Экскурсия в прошлое: Чего искать туристам в Чернобыльской зоне, безопасно ли это и сколько стоит

Доза радиации как в полете самолетом, выжженные леса и города-призраки

Въезд в город Припять Фото из открытых источников

От экологической катастрофы до туристического магнита и едва ли не самого известного символа Украины. Именно этим предложением можно описать весь путь Чернобыльской зоны с момента взрыва четвертого реактора. В 2019 году поставлен рекорд – 124 тысячи туристов приехали сюда. Затем пандемия внесла свои правки.

В 2020 г. гостей зоны стало в четыре раза меньше. Но стоит признать тот факт, что теперь Припять не ужасает путешественников. Именно поэтому в последнее время появилось много туров. Безопасно ли ехать в зону, какие фирмы этим занимаются и о другом, читайте далее в нашем материале.

Безопасно ли ехать в Чернобыльскую зону

Это один из самых важных вопросов для тех, кто планирует поездку сюда. Мы помним, что 26 апреля 1986 года ядерный реактор Чернобыльской АЭС №4 взорвался. Основное количество радиации оставалось в пределах современной зоны отчуждения. Именно поэтому большинство думает, что здесь опасно.

Впрочем, не все знают нюансы. Стоит отметить, что радиация уменьшалась в результате естественного распада на протяжении многих лет. Поэтому сегодня ее фон в 10 тысяч раз меньше. В то же время нужно помнить: радиация распространяется неравномерно. На нее также влияют различные факторы: осадки, ветер и тому подобное. Определенные части 10-километровой зоны отчуждения до сих пор опасны.

Самого излучения бояться не стоит. Оно окружает нас повсюду. Излучает почти все на свете: солнце, земля, люди и даже бананы. Поэтому сейчас в Чернобыле есть специальные безопасные маршруты для туристов. Кроме того, за один день экскурсии в зону вы получите дозу радиации, которая эквивалентна 1-му часу полета в самолете. Для сравнения – это в 160 раз меньше за ту же флюорографию.

Зона отчуждения Фото из открытых источников

Кто предлагает экскурсии и сколько они стоят

Если вы хотите попасть в Чернобыльскую зону, то сразу стоит решить способ. Ее можно увидеть с воздуха и на земле. Если это первый вариант, то есть экскурсии на вертолетах и самолетах. За это придется отдать от 3 до 12 тысяч грн. Один из самых известных проектов такого типа создала авиакомпания "МАУ".

Второй вариант - это обычные наземные экскурсии. Сегодня есть немало фирм, которые занимаются этим. Например, однодневные экскурсии от партнеров Национального музея "Чернобыль" стоят от 1550 грн с одного человека. За такую сумму объявляют трансфер, дозиметры и безопасные маршруты. Кроме этого, туристам еще предлагают поездки на два дня за 3699 грн.

Также есть национальные провайдеры экскурсий как "Чернобыль Тур". Клиентов они привлекают несколько дешевыми ценами на однодневные поездки – 1303 грн. В то же время за двухдневные туры нужно отдавать более 3800 грн. И это все цены для граждан Украины. Иностранцы должны платить вдвое больше.

Также экскурсии организуют обычные туристические фирмы. Ценовой диапазон за день тот же самый – 1300-1500 грн.

Что с собой нужно брать и могу ли я поехать

Вам нужно иметь собственный паспорт или загран. Во время пересечения контрольного пункта нужно будет предоставить тот, который вы предоставили туристической компании. Путешествовать в зону можно только лицам старше 18 лет.

Кроме того, нужно хорошо одеваться. Это значит брать брюки без дыр, рубашку или футболку. С собой стоит иметь свитер. Обувь тоже должна покрывать лодыжки. С собой рекомендуют брать бутерброды, ведь обед может быть после 3-х часов. Вода-обязательно. Ваша личная походная аптечка тоже не будет лишней.

Туристы в Чернобыльской зоне Фото из открытых источников

Как выглядит типичная программа

Большинство туристических фирм предлагают почти одно и то же. Поэтому вот так будет выглядеть базовая программа однодневной поездки в Чернобыльскую зону. В 07:30 проходит собрание в Киеве. Затем в 08:00 – отправление из столицы. Как правило, никого не ждут, а потому стоит приходить вовремя.

Вскоре вы приедете на КПП "Дитятки". Это обычное село, которое расположено на границе 30-километровой зоны. Сегодня оно является частью Вышгородского района Киевской области. Здесь вы увидите озеро Оводень вместе с тысячами гектаров девственного леса.

А вот за 17 километров будет гораздо интереснее. По программе предусмотрен осмотр двух населенных пунктов – сел Копачи и Залесье. Это уже 10-километровая зона отчуждения. После пожаров 2020 года первое сгорело. Впрочем, в Залесье до сих пор есть на что посмотреть.

Село Залесье Киевской области Фото из открытых источников

Далее по программе Рыжий лес. Стоит отметить, что это территория, где осело больше всего радиации после взрыва в 1986 году. Она взяла на себя основной удар. И то, что осталось от него уже давно свернули бульдозерами и захоронили. Поэтому вы увидите только гектары опустошенной травы и деревьев.

Как выглядел Рыжий лес раньше find-way.com.ua

После этого вас ждет дорога известной стелы "Припять". Обычно там делают остановку. А оттуда дальше дорога идет в самый известный город-призрак Припять. Там обычно гиды водят следующими местами:

Парк аттракционов - символ города, которому никогда так и не суждено заработать. Его открытие планировали на 1 мая 1986 года.

Парк аттракционов в Припяти find-way.com.ua

Детский сад и школу.

Детский сад в Припяти Фото из открытых источников

Городской бассейн реки Припять.

Река Припять Фото из открытых источников

Кинотеатр "Прометей".

Кинотеатр "Прометей" Фото из открытых источников

Самой интересной частью становится осмотр самой Чернобыльской АЭС. Вы увидите мемориал возле административного корпуса. Также будет возможность подняться на смотровую площадку саркофага.

Едва ли не последней частью любого тура будет демонстрация секретного объекта: загоризонтной радиолокационной станции "Дуга-1".

Фото из открытых источников

Экскурсии завершают прогулками в городе Чернобыль. Их делают особыми выставки роботов и техники, участвовавших в ликвидации аварии на АЭС.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Чернобыле, в котором рассказывается о скрытых фактах относительно туризма в зону.

Также есть материал об интересных местах недалеко от столицы, где можно прочитать о Киевском море и других жемчужинах региона.