Эко и индустриальный: Какие виды туризма развиваются в Украине и в чем их суть

Отдых в селе или путешествие по индустриальным местам Украины – выбирать вам

Днепровская ГЭС - один из популярных объектов индустриального туризма Фото из открытых источников

Туризм открывает немало возможностей. Благодаря путешествиям мы можем осматривать памятники архитектуры, отдыхать у водоемов или наслаждаться природой. Люди путешествуют по-разному.

В мире появляются новые виды туризма. Украина тоже старается не отставать от международных тенденций. Более того, во многих сферах наша страна по-настоящему отличается. Какие есть виды туризма и какие места становятся популярнее сегодня, читайте далее в нашем материале.

Экотуризм

Также известен как зеленый туризм. Он становится все популярнее в Украине и мире. Суть экотуризма заключается в сохранении природы. Для туристов это – путешествия с целью изучения окружающей среды. Экологические маршруты обычно охватывают национальные парки, горные хребты и пустыни. Это позволяет путешественникам наблюдать за окружающим миром собственными глазами.

В Украине для этого есть немало интересных локаций. Самыми известными являются:

Днестровский каньон. Имеет длину в 250 километров. Является одним из крупнейших в Европе. Здесь можно увидеть скалы, которым от 250 до 400 миллионов лет, известен Джуринский водопад на Тернопольщине и просто живописные пейзажи. В воде проживают микроорганизмы, которые характерны лишь для этого региона.

Днестровский каньон Фото из открытых источников

Национальный природный парк "Слобожанский". Расположен в пгт Краснокутск Харьковской области. Его основали еще в 2009, чтобы сохранить и воссоздать уникальные природные системы региона. Здесь большое многообразие ландшафтов. Растут березы, дубы, сосны. В парке можно увидеть сфагновые болота, которые типичны для Полесья, но редки для Харьковщины. Среди животных встречаются бобры, барсуки, лисы, горностаи и немало других краснокнижных. На территории Краснокутска функционирует один из старейших дендропарков Украины, который заложили еще в 1793 году.

Национальный природный парк " Слобожанский" Фото из открытых источников

"Кременецкие горы". Это национальный природный парк, который расположен на территории Ровенской и Тернопольской областей. Имеет площадь почти в 7 тысяч гектаров. В этом парке есть много исторических памятников. Можно встретить руины Кременецкого замка XII века, который не взял хан Батый, Николаевский собор с кельями XVI века и Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. Для туристов разработаны экологические тропы. Есть возможность подняться на гору Божью, Девичьи скалы, и тому подобное.

Кременецкие горы Фото из открытых источников

Это лишь маленькая часть локаций, куда стоит поехать. В Украине всегда ждут Карпатский национальный биосферный заповедник "Аскания-Нова" и куча других мест для экотуризма.

Сельский туризм

Является частью зеленого. Он фокусируется не только на отдыхе на природе, но и имеет цель поощрить туристов использовать агропромышленный и инфраструктурный потенциал сельской местности. Это касается культуры, традиции и гастрономии тоже. Лидерами в этом звене по состоянию на сегодня являются несколько областей Украины: Львовская, Черновицкая, Закарпатская, и тому подобное.

В каждой из них предлагают несколько сотен усадеб для отдыха. С ними конкурируют предложения в других частях Украины. Это Шевченковские места Черкасской области, как в селе Моринцы и локации типа "Карпатского села" на Житомирщине.

Именно этот вид туризма позволяет путешественникам побыть в контакте с природой. Можно изучать флору и фауну, путешествовать по горам и озерам. Кроме того, в этом виде туризма популярны фермерские хозяйства.

Усадьба "карпатское село" на Житомирщине Фото из открытых источников

Гастрономический туризм

В Украине это направление активно развивается. Для туристов создают целые маршруты. Первый появился совсем недавно. Он называется "Дорога вина и вкуса украинской Бессарабии". Маршрут пролегает по местам Одесской области. Туристам предлагают посещать винодельни типа "Шабо", центры отдыха и сыроварни.

Подобный маршрут есть также на Закарпатье. На нем предлагают посетить улиточную ферму, виноградники и различные курортные территории. Типичными направлениями гастро-туризма уже давно стали Полтава и Житомир. Туда едут, чтобы попробовать особые блюда регионов: клецки и драники.

Новости по теме: Путешествуйте как гурманы: Что стоит знать о гастрономическом туризме и где вкусно поесть в Украине

Гастрономическая карта Украины Укринформ

Индустриальный туризм

Известен так же как промышленный. Он предусматривает исследование инженерных сооружений, зданий и территорий, чтобы получить эстетическое удовольствие. Именно этому виду туризма свойственны черты молодежной субкультуры. В Украине для этого есть много мест. Сегодня достаточно известными являются:

Соляные шахты города Соледар в Донецкой области. Туристов спускают на глубину в 300 метров, где можно увидеть картинные галереи, фигуры и тому подобное. Все произведено из соли.

Соледарские соляные пещеры Фото из открытых источников

Днепровская ГЭС. Расположена в Запорожье. Первый гидроагрегат станции ввели в эксплуатацию еще в 1932 году. Благодаря этому сооружению, город начал активно развиваться. Сегодня рядом есть Музей Днепрогэс. На территории станции можно увидеть памятник солдату, который спас ее от уничтожения во время Второй мировой войны.

Днепровская ГЭС в Запорожье Тропами Украины

Петровский отвал. Расположен в городе Кривом Роге. Образован вследствие деятельности по добыче полезных ископаемых. Сегодня отвалы используются как смотровые площадки. Первый из них образовался еще в 1959 году. С тех пор его используют для небольших походов, как и многие другие. Местные советуют приходить сюда вечером, когда зажигаются огни города.

Петровский отвал в Кривом Роге Фото из открытых источников

Достаточно популярным для такого вида туризма является город Чернобыль. Каждый год его посещают, чтобы посмотреть на колесо в парке аттракционов, которое так никогда и не заработало, старые больницы и радиолокационные дуги. В противовес таким локациям выступают карьеры в Полтавской области и морской порт в Одессе.

Карьер возле города Кременчуг Полтавской области Фото из открытых источников

Какие есть другие виды туризма

Шопинг-туризм. Предполагает путешествия лишь для того, чтобы приобрести новые вещи. Такой тип туристов часто можно встретить в странах Европы или ОАЭ. Эти путешественники иногда даже не посещают достопримечательностей или музеев.

Селфи-туризм. Некоторые путешественники отправляются далеко, чтобы сделать фотографию. В Украине такой вид туризма еще не очень популярен. Пока что в этой сфере выигрывает только затопленное село в Бакоте Хмельницкой области. Впрочем, на фоне Эйфелевой башни или Триумфальной арки в Европе есть немало желающих сделать фото.

Бакота Хмельницкой области-популярное место для селфи-туризма Фото из открытых источников

Напоследок, существует секс-туризм развит в Таиланде, Египте и других экзотических местах. Это не все виды, что сейчас есть.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Черниговской области, в котором рассказывается об усадьбе в Качановке, дворец последнего гетмана Кирилла Разумовского и Голубые озера с кристально чистой водой.

Также есть материал о кемпинге, где можно прочитать об особенности отдыха в палатках на почти необитаемом острове Бирючий Херсонской области, в горах Карпат и селе Сорокошичи.