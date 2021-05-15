Электронная или бумажная: Как планируют реформировать институт "прописки" в Украине

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Законодательная инициатива должна избавить граждан от излишней бюрократии

В Украине предлагают отменить штамп в паспорте о месте прописки. Соответствующий законопроект, зарегистрированный в парламенте, сделает изменение места регистрации проживания декларативным. В проекте закона прописан общий порядок регистрации места жительства лица.

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Электронная прописка вместо бумажной

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о предоставлении электронных услуг по регистрации места жительства в Украине. Соответствующий Проект Закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места проживания в Украине №5463 от 05.05.2021 опубликован на сайте парламента.

В частности, появление такой законотворческой инициативы прокомментировал вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, сейчас украинцам для регистрации места жительства в паспорте или получении справки к ID-карте необходимо посещать несколько учреждений и ждать в очередях. Принятие закона избавит граждан от этого.

"Достаточно авторизоваться в приложении "Дія" или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой", - отметил он.

Министр также уточнил, что сегодня каждый третий украинец прописан не по фактическому месту проживания, а около 1 миллиона человек вообще не имеют прописки.

"Новый законопроект сделает изменение места регистрации проживания декларативным", - добавил Федоров.

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Что предлагается законопроектом

В пояснительной записке к документу прописано, что принятие акта имеет несколько целей:

1) введение декларирования и регистрации места жительства в электронной форме

2) защита прав собственников жилья

3) закрепление электронного реестра как единственного источника информации о месте жительства лица

4) повышение доступности и удобства административных услуг.

Услуги будут предоставляться в электронной форме, что значительно сократит время, необходимое для их предоставления; нет необходимости посещать органы регистрации или ЦПАУ.

Кроме этого, при обращении за получением других услуг, информацию о месте проживания лиц органы государственной власти, местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности получают самостоятельно путем доступа к ведомственной информационной системы ГМС.

Действие этого закона распространяется на граждан Украины, а также на иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, в соответствии с их правами и свободами, предусмотренными Конституцией Украины, законами или международными договорами Украины.

Факт декларирования места проживания лица не является основанием для приобретения лицом права владения, пользования и распоряжения жильем (в том числе, не является основанием для вселения или признание за лицом права на проживание и/или права пользования жильем), находящимся по адресу, о проживании в котором сообщило лицо.

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Как предлагают регистрировать место жительства

Документом предусмотрен общий порядок декларирования (регистрации) места жительства (пребывания) лица.

1. Гражданин Украины, а также иностранец или лицо без гражданства, которые постоянно или временно проживают в Украине, обязаны в течение тридцати календарных дней после прибытия к новому месту проживания задекларировать или зарегистрировать его. Иностранец или лицо без гражданства, который получил справку об обращении за защитой в Украине в течение тридцати календарных дней со дня ее получения должен задекларировать место своего пребывания.

2. Родители, (усыновители), опекуны, попечители или иные законные представители (далее - законные представители) обязаны зарегистрировать или задекларировать место жительства (пребывания) новорожденного ребенка в течение трех месяцев со дня государственной регистрации его рождения.

3. Зарегистрированным или задекларированным местом жительства (пребывания) лица в возрасте до 10 лет является зарегистрированное или задекларированное место жительства (пребывания) его законных представителей или одного из них, с кем проживает ребенок, с согласия другого законного представителя.

4. Зарегистрированным или задекларированным местом жительства (пребывания) лица в возрасте от 10 до 14 лет является зарегистрированное или задекларированное место жительства (пребывания) его законных представителей или одного из них, с кем проживает ребенок, с согласия другого законного представителя, если иное место проживания не установлено по согласию между ребенком и родителями (усыновителями, опекуном) или организацией, выполняющей в отношении него функции опекуна.

5. Иностранцы и лица без гражданства обязаны задекларировать или зарегистрировать свое место проживания и место жительства детей в возрасте до 14 лет (в том числе новорожденных детей), родителями или другими законными представителями которых они являются, в течение тридцати календарных дней после получения удостоверения на постоянное проживание, вида на жительство, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена временная защита или после снятия с регистрации места проживания.

6. Декларирование или регистрация места проживания (пребывания) лица осуществляется по декларации (заявлению), поданным лицом в орган регистрации, в том числе через центр предоставления административных услуг, в том числе средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (далее - электронная форма).

7. Запрещается требовать для декларирования или регистрации места жительства (пребывания) представления лицом других, чем предусмотренных этим проектом, документов.

8. Если предыдущее место жительства лица было зарегистрировано, снятие с регистрации с предыдущего места жительства осуществляется по заявлению лица.

9. Если предыдущее место жительства (пребывания) лица было задекларировано, внесении изменений в реестр территориальной общины осуществляется без заявления лица на основании уведомления, полученного от органа регистрации, в котором лицо задекларировало свое новое место жительства (пребывания).

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В целом эксперты положительно оценивают законодательную инициативу. Единственный вопрос, который вызывает беспокойство, это безопасность персональных данных и всей информации на каждое лицо.

Предполагается, что данный законопроект вступит в силу с 23 августа 2021 года, некоторые положения вступят в силу с 1 января 2022 года. Однако перед этим документ должен принять в целом парламент, подписать председатель Верховной Рады и президент Украины.