Электронные и бумажные билеты в общественном транспорте: Как планируют изменить норму 1969 года и подробности новации

В Киеве обещают внедрить обязательный электронный билет в маршрутках на 1 июля текущего года

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Электронные проездные билеты действуют преимущественно в городах областного значения, они используются на уровне с бумажными аналогами. Однако такая новация введена лишь в некоторых городах.

Кабмин решил ввести в Украине электронный билет и направил в Верховную Раду соответствующий проект закона. Нововведение будет одним из незначительных шагов на пути к безбумажному документообороту и уменьшению оборота бумаги в стране, и будет означать отмену нормы, внедренной еще в 1969 году в отношении билетов.

О введении электронных билетов в общественном транспорте по всей Украине подробнее в материале "Першого Незалежного".

Что предусматривает изменение нормы 1969 года?

Украинское законодательство, регулирующее сферу проезда в общественном транспорте, уже устарело. Следовательно, чиновники решили обновить его.

Согласно новым документам, утвержденных 23 июня Кабмином, в законодательство вводится термин "электронный билет". Законопроект предусматривает внесение изменения в часть второй статьи 910 Гражданского кодекса Украины и определяет электронный билет наряду с бумажным билетом как основание для заключения договора о перевозке пассажира и багажа.

После принятия парламентариями соответствующего правила именно электронный билет будет основанием для оплаты проезда и перевозки багажа в автомобильном и городском электрическом транспорте по всей Украине параллельно с бумажными билетами.

Мининфраструктуры

В правительственном законопроекте указано, что электронный билет – это электронный проездной документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты и сведения. После регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда он дает право на получение услуг по перевозке пассажира и багажа.

Одноразовый электронный билет будет функционировать наравне с бумажным и будет удобным для пассажиров. По крайней мере на это рассчитывают инициаторы новаций.

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О е-билетах в маршрутках…

Всего несколько городов Украины, в частности Львов и Киев, уже понемногу переходят на электронный формат оплаты проезда в общественном транспорте. К примеру, в Киеве обещают внедрить обязательный электронный билет в маршрутках на 1 июля текущего года.

прессслужба КГГА

Обязательное внедрение электронной системы учета оплаты проезда в городском транспорте Киева откладывали дважды – с лета 2020 года. Об этом говорится в распоряжении КГГА № 2079 от 30 декабря 2020 года. Согласно этому документу, все столичные перевозчики (независимо от формы собственности), которые работают в Киеве на городских автобусных маршрутах, должны внедрить е-билеты с 1 июля 2021 года.

Необходимость введения электронного билета в маршрутных такси объясняют тем, что это поможет избежать нецелевого использования бюджетных средств; уменьшит оборот наличных денег в транспорте, учет пассажиров, в том числе льготных категорий; организует трафик и четче определит суммы компенсаций перевозчикам.

Разные города будут внедрять е-билет по-разному. При этом несколько элементов процесса автоматизации будут базовыми для всех. За проезд в общественном транспорте Киева, к примеру, уже можно рассчитаться а) KyivSmartCard; б) бесконтактной банковской картой любой платежной системы (на желтых турникетах метро); в) мобильными приложениями Google Pay, Apple Pay или KyivSmartCard; г) бумажным или электронным разовым билетом с QR-кодом.

Общественный транспорт у дверей и в салоне уже оборудовали валидаторами – считывающими устройствами. Пассажиры проводят электронным билетом – проезд оплачивается. В отношении новации, предложенной правительством, то, вероятно, одноразовый электронный билет также можно будет "прокомпостировать" таким образом. При этом традиционными компостерами не нужно будет пользоваться.

Контроль будет таким же, как сейчас: контролеры будут проверять билеты с помощью специальных приборов, считывающих и проверяющих как проездные, так и одноразовые билеты пассажиров.

Как будут ездить льготники?

Как и сейчас, люди с правом льготного проезда и в дальнейшем будут пользоваться транспортом бесплатно. Получить электронный билет они тоже смогут бесплатно.

В случае с электронными проездными льготники также должны удостоверять свою карточку (полученную бесплатно) через валидатор. Поэтому люди будут заходить в салон и прикладывать карточку к валидатору. Это так называемый нулевой билет для льготных категорий, который, правда, пока существует в Украине исключительно на словах.

В идеале учет пассажиропотока благодаря е-билету сможет решить проблему компенсаций за льготные перевозки. К тому же это – возможность избежать льготной дискриминации в маршрутках, когда водитель отказывается перевозить льготника, потому что уже имеет нескольких таких пассажиров в салоне. А когда льготник будет пользоваться е-билетом, устройство покажет, что он имеет право на проезд, а водитель даже не будет знать, льготник это или нет.