетических единицах обсуждался несколько лет назад. Эксперты отмечали, что такой подход позволит оценить качество газа, а потребителям не переплачивать за голубое топливо.
Принятый проект закона несет и другие изменения для потребителей, а именно:
- Теперь в платежках будут указываться данные, сколько было потреблено и в метрах кубических, и в единице измерения киловатт-час (кВт⋅ч).
- Потребители в Украине смогут не платить за некачественный газ или платить его меньшую стоимость.
- Нововведение позволит гражданам легче менять поставщика газа – не потребуются справки от предыдущей компании, и смена будет возможна даже при наличии долга.
- Теперь котельные ОСМД будут приравнены к предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ), соответственно будут получать газ по цене 7,42 гривни.
- Регулятор НКРЭКУ будет иметь право установить тариф на газ для поставщика последней надежды (ПОН), соответственно около 600 тысяч домохозяйств смогут получать газ по цене не 16 гривен, а 7,96 гривни.
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Принятый документ вступит в силу со дня, следующего за днем его публикации. Некоторые пункты начнут действовать с 1 мая 2023 года. Однако до этого документ должен подписать глава Верховной Рады и президент Украины.