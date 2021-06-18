Экстрим, драйв и адреналин: Как, где и за сколько можно активно отдыхать на воде в Украине

По волнам горных рек Карпат и каякинг по рекам Украины

Отдых на воде Фото из открытых источников

Незабываемые эмоции можно получить летом. Это пора драйвовых впечатлений, приключений и путешествий. Именно в это время открываются новые возможности – иногда совершенно неожиданные. А чтобы получить адреналин в крови, можно попробовать активный водный отдых.

На территории Украины протекают немало рек: Днепр, Южный Буг, Ворскла, Черный Черемош, Псел. В общем, нечего и считать. На них можно покорять бурные течения или просто отправляться в сплавы на несколько дней. Так как же необычно отдохнуть на воде в этом году, читайте далее в нашем материале.

Сапсёрфинг на досках SUP

Standup paddleboarding в переводе с английского означает "гребля стоя". На русском языке этот вид спорта называется сапсёрфинг. У нас он начал развиваться только в 2017 году. Именно тогда создали национальную федерацию и начали проводить соревнования. Кроме того, это одно из самых интересных занятий для туристов.

Для такого вида отдыха нужны только доска и весло. Чтобы овладеть ими, специальных навыков не требуется. Кататься на таких досках можно везде: на озерах, по рекам и морю. В Киеве доски можно взять в аренду на станции метро "Гидропарк" или на Трухановом острове. Цена за час начинается от 120 грн в час. В других городах Украины – можно сделать это на гребных базах.

Рафтинг

Рафтинг – это один из видов экстремального спорта, в котором предполагается сплав по горной реке. Ее преодолевают с помощью особой надувной лодки овальной формы. В ней помещается от 4 до 20 человек. Такой вид досуга довольно опасен, а потому перед сплавом всегда проводят инструктажи.

Бурную воду обычно пытаются обуздать весной – в это время реки более полноводны. Но летом заниматься рафтингом тоже можно. Самые популярные реки для рафтинга в нашей стране – Черный Черемош в Карпатах и Южный Буг в Николаевской области. Обычно это стоит от 350 грн. Туры на 1 или 2 дня стоят от 1100 грн.

Каякинг

Это еще один экстремальный вид спорта. Он заключается в плавании по воде в узких длинных лодках. Их называют каяками. Они имеют длину от 2,7 до 5 метров и ширину от 50 до 80 см. Традиционное направление каякинга – Гребной слалом. Это олимпийский вид спорта, где нужно брать ворота на трассе по бурной реке. Также есть сплав или фрирайд – здесь нужно преодолевать пороги.

На самом же деле люди ошибочно отождествляют каякинг лишь с горными реками. В этом досуге есть немало других видов. Это рекреационный, туристический, морской и даже экспедиционный каякинги. Можно отправляться в сплавы вместе с вещами на несколько дней. Необходимое снаряжение – это каяк, весло и фартук. Если вы хотите получить в изобилии адреналина, то спускаться на каяках нужно на Черном Черемоше. Для обычного туризма подходит Днепр. Аренда одного каяка – от 120 грн в час.

Сплав на байдарках

Является одним из самых интересных способов активного отдыха. Обычно сплавы происходят в двухместных туристических байдарках. Равновесие в них держать совсем несложно. Чтобы перевернуться, надо приложить немало усилий. Поэтому такой вид досуга доступен почти в любом городе, где протекают реки.

Довольно часто сплавы длятся от двух до четырех дней. Есть много туристических фирм, которые их организуют. В программе обычно предусмотрены ночевки в палатках, посиделки у костра и тому подобное. Туры по Днепру стоят в среднем от 1300 грн в Киеве и других мегаполисах. Но никто не запрещает просто взять в аренду байдарку и кататься не два дня, а несколько часов.

Виндсёрфинг

Это вид парусного спорта и водных развлечений, где нужно мастерски управлять доской небольшого размера с установленным парусом. Она имеет длину около 2,0 – 4,7 м. Конструкция похожа на упрощенное парусное судно без руля. По скорости – все зависит от ветра.

Опытные спортсмены также могут выполнять разнообразные трюки на волнах. В последнее время такой вид досуга доступен туристам. К океану ехать не нужно, ведь "поймать волну" можно и на Днепре. Перевернуться тоже довольно трудно. Проще уронить парус в воду. В отличие от предыдущих видов досуга придется пройти несколько уроков с инструктором. Аренда снаряжения для виндсёрфинга – от 300 грн в час.

Вейксёрфинг

Чем-то похож на обычный сёрфинг. Но волны в этом случае искусственные – их создает катер. А вы катаетесь на доске позади него. Все, что вы должны делать – держать специальный трос или фал и разгоняться вместе с катером. Также существует вейкбординг. Он отличается от вейксёрфинга тем, что в нем у доски есть крепление для ног. Освоить оба вида досуга можно за несколько занятий. Впрочем, это один из самых дорогих видов водного досуга. Один такой урок обойдется в около 900-1200 грн.

Скимбординг

Это отдельный вид сёрфинга. Из всех выше упомянутых такой спорт является наименее прихотливым. Для такого досуга не нужны большие водоемы, как океан или море, а также ветер. Вы должны взять в аренду только легкую доску. На ней можно будет кататься не только на мелководье реки, но и даже в луже. Получив определенный опыт, обычно осуществляют небольшие трюки на волнах.

Напоминаем, что ранее выходил материал о рафтинге в Украине, в котором подробно рассказывается о лучших локациях для этого, ценах и достопримечательностях рядом с реками.

Также есть материал о водоемах, где можно прочитать об озерах с целебными свойствами и лучших местах для отдыха на берегах Днестра, Южного Буга и других рек.